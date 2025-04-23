form_archived

Boutique des COYOTES de Fondation de l'École primaire Ahuntsic

Hoodie pour ENFANT
CA$35

Sélectionnez le nombre de hoodie(s) pour enfant, puis choisissez la couleur et la taille de chaque modèle à l'étape suivante.
Gildan - Molleton à capuchon Heavy Blend ™ pour enfants.

13,5 oz, 50 % coton, 50 % polyester, prérétréci
Tricot molletonné
Coupe classique
Capuchon à doublure double
Taille et poignets à piqûre double
Poche kangourou
Tissu tourné d’un quart de tour
Côtelé renforcé avec spandex 1x1
Pas de cordons
Étiquette de suivi conforme à la CPSIA
Étiquette détachable
Fier membre de le U.S. Cotton Trust Protocol
Fabriqué avec des teintes à faible impact certifiées OEKO-TEX

T-shirt pour ENFANT
CA$15

Sélectionnez le nombre de t-shirt(s) pour enfant, puis choisissez la couleur et la taille de chaque modèle à l'étape suivante.
Gildan - T-shirt Heavy Cotton™ pour enfants.

8,8 oz, 100 % coton, prérétréci
Encolure et épaule à couture bordée avec un biais, ourlets de manche et du bas à piqûre double, tourné d’un quart de tour pour éliminer le pli central
Pour enfants
Encolure intégrée de ¾" à piqûre double
(Gris sport 10% polyester)
Étiquette de suivi conforme à la CPSIA
Étiquette détachable
Fier membre de le U.S. Cotton Trust Protocol
Fabriqué avec des teintes à faible impact certifiées OEKO-TEX

Hoodie pour ADULTE
CA$35

Sélectionnez le nombre de hoodie(s) pour adulte, puis choisissez la couleur et la taille de chaque modèle à l'étape suivante.
Gildan - Molleton à capuchon Heavy Blend™ pour adultes.

13,5 oz, 50 % coton, 50 % polyester, prérétréci
Tricot molletonné
Coupe classique
Capuchon à doublure double
Taille et poignets à piqûre double
Poche kangourou
Tissu tourné d’un quart de tour
Côtelé renforcé avec spandex 1x1
Cordon assorti
Étiquette détachable
Fier membre de le U.S. Cotton Trust Protocol
Fabriqué avec des teintes à faible impact certifiées OEKO-TEX

T-shirt pour ADULTE
CA$15

Sélectionnez le nombre de t-shirt(s) pour adulte, puis choisissez la couleur et la taille de chaque modèle à l'étape suivante.
GILDAN T-shirt Heavy Cotton™ pour adultes.

8,8 oz, 100% coton prérétréci
Encolure surpiquée à deux aiguilles
Points de croix double aux ourlets des manches et de la taille
Bande de recouvrement aux épaules et au col
Tissu tourné d’un quart de tour pour éliminer le pli central.
(ggris sport 10% polyester)
Fier membre de le U.S. Cotton Trust Protocol
Fabriqué avec des teintes à faible impact certifiées OEKO-TEX

