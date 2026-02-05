Boutique - Campagne "Stadacona en plein air X Fondation des Camps Odyssée"

Super hoodie-kangourou adulte avec cordons (modèle ATCF2500) de couleur vert forêt avec le logo "Stadacona en plein air" en blanc.





Grandeurs disponibles : S-M-L-XL-2XL, voir la charte des grandeurs: hoodiekangourouadultechartedestailles.pdf





Pour chaque hoodie-kangourou adulte acheté, 9$ sera remis à notre campagne de financement.





*** Boutique ouverte du 9 février au 9 mars 2026. Il n'y aura pas de séance d'essayage. Les items seront remis directement aux élèves au courant du mois d'avril.