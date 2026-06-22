Biquette - Écopâturage

Offert par

Biquette - Écopâturage

À propos de cette boutique

Boutique Biquette

Savon item
Savon
10 $

Beaux savons au lait de brebis, de formes et composition variées, fabriqués avec amour par Hayli,  bergère bénévole de Biquette. Il est possible d’éviter les frais d’expédition en récupérant la commande au bureau de Biquette dans Rosemont-La-Petite Patrie (dernière étape du paiement).

0
Bougie 3 étages de moutons item
Bougie 3 étages de moutons
20 $

Bougie fabriquée par Hayli, la bergère

0
petite bougie en forme de mouton item
petite bougie en forme de mouton
10 $

Fabriquée par Hayli, la bergère

0
mouton en feutre item
mouton en feutre
10 $

Moutons en feutre variés, fabriqués par Mylène, la bergère avec la laine de nos moutons.

0
Laine à feutrer item
Laine à feutrer
5 $

Laine à feutrer (Lavée, cardée) de nos moutons


Blanche : Chalette

Brune : Réglisse

Grise : Sissi

Couleurs : récupération


C’est aussi possible de la filer mais ce sont des fibres courtes

15 g

0
Chaussette Biquette item
Chaussette Biquette
20 $

Chaussette en bambou aux couleur de Biquette. Taille unique.

0
T-shirt pour enfant item
T-shirt pour enfant
25 $

Tailles de 2 ans à 10 ans
jaune (polyester coton)
orange, mauve, sauge (100% coton)

0
Camisole Biquette item
Camisole Biquette
35 $

Les camisoles sont fabriquées par Bella + Canvas et sont imprimées à Montréal par Unik Printshop, en deux variations: Camisole 65% polyester/ 35%viscose (vieux rose) avec logo « Biquette » noir Camisole 52% polyester/ 48 % viscose (grise) avec logo « Biquette » noir  

0
Tablier item
Tablier
25 $

Tablier (70% polyester, 30% coton) brodé par Punch Design aux couleurs de Biquette. Trois choix: tablier gris clair à broderie verte, tablier gris-rouge à broderie rouge vin, tablier gris foncé à broderie verte pâle.  

0
Items à 20$ item
Items à 20$
20 $
0
Item à 10$ item
Item à 10$
10 $

Item à 10$. Vous aurez à précisez l'item plus tard dans le processus d'achat.

0
Casquette item
Casquette
25 $

Casquette en coton bio. Réglable à l’arrière. Logo « Biquette » brodé en noir.

0
Ajouter un don pour Biquette - Écopâturage

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!