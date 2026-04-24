Boutique du 40 ans de l'Association Trager Québec

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Le sac est écologique dans les teintes de gris pâle et est 100% recyclé (fait à partir de bouteilles recyclées). Les dimensions sont de 40 cm(15.7'') X 29 cm(11.41'')
Inclus:
-- Programmation et livret
--Macaron du 40 ans
-- Plein de surprises offertes par nos partenaires du 40e
(valeur de plus 50$)
2.5 cm X 2.5 cm couleur argent.
Gant de toilette en ratine de coton. Élastique au poignet pour plus de stabilité.
Cordon pour suspendre
Le sac est écologique dans les teintes de gris pâle et est 100% recyclé (fait à partir de bouteilles recyclées). Les dimensions sont de 40 cm(15.7'') X 29 cm(11.41'')
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