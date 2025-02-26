Boutique des Petites Lanternes

PROMENADES THÉÂTRALES EN VILLE - PROJET QUATRE-QUARTS Autrice et auteur: Kristelle Holliday et Ney Wendell. Produit par l'UQAM et les Petites Lanternes. Ce livre explore le domaine de la production et de la médiation culturelle en mettant en lumière l’utilisation créative, émotionnelle et transformative des espaces publics par le théâtre de paysage. Plus spécifiquement, il se penche sur l’occupation esthétique des espaces urbains à travers des promenades théâtrales ainsi que sur l’ensemble des actions en lien avec la diversité du théâtre de paysage. Dans un premier temps, on révèle la structure et les stratégies du projet de Théâtre de paysage Quatre-Quarts, mené par le Théâtre de Petites Lanternes dans la ville de Sherbrooke, au Québec, Canada. Dans un deuxième temps, le contenu du projet est transformé en un ensemble de stratégies détaillées, destinées à être appliquées par les artistes, les productrices et producteurs, les administrations municipales et d’autres institutions intéressées à mettre en œuvre des promenades théâtrales. CÔUT : 20$ + 3$ taxes LIVRAISON : Ramassage local - Si vous n'ajoutez pas de frais de livraison, nous vous contacterons pour organiser le ramassage du livre à nos bureaux (Sherbrooke, QC, Canada). ENVOIE POSTAL : Si vous souhaitez une livraison par poste, n'oubliez pas d'ajouter l'option de frais de livraison à votre panier (deux options disponibles : Canada et Monde). Vous aurez accès à version électronique une fois la transaction complétée.

