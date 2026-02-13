Boutique du Musée

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Livre regroupant les œuvres marquantes des trente ans de la vie professionnelle d’Antoine Desilets, le père de la photographie au Québec. Lauréat de nombreux prix majeurs, reconnu par le milieu photojournalistique aux niveaux national et international, il est l’auteur d’une douzaine d’ouvrages publiés à travers le monde qui ont permis à des centaines de milliers de personnes d’apprendre l’art de bien photographier.
Tasse à l'effigie du Musée.
En 2012, Samian, musicien, acteur et photographe, aussi connu pour ses prises de positions, se découvre une passion pour la photographie. À l'occasion de ses voyages, il se fait observateur du quotidien. Il troque les mots pour les images. En poésie comme en photographie, l'humain demeure au centre de sa démarche artistique. L'exposition Enfant de la terre qui a été présentée à la Place des arts au printemps 2016 a obtenu un grand succès et se promènera partout au Québec dès cet automne et en 2017.
Projet photographique et littéraire innovateur, Skinfaxi célèbre la liberté. À travers cinquante magnifiques portraits de chevaux, ce livre nous convie à l'exploration de l'inconscient : celui de vingt-cinq personnalités d'ici et le nôtre. Le cheval est un symbole universel de liberté, de puissance et de noblesse. Son regard fascinant reflète un monde profond, qui sonde les mystères de notre intériorité. Les clichés évocateurs et sensibles de Tzara tissent un lien entre cet animal mythique et notre humanité.
Les participants prêtent ici leur plume afin de mettre en lumière ce lien, chacun à leur façon. Jean-François Baril, Thomas Beaudoin, Sophie Bérubé, Emmanuel Bilodeau, Pierre Bruneau, Patrice Coquereau, Benoît Duquette, Alexis Durand-Brault, Ingrid Falaise, François Lapierre, Marie-Eve Leclerc, Claude Legault, Sophie Lorain, Fred Pellerin, François Pérusse, Luc Picard, Luc Plamondon, Marie-Andrée Poulin, André Robitaille, Marie-Josée Roy, Patrick Senécal, Mylène St-Sauveur, Kim Thúy, Guylaine Tremblay et Tzara signent des textes inédits et intimes, véritables éloges à l'authenticité et à la spontanéité. Tzara versera la moitié de ses droits d'auteur à Galahad, fondation québécoise venant en aide aux chevaux maltraités
n 2004, Monique Simard des Productions Virage a approché le photographe pour qu'il réalise un documentaire sur le thème du droit à l’image et la liberté artistique.
Ce documentaire, à travers le sujet de la photographie, démontre comment les valeurs dominantes de notre époque ont influencé la décision de la Cour Suprême du Canada (9 avril 1998, no. de greffe 25579) Il traite des limitations, voire l'interdiction, du droit de photographier la réalité dans nos espaces publics tels que l’ont fait de grands photographes depuis les débuts de la photographie.
La rue est-elle publique ou privée? Le photographe a-t-il encore le droit de photographier? Voilà une des question fondamentale que le documentaire tente d’élucider. Le réalisateur Gilbert Duclos s’inquiète de ses effets pervers sur la liberté d’expression et aussi sur le dépérissement de notre patrimoine visuelle. Quelles images restera-t-il des années 2000 si les descendants des Cartier-Bresson n’osent plus pratiquer leur métier ayant peur d’être poursuivis... Le documentaire a été tourné en 2004 au Canada, aux États-Unis et en France. Des photographes célèbres apportent leurs témoignages dont Willy Ronis, William Klein, Marc Riboud, Elliott Erwitt, Janine Niepce, mais aussi des avocats, des éditeurs, des journalistes et des juristes.
Gilbert Duclos a remporté en 2005 le prix du meilleur documentaire au FIFA (Festival International des Films sur l’Art de Montréal.)
Entre 1996 et 2000, Jean Grothé a photographié sa mère atteinte de la maladie d'Alzheimer, ajoutant à ses photos de courts textes dans lesquels il commente la difficile réalité à laquelle sa mère et lui sont confrontés. Alzheimer :un journal photographique est un livre touchant qui s'adresse non seulement aux amateurs de photographies, mais aussi et surtout à ceux et celles qui ont vécu dans l'entourage d'une personne atteinte de la maladie. Il s'agit d'un geste de partage qui brise le tabou du silence et qui, avec pudeur, sensibilité et dignité, retrace les principales étapes, les principaux deuils qui jalonnent le parcours de l'auteur et de sa mère. Appuyé par la Fédération québécoise des sociétés Alzheimer du Québec (leur première vice-présidente signe la postface du livre), l'ouvrage devrait faire l'objet d'une campagne de promotion active à l'occasion de la Journée internationale de sensibilisation à la maladie d'Alzheimer, le 21 septembre. De plus, ce journal s'inscrit directement dans le thème du Mois de la Photo à Montréal 2007, qui porte cette année sur le récit photographique
Des œuvres photographiques de Luc Girouard et des poèmes inédits de Marie-Sophie Bérard.
Natif de Saint-Hyacinthe, Luc Girouard vit à Montréal où il travaille en tant que designer graphique. En parallèle de sa profession, il se passionne pour la photographie qu’il explore sous toutes ses facettes. En 2013, sa série Dead Airport, qui révèle l’état d’abandon d’un bâtiment gouvernemental, a été largement diffusée sur le web. En 2015, La Fabrique Culturelle a tourné une capsule sur son projet collaboratif Walking Mary exposé à Montréal. Pour la série From Above, 2016, Luc Girouard ajoute le drone à sa panoplie artistique. En renversant ainsi les perceptions acquises du paysage urbain ou rural, c’est toute la mémoire visuelle de notre espace environnant qu’il recompose.
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