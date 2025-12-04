MGDF's Boutique.

Écrit par Kate Hilliard, en collaboration avec l'éditeur Alison Frost et le designer Sean Rees, ce livre offre un regard intime sur l'inspiration et le processus créatif de Margie Gillis. Connu pour sa profonde connexion avec le monde naturel, Margie révèle comment les forces de la nature façonnent son art de la danse, mêlant mouvement, environnement et vision artistique.



Une œuvre belle et inspirante pour quiconque est attiré par la créativité, la nature et le pouvoir expressif de la danse.