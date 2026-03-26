Groupe communautaire L'Itinéraire

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Boutique de L'Itinéraire

Tasse - Café Monsieur Paul item
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Tasse - Café Monsieur Paul item
Tasse - Café Monsieur Paul
34,49 $

30 $ + TPS 5% (1,50 $) + TVQ 9,975% (2,99$)

Tasse rose à l'effigie du Café Monsieur Paul. 100% des profits soutiennent le service d'aide alimentaire d'une centaine de camelots, participant·e·s et personnes vulnérables qui se présentent au Café Monsieur Paul de L'Itinéraire.


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Tasse - Café Maison ronde item
Tasse - Café Maison ronde item
Tasse - Café Maison ronde item
Tasse - Café Maison ronde
34,49 $

30 $ + TPS 5% (1,50 $) + TVQ 9,975% (2,99$)

Tasse verte à l'effigie du Café Maison ronde. 100% des profits soutiennent le service d'aide alimentaire auprès des participant·e·s et personnes vulnérables des communautés autochtones qui se présentent au Café Maison ronde de L'Itinéraire.


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Tasse - Café Sanaaq item
Tasse - Café Sanaaq item
Tasse - Café Sanaaq item
Tasse - Café Sanaaq
34,49 $

30 $ + TPS 5% (1,50 $) + TVQ 9,975% (2,99$)

Tasse orange à l'effigie du café Sanaaq.
100% des profits soutiennent le volet Engagement du programme dédié à l'employabilité des personnes autochtones qui travaillent au café Sanaaq.

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Tasses - Collection complète item
Tasses - Collection complète
91,98 $

80 $ + TPS 5% (4 $) + TVQ 9,975% (7,98$)

Collectionnez les 3 tasses des Cafés Monsieur Paul, Maison ronde et Sanaaq.
100% des profits sont remis au Groupe communautaire L'Itinéraire pour son service alimentaire d'urgence offert aux camelots, participant·e·s et aux personnes en situation d'itinérance.

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