Boutique Choeur en jazz

Choeur en jazz

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T-shirt pour femme (M) item
T-shirt pour femme (M)
48 $

T-shirt pour femmes de taille moyenne (mesure du chandail à plat sous les aiselles de 18 1/2 pouces).
Les frais de livraison sont compris dans le coût du chandail. Pour sauver les frais de livraison de 18 $ et récupérer votre commande lors de nos spectacles des 12 et 13 juin, inscrivez le code promotionnel CHORISTE20ANS.

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T-shirt pour femme (G) item
T-shirt pour femme (G)
48 $

T-shirt pour femmes de taille grande (mesure du chandail à plat sous les aiselles de 20 pouces).
Les frais de livraison sont compris dans le coût du chandail. Pour sauver les frais de livraison de 18 $ et récupérer votre commande lors de nos spectacles des 12 et 13 juin, inscrivez le code promotionnel CHORISTE20ANS.

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T-shirt pour femme (EG) item
T-shirt pour femme (EG)
48 $

T-shirt pour femmes de taille extra-grande (mesure du chandail à plat sous les aiselles de 22 pouces).
Les frais de livraison sont compris dans le coût du chandail. Pour sauver les frais de livraison de 18 $ et récupérer votre commande lors de nos spectacles des 12 et 13 juin, inscrivez le code promotionnel CHORISTE20ANS.

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T-shirt pour femme (2XG) item
T-shirt pour femme (2XG)
48 $

T-shirt pour femmes de taille 2X-grande (mesure du chandail à plat sous les aiselles de 24 1/2 pouces).
Les frais de livraison sont compris dans le coût du chandail. Pour sauver les frais de livraison de 18 $ et récupérer votre commande lors de nos spectacles des 12 et 13 juin, inscrivez le code promotionnel CHORISTE20ANS.

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T-shirt pour femme (3XG) item
T-shirt pour femme (3XG)
48 $

T-shirt pour femmes de taille 3X-grande (mesure du chandail à plat sous les aiselles de 26 pouces).
Les frais de livraison sont compris dans le coût du chandail. Pour sauver les frais de livraison de 18 $ et récupérer votre commande lors de nos spectacles des 12 et 13 juin, inscrivez le code promotionnel CHORISTE20ANS.

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T-shirt unisexe (G) item
T-shirt unisexe (G)
48 $

T-shirt unisexe de taille grande (mesure du chandail à plat sous les aiselles de 22 pouces).
Les frais de livraison sont compris dans le coût du chandail. Pour sauver les frais de livraison de 18 $ et récupérer votre commande lors de nos spectacles des 12 et 13 juin, inscrivez le code promotionnel CHORISTE20ANS.

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T-shirt unisexe (EG) item
T-shirt unisexe (EG)
48 $

T-shirt unisexe de taille extra-grande (mesure du chandail à plat sous les aiselles de 24 pouces).
Les frais de livraison sont compris dans le coût du chandail. Pour sauver les frais de livraison de 18 $ et récupérer votre commande lors de nos spectacles des 12 et 13 juin, inscrivez le code promotionnel CHORISTE20ANS.

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T-shirt unisexe (2XG) item
T-shirt unisexe (2XG)
48 $

T-shirt unisexe de taille 2X-grande (mesure du chandail à plat sous les aiselles de 26 pouces).
Les frais de livraison sont compris dans le coût du chandail. Pour sauver les frais de livraison de 18 $ et récupérer votre commande lors de nos spectacles des 12 et 13 juin, inscrivez le code promotionnel CHORISTE20ANS.

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