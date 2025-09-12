Boutique uniforme et équipements (adulte)

Prix forfaitaire pour les articles suivants:
- Chemise Scout bleue (Uniforme Adulte)
- Badge d'Unité + 61e Verchères
- Badge du district de la Montérégie
- Insigne de branche
- Foulard du 61e Verchères (grand)
- Noeud bouton-pression (foulard)
- Pochette scoute
- Ceinture
- Corde à noeud (6 pieds)
- Mousqueton (2 X)
- Sifflet
- Boussole
Format régulier
(Facultatif)
Taille : Unisexe 26 à 42
(Facultatif)
Homme 2TP à 4TG
(Facultatif)
Femme 10 à 22
(Facultatif) Traditionnellement utilisé pour afficher les badges de camp.
Mesures: 50" de large x 32" de haut (ou 64" déplié) et doté d’un col de 4".
Personalisation: Nom brodé.
Disponible presque toutes les couleurs/motifs.
(Facultatif)
Le livre “De notre mieux” est un livre scout dans lequel on retrouve des chansons, des bans, un recueil de codes, un recueil de nœuds et des techniques (abri, orientation et plus encore!).
(Facultatif)
Taille : Homme 2TP à 4TG / Femme 2TP à 4TG
Pour remplacement
(Adulte)
Divers petits badges de remplacement
Taille ajustable
(20 à 26), (28 à 36) ou (28 à 48)
(6 pieds)
pour le foulard
$
