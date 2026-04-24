Boutique du 40 ans de l'Association Trager Québec

Le sac est écologique dans les teintes de gris pâle et est 100% recyclé (fait à partir de bouteilles recyclées). Les dimensions sont de 40 cm(15.7'') X 29 cm(11.41'')

Inclus:

-- Programmation et livret

--Macaron du 40 ans

-- Plein de surprises offertes par nos partenaires du 40e





(valeur de plus 50$)







