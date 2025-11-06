Boutique du Patro des Fêtes | Articles en précommande

Tablier pour enfant « Petit chef en formation »
CA$15

Un tablier de taille enfant (4 ans et moins), parfait pour les apprentis marmitons qui aiment cuisiner ou goûter la pâte avant tout le monde !

Poche cadeau personnalisée du pôle Nord
CA$25

Un sac personnalisé pour recevoir ou offrir des trésors ! Il s’agit d’une création de NeliDesign, qui nous a gracieusement offert les droits pour la commercialisation de cet article.

Support à cellulaire 3D
CA$5

Léger, compact et pratique, ce support à téléphone devient votre allié pour des vidéos de recettes ou du karaoké improvisé. L’ensemble, composé de trois morceaux, se glisse parfaitement dans un bas de Noël pour un petit cadeau passe-partout !

Épinglette 3D
CA$2

Toute petite et pleine de charme, cette épinglette en 3D se glisse sur un manteau ou un sac pour apporter une touche de fête partout où vous allez.

Huit attaches à fils en TPU (plus flexibles)
CA$2

Souples, solides et imprimées en 3D, vous aurez huit attaches pour dompter les câbles rebelles et éviter que les lutins s’y prennent les pieds ! L'ensemble comprend quatre types de longueurs différentes.

Plateau d’accueil du père Noël
CA$20

Un plateau magique pour y déposer des biscuits, du lait et des carottes pour le père Noël et ses rennes. Il s’agit d’une création de NeliDesign, qui nous a gracieusement offert les droits pour la commercialisation de cet article.

Caméra du père Noël
CA$15

Une veilleuse à installer en décembre pour rappeler que quelqu’un garde un œil ouvert… surtout quand ça gigote un peu trop près du sapin !

