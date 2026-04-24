ASSOCIATION TRAGER QUÉBEC

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Boutique du 40 ans de l'Association Trager Québec

Sac cadeau surprise 40 ans item
Sac cadeau surprise 40 ans
25 $

Le sac est écologique dans les teintes de gris pâle et est 100% recyclé (fait à partir de bouteilles recyclées). Les dimensions sont de 40 cm(15.7'') X 29 cm(11.41'')

Inclus:

-- Programmation et livret

--Macaron du 40 ans

-- Plein de surprises offertes par nos partenaires du 40e


(valeur de plus 50$)



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Épinglette aimanté du nuage dansant Trager item
Épinglette aimanté du nuage dansant Trager
15 $

2.5 cm X 2.5 cm couleur argent.

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Gant item
Gant
6,50 $

Gant de toilette en ratine de coton. Élastique au poignet pour plus de stabilité.

Cordon pour suspendre

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Sac 40e item
Sac 40e
10 $

Le sac est écologique dans les teintes de gris pâle et est 100% recyclé (fait à partir de bouteilles recyclées). Les dimensions sont de 40 cm(15.7'') X 29 cm(11.41'')

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