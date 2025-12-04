MGDF's Boutique.

FONDATION DE DANSE MARGIE GILLIS/MARGIE GILLIS DANCE FOUNDATION

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Petit sac (Beige) *Frais de livraison NON inclut item
Petit sac (Beige) *Frais de livraison NON inclut
30 $
Impression sérigraphiée au Québec par Elektrek Clothing • Toile 100 % coton — 6 oz./yd² (US), 10 oz/lyd (CA) • Poignées en tissu de 20" • Hauteur de poignée : 9" • Soufflet inférieur Dimensions • 15" (L) x 16" (H) x 3" (P)
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Petit sac (Rouge) *Frais de livraison NON inclut item
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30 $
Impression sérigraphiée au Québec par Elektrek Clothing • Toile 100 % coton — 6 oz./yd² (US), 10 oz/lyd (CA) • Poignées en tissu de 20" • Hauteur de poignée : 9" • Soufflet inférieur Dimensions • 15" (L) x 16" (H) x 3" (P)
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Petit sac (Noir) *Frais de livraison NON inclut item
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30 $
Impression sérigraphiée au Québec par Elektrek Clothing • Toile 100 % coton — 6 oz./yd² (US), 10 oz/lyd (CA) • Poignées en tissu de 20" • Hauteur de poignée : 9" • Soufflet inférieur Dimensions • 15" (L) x 16" (H) x 3" (P)
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Grand sac (Beige) *Frais de livraison NON inclut item
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35 $
Emportez la créativité partout avec vous grâce à nos tote bags MGDF, ornés d’illustrations dynamiques inspirées de la danse et du design signature de la fondation. Durables, élégants et polyvalents, ils sont parfaits pour un usage quotidien. Impression sérigraphiée au Québec par Elektrek Clothing • Toile 100 % coton épais — 12 oz./yd² (US), 20 oz/lyd (CA) • Soufflet inférieur • Poignées robustes en toile : 23" • Hauteur de poignée : 10" Dimensions • 20" (L) x 15" (H) x 5" (P)
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Grand sac (Rouge) *Frais de livraison NON inclut item
Grand sac (Rouge) *Frais de livraison NON inclut
35 $
Emportez la créativité partout avec vous grâce à nos tote bags MGDF, ornés d’illustrations dynamiques inspirées de la danse et du design signature de la fondation. Durables, élégants et polyvalents, ils sont parfaits pour un usage quotidien. Impression sérigraphiée au Québec par Elektrek Clothing • Toile 100 % coton épais — 12 oz./yd² (US), 20 oz/lyd (CA) • Soufflet inférieur • Poignées robustes en toile : 23" • Hauteur de poignée : 10" Dimensions • 20" (L) x 15" (H) x 5" (P)
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Grand sac (Noir) *Frais de livraison NON inclut item
Grand sac (Noir) *Frais de livraison NON inclut
35 $
Emportez la créativité partout avec vous grâce à nos tote bags MGDF, ornés d’illustrations dynamiques inspirées de la danse et du design signature de la fondation. Durables, élégants et polyvalents, ils sont parfaits pour un usage quotidien. Impression sérigraphiée au Québec par Elektrek Clothing • Toile 100 % coton épais — 12 oz./yd² (US), 20 oz/lyd (CA) • Soufflet inférieur • Poignées robustes en toile : 23" • Hauteur de poignée : 10" Dimensions • 20" (L) x 15" (H) x 5" (P)
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Livre 'Nature it is' *Frais de livraison NON inclut item
Livre 'Nature it is' *Frais de livraison NON inclut
57,50 $

Écrit par Kate Hilliard, en collaboration avec l'éditeur Alison Frost et le designer Sean Rees, ce livre offre un regard intime sur l'inspiration et le processus créatif de Margie Gillis. Connu pour sa profonde connexion avec le monde naturel, Margie révèle comment les forces de la nature façonnent son art de la danse, mêlant mouvement, environnement et vision artistique.


Une œuvre belle et inspirante pour quiconque est attiré par la créativité, la nature et le pouvoir expressif de la danse.

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Livraison (Livre CANADA)
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