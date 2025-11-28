Expo-vente | Apéro des possibles

Offert par
Dominique Desbiens
Sérigraphie sur papier Arnhem
1/1
Dominique Desbiens
2025
Sérigraphie sur papier Stonehenge, plexiglas et cadre emballé
Unique
Dominique Desbiens
2025
Sérigraphie sur papier Stonehenge, plexiglas et cadre emballé
Unique
Toko Hara
2025
Eau-forte sur papier washi tissé
Unique
Toko Hara
2025
Eau-forte sur papier washi tissé
Unique
Reid James Jenkins
2024
Toile style patchwork sérigraphiée, réalisée avec des textiles recyclés de l'atelier
Reid James Jenkins
2024
Toile style patchwork sérigraphiée, réalisée avec des textiles recyclés de l'atelier
Reid James Jenkins
2024
Toile style patchwork sérigraphiée, réalisée avec des textiles recyclés de l'atelier
Sylvestre Lefrançois-Sabourin
2025
Eau-forte, aquatinte et embossage
1/5
Sylvestre Lefrançois-Sabourin
2025
Installation (gravure à l'eau-forte, aquatinte et poème gravé au laser composé par Cody Osmond)
1/5
Stéphanie Nuckle
2025
Photogravure sur plaque photopolymère, papier BFK
1/5
Stéphanie Nuckle
2025
Photogravure sur plaque photopolymère, papier BFK
1/5
Stéphanie Nuckle
2025
Cyanotype traditionnel, photogramme, papier vert Clairefontaine
Tirage unique
Stéphanie Nuckle
2025
Cyanotype traditionnel, photogramme, papier vert Clairefontaine
Tirage unique
Stéphanie Nuckle
2025
Cyanotype traditionnel, photogramme, papier vert Clairefontaine
Tirage unique
Stéphanie Nuckle
2025
Cyanotype traditionnel, photogramme, papier Canson Montval sans acide
Unique
Lucie Palombi
2024
Gravure sur cuivre (eau-forte et aquatinte), papier Somerset blanc satiné, imprimée à la main sur une presse à bras de l'Atelier Circulaire
Lucie Palombi
2025
Gravure sur cuivre (eau-forte et aquatinte), papier Somerset blanc satiné
Tirage unique
Lucie Palombi
2025
Gravure sur cuivre (eau-forte et aquatinte), papier Somerset blanc satiné
Kalina Lashkova
2025
Relief sur bois gravé au laser, sur papier lokta, encre à base d’huile
Kalina Lashkova
2025
Relief sur bois gravé au laser, sur papier lokta, encre à base d’huile
Hamie Robitaille
2020
Gravures en creux sur plaque de photopolymère, imprimé sur papier sans acide BFK Rives
Hamie Robitaille
2020
Gravures en creux sur plaque de photopolymère, imprimé sur papier sans acide BFK Rives
Hamie Robitaille
2020
Gravures en creux sur plaque de photopolymère, imprimé sur papier sans acide BFK Rives
Ariane Valade
2025
Monotype au cadre plat rehaussé en broderie de soie et cyanotype sur bengaline de polycoton
1/1
Ariane Valade
2025
Monotype au cadre plat et cyanotype sur bengaline de polycoton
1/1
