Boutique uniforme et équipements (adulte)

Ensemble - Animateur COMPLET item
Ensemble - Animateur COMPLET
130 $

Prix forfaitaire pour les articles suivants:


- Chemise Scout bleue (Uniforme Adulte)

- Badge d'Unité + 61e Verchères

- Badge du district de la Montérégie

- Insigne de branche

- Foulard du 61e Verchères (grand)

- Noeud bouton-pression (foulard)

- Pochette scoute

- Ceinture

- Corde à noeud (6 pieds)

- Mousqueton (2 X)

- Sifflet

- Boussole

Ensemble - Chemise (Adulte) item
Ensemble - Chemise (Adulte)
90 $

Prix forfaitaire pour les articles suivants:


- Chemise Scout bleue (Uniforme Adulte)

- Badge d'Unité + 61e Verchères

- Badge du district de la Montérégie

- Insigne de branche

- Foulard du 61e Verchères (grand)

Foulard du 61e Verchères (Grand) item
Foulard du 61e Verchères (Grand)
20 $
Foulard du 61e Verchères item
Foulard du 61e Verchères
15 $

Format régulier

Pantalon Scout (Unisexe) item
Pantalon Scout (Unisexe)
50 $

(Facultatif)

Taille : Unisexe 26 à 42

Pantalon Scout (Homme) item
Pantalon Scout (Homme)
52 $

(Facultatif)

Homme 2TP à 4TG

Pantalon Scout (Femme) item
Pantalon Scout (Femme)
50 $

(Facultatif)

Femme 10 à 22

Poncho item
Poncho item
Poncho item
Poncho
35 $

(Facultatif) Traditionnellement utilisé pour afficher les badges de camp.
Mesures: 50" de large x 32" de haut (ou 64" déplié) et doté d’un col de 4".
Personalisation: Nom brodé.
Disponible presque toutes les couleurs/motifs.


Livre : De notre mieux item
Livre : De notre mieux
10 $

(Facultatif)

Le livre “De notre mieux” est un livre scout dans lequel on retrouve des chansons, des bans, un recueil de codes, un recueil de nœuds et des techniques (abri, orientation et plus encore!).

T-Shirt scout bleu item
T-Shirt scout bleu
15 $

(Facultatif)

Taille : Homme 2TP à 4TG / Femme 2TP à 4TG

Boussole item
Boussole
8 $
Badge d'Unité + 61e Verchères item
Badge d'Unité + 61e Verchères
5 $
Badge du district de la Montérégie item
Badge du district de la Montérégie
5 $
Bouclier de promesse or item
Bouclier de promesse or
10 $

Pour remplacement

(Adulte)

Badge scout item
Badge scout
4 $

Divers petits badges de remplacement

Ceinture item
Ceinture
10 $

Taille ajustable

(20 à 26), (28 à 36) ou (28 à 48)

Pochette scoute item
Pochette scoute
16 $
Corde à noeud item
Corde à noeud
4 $

(6 pieds)

Noeud bouton-pression item
Noeud bouton-pression
4 $

pour le foulard

Mousqueton item
Mousqueton
5 $
Sifflet item
Sifflet
2 $
Ajouter un don pour Scout Verchères

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!