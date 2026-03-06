FONDATION DE L'ECOLE LA MENNAIS DE MONTREAL

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Campagne de financement — Printemps 2026

Saison (en grain) - 300grs item
Saison (en grain) - 300grs
22,50 $

Ce café classique goûte le caramel et le chocolat, avec une texture sirupeuse particulièrement adaptée à l’espresso et au latté.

Région : Brésil et Guatemala
Ferme : Variées
Variété : Variées
Altitude : 1000m - 1400m
Méthode : Lavé
Notes : Caramel, chocolat, sirupeux

Saison (en grain) - 908grs item
Saison (en grain) - 908grs
55 $

Ce café classique goûte le caramel et le chocolat, avec une texture sirupeuse particulièrement adaptée à l’espresso et au latté.

Région : Brésil et Guatemala
Ferme : Variées
Variété : Variées
Altitude : 1000m - 1400m
Méthode : Lavé
Notes : Caramel, chocolat, sirupeux

Fazenda Recreio (en grain) - 300 grs item
Fazenda Recreio (en grain) - 300 grs
22,50 $

Ce café très sucré et sirupeux goûte le cacao et la noisette avec des arômes nous rappelant la vanille.

Région : Vale da grama, Brésil
Ferme : Diogo Dias Teixeira de Macedo
Variété : Arara, Catucai
Altitude : 1100 M
Méthode : Lavé
Notes : Cacao, noisette, vanille

Fazenda Recreio (en grain) - 908grs item
Fazenda Recreio (en grain) - 908grs
55 $

Ce café très sucré et sirupeux goûte le cacao et la noisette avec des arômes nous rappelant la vanille.

Région : Vale da grama, Brésil
Ferme : Diogo Dias Teixeira de Macedo
Variété : Arara, Catucai
Altitude : 1100 M
Méthode : Lavé
Notes : Cacao, noisette, vanille

Tandem (en grain) - 300 grs item
Tandem (en grain) - 300 grs
22,50 $

Ce café propose une tasse riche avec une texture cremeuse qui font ressortir les saveurs de chocolat noir, mélasse et noisette.

Région : Brésil, Espirito Santo et Burundi, Bururi
Ferme : Jose Schiavo - Kawa Zamurabawe Coop
Variété : Catucai 785 - Bourbon rouge
Altitude : 1050M et 1610M
Méthode : Lavé
Notes : Chocolat noir, Mélasse, Noisette.

Tandem (en grain) - 908 grs item
Tandem (en grain) - 908 grs
55 $

Ce café propose une tasse riche avec une texture cremeuse qui font ressortir les saveurs de chocolat noir, mélasse et noisette.

Région : Brésil, Espirito Santo et Burundi, Bururi
Ferme : Jose Schiavo - Kawa Zamurabawe Coop
Variété : Catucai 785 - Bourbon rouge
Altitude : 1050M et 1610M
Méthode : Lavé
Notes : Chocolat noir, Mélasse, Noisette.

Baho Décaf (en grain) - 300 grs item
Baho Décaf (en grain) - 300 grs
22,50 $

En tasse, on retrouve un café doux et équilibré, aux notes de chocolat, de caramel et de sucre de canne..

Région : Rwanda
Ferme : Plusieurs producteurs
Variété : Bourbon rouge
Altitude : 1500-2100M
Méthode : Lavé, Naturel, Swiss water
Notes : Chocolat, caramel, sucre de canne

Baho Décaf (en grain) - 908 grs item
Baho Décaf (en grain) - 908 grs
55 $

En tasse, on retrouve un café doux et équilibré, aux notes de chocolat, de caramel et de sucre de canne..

Région : Rwanda
Ferme : Plusieurs producteurs
Variété : Bourbon rouge
Altitude : 1500-2100M
Méthode : Lavé, Naturel, Swiss water
Notes : Chocolat, caramel, sucre de canne

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