Boutique du musée

Offert par
À propos de cette boutique
Près de 700 pages d'histoire
Copyright Fondation MacAuley 1987
Édité par Jeanne d'Arc Labbé
Les habitants du Canton de Dudswell nous partagent leurs témoignages, moments forts, touchants et parfois loufoques!
Recueillis au court de l'été 2025, dans le cadre du 225e anniversaire du Canton de Dudswell.
Les habitants du Canton de Dudswell nous partagent leurs témoignages, moments forts, touchants et parfois loufoques!
Recueillis au court de l'été 2025, dans le cadre du 225e anniversaire du Canton de Dudswell.
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!