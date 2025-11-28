Atelier Circulaire

Expo-vente | Apéro des possibles

Coupure
600 $

Dominique Desbiens


Sérigraphie sur papier Arnhem

1/1

Abstract Speed à la fenêtre (I)
450 $

Dominique Desbiens

2025


Sérigraphie sur papier Stonehenge, plexiglas et cadre emballé

Unique

Abstract Speed à la fenêtre (II)
450 $

Dominique Desbiens

2025


Sérigraphie sur papier Stonehenge, plexiglas et cadre emballé

Unique

Weeds I
180 $

Toko Hara

2025


Eau-forte sur papier washi tissé

Unique

Weeds II
160 $

Toko Hara

2025


Eau-forte sur papier washi tissé

Unique

DD_canvas “Ever Feel Lonely?“
130 $

Reid James Jenkins

2024


Toile style patchwork sérigraphiée, réalisée avec des textiles recyclés de l'atelier

DD_canvas “Friends“
120 $

Reid James Jenkins

2024


Toile style patchwork sérigraphiée, réalisée avec des textiles recyclés de l'atelier

DD_canvas “Feel Feels“
250 $

Reid James Jenkins

2024


Toile style patchwork sérigraphiée, réalisée avec des textiles recyclés de l'atelier

Mon cœur est un musée de tous ceux que j'ai aimés
250 $

Sylvestre Lefrançois-Sabourin

2025


Eau-forte, aquatinte et embossage
1/5

Ode au printemps
250 $

Sylvestre Lefrançois-Sabourin

2025


Installation (gravure à l'eau-forte, aquatinte et poème gravé au laser composé par Cody Osmond)

1/5

Ondulation I
200 $

Stéphanie Nuckle

2025


Photogravure sur plaque photopolymère, papier BFK

1/5

Ondulation II
200 $

Stéphanie Nuckle

2025


Photogravure sur plaque photopolymère, papier BFK

1/5

Entre grille et structure, l’éclat (I)
120 $

Stéphanie Nuckle

2025


Cyanotype traditionnel, photogramme, papier vert Clairefontaine

Tirage unique

Entre grille et structure, l’éclat (II)
120 $

Stéphanie Nuckle

2025


Cyanotype traditionnel, photogramme, papier vert Clairefontaine

Tirage unique

Entre grille et structure, l’éclat (III)
120 $

Stéphanie Nuckle

2025


Cyanotype traditionnel, photogramme, papier vert Clairefontaine

Tirage unique

Étude - heure bleue I
250 $

Stéphanie Nuckle

2025


Cyanotype traditionnel, photogramme, papier Canson Montval sans acide

Unique

La Vallée des rois
650 $

Lucie Palombi

2024


Gravure sur cuivre (eau-forte et aquatinte), papier Somerset blanc satiné, imprimée à la main sur une presse à bras de l'Atelier Circulaire

Le studio
95 $

Lucie Palombi

2025


Gravure sur cuivre (eau-forte et aquatinte), papier Somerset blanc satiné

Tirage unique

Le gardien
150 $

Lucie Palombi

2025


Gravure sur cuivre (eau-forte et aquatinte), papier Somerset blanc satiné

Rachici
250 $

Kalina Lashkova

2025


Relief sur bois gravé au laser, sur papier lokta, encre à base d’huile

Karakachka
250 $

Kalina Lashkova

2025


Relief sur bois gravé au laser, sur papier lokta, encre à base d’huile

Helio I (encadré)
450 $

Hamie Robitaille

2020


Gravures en creux sur plaque de photopolymère, imprimé sur papier sans acide BFK Rives

Helio II (encadré)
450 $

Hamie Robitaille

2020


Gravures en creux sur plaque de photopolymère, imprimé sur papier sans acide BFK Rives

Helio I et II (dyptique, encadré)
850 $

Hamie Robitaille

2020


Gravures en creux sur plaque de photopolymère, imprimé sur papier sans acide BFK Rives

Étude no. 2411202515241
475 $

Ariane Valade

2025


Monotype au cadre plat rehaussé en broderie de soie et cyanotype sur bengaline de polycoton

1/1

Étude no. 1010202512576
250 $

Ariane Valade

2025


Monotype au cadre plat et cyanotype sur bengaline de polycoton

1/1

