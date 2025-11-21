BOUTIQUE DU CAFÉ DES ORTIES

Le plus beau des agendas pour bien commencer l'année.

À venir chercher au Café des orties, sur présentation de la confirmation de paiement.





C'est qui la Guillotine ? "La Guillotine est un collectif d’impression et d’édition autonome qui s’organise en mixité choisie (sans hommes cis). Nous nous retrouvons autour d’une passion commune pour les vieilles presses capricieuses, la reliure artisanale et les œuvres littéraires de résistances. Nous croyons que c’est en accordant autant de soin et d’attention à la forme des objets fabriqués qu’à leur contenu qu’on arrive à mettre en valeur nos créations et à se réapproprier le processus d’édition. Par l’expérimentation et la collaboration, nous voulons ainsi développer et mettre en partage les savoirs et les techniques de l’édition en se donnant des infrastructures collectives, autonomes et pérennes."