Boutique de L'Itinéraire

30 $ + TPS 5% (1,50 $) + TVQ 9,975% (2,99$)

Tasse verte à l'effigie du Café Maison ronde. 100% des profits soutiennent le service d'aide alimentaire auprès des participant·e·s et personnes vulnérables des communautés autochtones qui se présentent au Café Maison ronde de L'Itinéraire.



