Boutique CPVMSM

PROTÈGE-COU BAUER A/ BAVETTE NLP8 SR (L-XL) item
PROTÈGE-COU BAUER A/ BAVETTE NLP8 SR (L-XL)
27,50 $

Grandeur grand/très grand (senior) : 13,5 po à 17 po


PROTÈGE-COU A/ BAVETTE XACT X-SERIES JR (SM) item
PROTÈGE-COU A/ BAVETTE XACT X-SERIES JR (SM)
30 $

Grandeur Junior : 10″ (26-35cm) – 14″ (26-35cm)

GENOUILLÈRES/COUDIÈRES DE PROTECTION KNAPPER 500 (XS) item
GENOUILLÈRES/COUDIÈRES DE PROTECTION KNAPPER 500 (XS)
26 $

Grandeur XS (très-petit)

GENOUILLÈRES/COUDIÈRES DE PROTECTION XACT (XS) (Copier) item
GENOUILLÈRES/COUDIÈRES DE PROTECTION XACT (XS) (Copier)
23 $

Grandeur XS (très-petit)

GENOUILLÈRES/COUDIÈRES DE PROTECTION XACT (S) item
GENOUILLÈRES/COUDIÈRES DE PROTECTION XACT (S)
23 $

Grandeur S (petit)

GENOUILLÈRES/COUDIÈRES DE PROTECTION XACT (M) item
GENOUILLÈRES/COUDIÈRES DE PROTECTION XACT (M)
23 $

Grandeur M (moyen)

GENOUILLÈRES/COUDIÈRES DE PROTECTION XACT (L) item
GENOUILLÈRES/COUDIÈRES DE PROTECTION XACT (L)
23 $

Grandeur L (large)

GENOUILLÈRES/COUDIÈRES DE PROTECTION KNAPPER 500 (L) item
GENOUILLÈRES/COUDIÈRES DE PROTECTION KNAPPER 500 (L)
26 $

Grandeur L (grand)

LUNETTES PROTECTRICE GOING ONE JR
29 $
LUNETTES PROTECTRICE GOING ONE SR
29 $
LUNETTES PROTECTRICES Z LEADER
35 $

Couleur bleu ou noir disponible.

GANTS CUIR DEVO JR (3XS)
46 $

Grandeur Junior 3XS.

GANTS CUIR DEVO JR (XXL)
40 $

Grandeur Junior XXL.

GANTS CUIR DEVO JR (M)
35 $

Grandeur Junior M.

GANTS CUIR DEVO JR (S)
35 $

Grandeur Junior S.

GANTS CUIR DEVO SR (L)
46 $

Grandeur Senior L (9).

GANTS CUIR DEVO SR (M)
46 $

Grandeur Senior M (8).

GANTS CUIR DEVO SR (S)
46 $

Grandeur Senior S (7).

GANTS CUIR DEVO SR (XS)
46 $

Grandeur Senior XS (6).

GANTS CUIR DEVO SR (XXS)
46 $

Grandeur Senior XXS (5).

GANTS CUIR XACT TRACK (6)
42 $

Grandeur (6).

GANTS CUIR XACT TRACK (5)
42 $

Grandeur (5).

GANTS CUIR XACT TRACK (4)
42 $

Grandeur (4).

GANTS CUIR XACT TRACK (3)
42 $

Grandeur (3).

PROTÈGE-TIBIAS ELETTO TOPSLIP II (M) item
PROTÈGE-TIBIAS ELETTO TOPSLIP II (M)
16,15 $

Grandeur (M).

PROTÈGE-TIBIAS ELETTO TOPSLIP II (L) item
PROTÈGE-TIBIAS ELETTO TOPSLIP II (L)
14 $

Grandeur (L).

PROTÈGE-TIBIAS XACT (S) item
PROTÈGE-TIBIAS XACT (S)
20,75 $

Grandeur S (petit).

PROTÈGE-TIBIAS XACT (M) item
PROTÈGE-TIBIAS XACT (M)
20,75 $

Grandeur M (moyen).

PROTÈGE-TIBIAS XACT (L) item
PROTÈGE-TIBIAS XACT (L)
20,75 $

Grandeur L (moyen).

TUBES
18 $
CASQUE EHS CRANIUM (S/M)
140 $

Couleur Noir

Fini Brillant ou Mat

Grandeur S/M.

CASQUE SKATE-TEC KIDS (XS)
114 $
CASQUE SKATE-TEC 10 (L-XL)
140 $

Couleur noir mat.

Ajustable L/XL 58-61 cm.

CASQUE BONT (XS)
144 $

Couleur Noir

Fini Brillant ou Mat

Grandeur très-petit

CASQUE BONT (SM)
149 $

Couleur Noir

Fini Brillant ou Mat

Grandeur petit

CASQUE BONT (L)
149 $

Couleur Noir

Fini Brillant ou Mat

Grandeur L

Casque Nagano (s) item
Casque Nagano (s)
110 $
Casque Nagano (xs)
149 $

tres-petit

Casque Nagano item
Casque Nagano
149 $

Rouge, Blanc, Vert ou Noir

Casque Nagano LXL item
Casque Nagano LXL
149 $
QUICK TIPS BLEU (Copier) (Copier) item
QUICK TIPS BLEU (Copier) (Copier)
23 $
PROTÈGE CHEVILLES EZEEFIT (2MM) item
PROTÈGE CHEVILLES EZEEFIT (2MM)
40,50 $
PROTÈGE CHEVILLES EZEEFIT (ULTRA-MINCE) item
PROTÈGE CHEVILLES EZEEFIT (ULTRA-MINCE)
29 $
ATTACHES LUNETTES
4,75 $
LACET 72" item
LACET 72"
5,25 $

Couleur noir

Location de patins
165 $
Skin Nagano item
Skin Nagano
220 $
Protège-lames
23 $

En 3 morceaux. Différentes couleurs.

A l'unité
10 $

Visite partielle

