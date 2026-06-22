Boutique Biquette

À propos de cette boutique
Beaux savons au lait de brebis, de formes et composition variées, fabriqués avec amour par Hayli, bergère bénévole de Biquette. Il est possible d’éviter les frais d’expédition en récupérant la commande au bureau de Biquette dans Rosemont-La-Petite Patrie (dernière étape du paiement).
Bougie fabriquée par Hayli, la bergère
Fabriquée par Hayli, la bergère
Moutons en feutre variés, fabriqués par Mylène, la bergère avec la laine de nos moutons.
Laine à feutrer (Lavée, cardée) de nos moutons
Blanche : Chalette
Brune : Réglisse
Grise : Sissi
Couleurs : récupération
C’est aussi possible de la filer mais ce sont des fibres courtes
15 g
Chaussette en bambou aux couleur de Biquette. Taille unique.
Tailles de 2 ans à 10 ans
jaune (polyester coton)
orange, mauve, sauge (100% coton)
Les camisoles sont fabriquées par Bella + Canvas et sont imprimées à Montréal par Unik Printshop, en deux variations: Camisole 65% polyester/ 35%viscose (vieux rose) avec logo « Biquette » noir Camisole 52% polyester/ 48 % viscose (grise) avec logo « Biquette » noir
Tablier (70% polyester, 30% coton) brodé par Punch Design aux couleurs de Biquette. Trois choix: tablier gris clair à broderie verte, tablier gris-rouge à broderie rouge vin, tablier gris foncé à broderie verte pâle.
Item à 10$. Vous aurez à précisez l'item plus tard dans le processus d'achat.
Casquette en coton bio. Réglable à l’arrière. Logo « Biquette » brodé en noir.
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Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!