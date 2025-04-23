Boutique des COYOTES de Fondation de l'École primaire Ahuntsic

Sélectionnez le nombre de t-shirt(s) pour enfant, puis choisissez la couleur et la taille de chaque modèle à l'étape suivante.

Gildan - T-shirt Heavy Cotton™ pour enfants.



8,8 oz, 100 % coton, prérétréci

Encolure et épaule à couture bordée avec un biais, ourlets de manche et du bas à piqûre double, tourné d’un quart de tour pour éliminer le pli central

Pour enfants

Encolure intégrée de ¾" à piqûre double

(Gris sport 10% polyester)

Étiquette de suivi conforme à la CPSIA

Étiquette détachable

Fier membre de le U.S. Cotton Trust Protocol

Fabriqué avec des teintes à faible impact certifiées OEKO-TEX