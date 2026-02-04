Boutique de La Plume

Tout ce que j'ai appris sur les tortues c'est avec les tortues, recueil de récit d'apprentissage en Petite-Nation.





Si vous souhaitez vous faire livrer le recueil ajouter l'item LIVRAISON.





Ce recueil est un éloge à la différence, à la patience et à la persévérance. Il est la preuve que, peu importe la manière ou la vitesse, l'essentiel est d'avancer ensemble. Les récits de vie des citoyen·nes de la Petite-Nation que vous y découvrirez nous rappellent que la connaissance n'est pas une destination, mais une rencontre.





En achetant ce recueil vous encourager directement un organisme communautaire autonome près de chez vous qui tente de faire la différence dans sa communauté.