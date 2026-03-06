Campagne de financement — Printemps 2026

À propos de cette boutique
Région : Brésil et Guatemala
Ferme : Variées
Variété : Variées
Altitude : 1000m - 1400m
Méthode : Lavé
Notes : Caramel, chocolat, sirupeux
Région : Brésil et Guatemala
Ferme : Variées
Variété : Variées
Altitude : 1000m - 1400m
Méthode : Lavé
Notes : Caramel, chocolat, sirupeux
Région : Vale da grama, Brésil
Ferme : Diogo Dias Teixeira de Macedo
Variété : Arara, Catucai
Altitude : 1100 M
Méthode : Lavé
Notes : Cacao, noisette, vanille
Région : Vale da grama, Brésil
Ferme : Diogo Dias Teixeira de Macedo
Variété : Arara, Catucai
Altitude : 1100 M
Méthode : Lavé
Notes : Cacao, noisette, vanille
Région : Brésil, Espirito Santo et Burundi, Bururi
Ferme : Jose Schiavo - Kawa Zamurabawe Coop
Variété : Catucai 785 - Bourbon rouge
Altitude : 1050M et 1610M
Méthode : Lavé
Notes : Chocolat noir, Mélasse, Noisette.
Région : Brésil, Espirito Santo et Burundi, Bururi
Ferme : Jose Schiavo - Kawa Zamurabawe Coop
Variété : Catucai 785 - Bourbon rouge
Altitude : 1050M et 1610M
Méthode : Lavé
Notes : Chocolat noir, Mélasse, Noisette.
Région : Rwanda
Ferme : Plusieurs producteurs
Variété : Bourbon rouge
Altitude : 1500-2100M
Méthode : Lavé, Naturel, Swiss water
Notes : Chocolat, caramel, sucre de canne
Région : Rwanda
Ferme : Plusieurs producteurs
Variété : Bourbon rouge
Altitude : 1500-2100M
Méthode : Lavé, Naturel, Swiss water
Notes : Chocolat, caramel, sucre de canne
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