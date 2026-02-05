Boutique - Campagne "Stadacona en plein air X Fondation des Camps Odyssée"

Offert par
Super hoodie-kangourou adulte avec cordons (modèle ATCF2500) de couleur vert forêt avec le logo "Stadacona en plein air" en blanc.
Grandeurs disponibles : S-M-L-XL-2XL, voir la charte des grandeurs: hoodiekangourouadultechartedestailles.pdf
Pour chaque hoodie-kangourou adulte acheté, 9$ sera remis à notre campagne de financement.
*** Boutique ouverte du 9 février au 9 mars 2026. Il n'y aura pas de séance d'essayage. Les items seront remis directement aux élèves au courant du mois d'avril.
Super hoodie-kangourou enfant sans cordon (modèle 18500B) de couleur vert forêt avec le logo "Stadacona en plein air" en blanc.
Grandeurs disponibles : XS-S-M-L-XL, voir la charte des grandeurs: hoodiekangourouenfantchartetailles.pdf
Pour chaque hoodie-kangourou enfant acheté, 9$ sera remis à notre campagne de financement.
*** Boutique ouverte du 9 février au 9 mars 2026. Il n'y aura pas de séance d'essayage. Les items seront remis directement aux élèves au courant du mois d'avril.
Super t-shirt adulte (modèle 5000) de couleur vert forêt avec le logo "Stadacona en plein air" en blanc.
Grandeurs disponibles : S-M-L-XL-2XL, voir la charte des grandeurs: t-shirt adultechartedestailles.pdf
Pour chaque t-shirt adulte acheté, 10$ sera remis à notre campagne de financement.
*** Boutique ouverte du 9 février au 9 mars 2026. Il n'y aura pas de séance d'essayage. Les items seront remis directement aux élèves au courant du mois d'avril.
Super t-shirt enfant (modèle 5000B) de couleur vert forêt avec le logo "Stadacona en plein air" en blanc.
Grandeurs disponibles : XS-S-M-L-XL, voir la charte des grandeurs: t-shirtenfantchartetailles.pdf
Pour chaque t-shirt enfant acheté, 10$ sera remis à notre campagne de financement.
*** Boutique ouverte du 9 février au 9 mars 2026. Il n'y aura pas de séance d'essayage. Les items seront remis directement aux élèves au courant du mois d'avril.
Beau tubulaire (cache-cou/buff) aux couleurs de "Stadacona en plein air".
Pour chaque tubulaire acheté, 15$ sera remis à notre campagne de financement.
*** Boutique ouverte du 9 février au 9 mars 2026. Il n'y aura pas de séance d'essayage. Les items seront remis directement aux élèves au courant du mois d'avril.
