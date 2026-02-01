Club d'Escrime les Pirates de l'Est

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Boutique des Pirates de l'Est

Compétition amicale de pâques item
Compétition amicale de pâques
20 $

Venez compétitionner le 18 avril prochain avec nous lors d'une rencontre amicale sous le thème de pâques!

On vous attent en grand nombre!

Pssst, chocolats de pâque sur place!

Horaire 

9:00-12:00 : 

- 9 ans et moins

- 11 ans et moins 

- 13 ans et moins

- 15 ans et moins

13:00-16:00:

- Ado-Adulte Division 2 (Loisir)   

- Ado-Adulte Division 1 (Compétitif)  


Les compétitions du matin se font en équipe. Les entraineurs s'assureront d'un équilibre des forces afin d'assurer du plaisir à tous les participants.

Camp d'été - Jeunes (-13 et -15 ans) item
Camp d'été - Jeunes (-13 et -15 ans)
260 $

31 juillet au 2 août

Venez nous voir cet été pour un camp inoubliable !

Détails à venir

Camp d'été - Performance (15 ans et +) item
Camp d'été - Performance (15 ans et +)
260 $

7 au 9 août 2026

Venez nous voir cet été pour un camp inoubliable !

Détails à venir

Camp d'été - Adultes et vétérans item
Camp d'été - Adultes et vétérans
260 $

14 au 16 août 2026

Venez nous voir cet été pour un camp inoubliable !

Détails à venir

Jeudi d'été item
Jeudi d'été
20 $

Du 11 juin au 27 août 2026, viens tirer tous les jeudis soirs de l'été !

Détails à venir

Frais de coaching - Jeunes - Circuit des Jeunes avril 2026 item
Frais de coaching - Jeunes - Circuit des Jeunes avril 2026
35 $

L'URLS BSL soutient les jeunes athlètes dans leur déplacement en compétition (hôtel et essence) ce qui nous permet de charger uniquement le frais de coaching uniquement.

Session Hiver-Printemps 2026 Rimouski : 1 fois / semaine (Copier) item
Session Hiver-Printemps 2026 Rimouski : 1 fois / semaine (Copier)
135 $

Reste 9 semaines à la session Hiver-Printemps 2026.

Le tarif est ajusté à chaque semaine au prorata des semaines restantes à la session.

La session termine le dimanche 7 juin 2026.

Pas de cours pendant la semaine de la Relâche.

Session Hiver-Printemps 2026 Rimouski : 2 fois / semaine item
Session Hiver-Printemps 2026 Rimouski : 2 fois / semaine
180 $

Reste 9 semaines à la session Hiver-Printemps 2026.

Le tarif est ajusté à chaque semaine au prorata des semaines restantes à la session.

La session termine le dimanche 7 juin 2026.

Pas de cours pendant la semaine de la Relâche.

1 Cours d'escrime item
1 Cours d'escrime
20 $
5 Cours d'escrime item
5 Cours d'escrime
90 $
10 Cours d'escrime item
10 Cours d'escrime
160 $
1 leçon privée (30 min) item
1 leçon privée (30 min)
25 $
5 leçons privées (30 min) item
5 leçons privées (30 min)
115 $
10 leçons privées (30 min) item
10 leçons privées (30 min)
210 $
1 leçon privée (60 min) item
1 leçon privée (60 min)
35 $
5 leçons privées (60 min) item
5 leçons privées (60 min)
165 $
10 leçons privées (60 min) (Copier) item
10 leçons privées (60 min) (Copier)
310 $
Location équipement par session item
Location équipement par session
30 $
Équipement supplémentaire par session item
Équipement supplémentaire par session
10 $
Location équipement compétition item
Location équipement compétition
5 $

5$ / pièce d'équipement

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