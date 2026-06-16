Boutique de DARE-DARE

La publication SATELLITE retrace les premières trajectoires d'un programme d'explorations artistiques transfrontalières initié en 2011, hors de notre territoire d'ancrage montréalais. Plus qu'un panorama visuel rétrospectif et une présentation d'œuvres éphémères réalisées dans trois contextes urbains très différents (Détroit, Tijuana, Mexico), le livre propose une série d'observations récentes dans lesquelles les artistes impliqués et leurs hôtes alliés ravivent des souvenirs profonds, tracent les chemins de la pensée et de l'expérience, révèlent les traces laissées dans leurs pratiques créatives et leur réflexion intellectuelle, voire dévoilent les répercussions sur leur carrière ou leur mission artistique.



Trilingue (français, anglais, espagnol)

420 pages abondamment illustrées (178 reproductions dont 140 photographies en couleur)

ISBN: 978-2-9819625-2-2



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