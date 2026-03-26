Boutique de L'Itinéraire

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30 $ + TPS 5% (1,50 $) + TVQ 9,975% (2,99$)
Tasse rose à l'effigie du Café Monsieur Paul. 100% des profits soutiennent le service d'aide alimentaire d'une centaine de camelots, participant·e·s et personnes vulnérables qui se présentent au Café Monsieur Paul de L'Itinéraire.
30 $ + TPS 5% (1,50 $) + TVQ 9,975% (2,99$)
Tasse verte à l'effigie du Café Maison ronde. 100% des profits soutiennent le service d'aide alimentaire auprès des participant·e·s et personnes vulnérables des communautés autochtones qui se présentent au Café Maison ronde de L'Itinéraire.
30 $ + TPS 5% (1,50 $) + TVQ 9,975% (2,99$)
Tasse orange à l'effigie du café Sanaaq.
100% des profits soutiennent le volet Engagement du programme dédié à l'employabilité des personnes autochtones qui travaillent au café Sanaaq.
80 $ + TPS 5% (4 $) + TVQ 9,975% (7,98$)
Collectionnez les 3 tasses des Cafés Monsieur Paul, Maison ronde et Sanaaq.
100% des profits sont remis au Groupe communautaire L'Itinéraire pour son service alimentaire d'urgence offert aux camelots, participant·e·s et aux personnes en situation d'itinérance.
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