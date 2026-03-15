Boutique Choeur en jazz

T-shirt pour femmes de taille moyenne (mesure du chandail à plat sous les aiselles de 18 1/2 pouces).

Les frais de livraison sont compris dans le coût du chandail. Pour sauver les frais de livraison de 18 $ et récupérer votre commande lors de nos spectacles des 12 et 13 juin, inscrivez le code promotionnel CHORISTE20ANS.