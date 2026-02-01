Boutique des Pirates de l'Est

À propos de cette boutique
Venez compétitionner le 18 avril prochain avec nous lors d'une rencontre amicale sous le thème de pâques!
On vous attent en grand nombre!
Pssst, chocolats de pâque sur place!
Horaire
9:00-12:00 :
- 9 ans et moins
- 11 ans et moins
- 13 ans et moins
- 15 ans et moins
13:00-16:00:
- Ado-Adulte Division 2 (Loisir)
- Ado-Adulte Division 1 (Compétitif)
Les compétitions du matin se font en équipe. Les entraineurs s'assureront d'un équilibre des forces afin d'assurer du plaisir à tous les participants.
31 juillet au 2 août
Venez nous voir cet été pour un camp inoubliable !
Détails à venir
7 au 9 août 2026
Venez nous voir cet été pour un camp inoubliable !
Détails à venir
14 au 16 août 2026
Venez nous voir cet été pour un camp inoubliable !
Détails à venir
Du 11 juin au 27 août 2026, viens tirer tous les jeudis soirs de l'été !
Détails à venir
L'URLS BSL soutient les jeunes athlètes dans leur déplacement en compétition (hôtel et essence) ce qui nous permet de charger uniquement le frais de coaching uniquement.
Reste 9 semaines à la session Hiver-Printemps 2026.
Le tarif est ajusté à chaque semaine au prorata des semaines restantes à la session.
La session termine le dimanche 7 juin 2026.
Pas de cours pendant la semaine de la Relâche.
Reste 9 semaines à la session Hiver-Printemps 2026.
Le tarif est ajusté à chaque semaine au prorata des semaines restantes à la session.
La session termine le dimanche 7 juin 2026.
Pas de cours pendant la semaine de la Relâche.
5$ / pièce d'équipement
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Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!