BOUTIQUE - L'effet Lisa

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Tuque de couleur bourgogne
** Il va toujours y avoir de la neige au mois de janvier ... **
- fait au Québec par Ecogriffe
Taxes incluses.
Tuque de couleur noir
** Il va toujours y avoir de la neige au mois de janvier... **
- fait au Québec par Ecogriffe
Taxes incluses.
T-shirt unisexe de couleur noir
** L'effet que tu me fais... **
- fait à Montréal par le Studio Intik
Taxes incluses.
Crewneck unisexe de couleur bourgogne
** Coudonc... Tu m'aimes-tu?... **
- fait à Montréal par le Studio Intik
Taxes incluses.
Sous-verre en bois
** L'arbre le plus payant, c'est celui dans lequel tu fais des violoncelles... **
- fait au Québec par Gravure Ademir
Taxes incluses.
Chandelle cire de soya odeur de feu de bois
** Si l'feu pogne, j'sors par où? **
- fait à Montréal par Les Savons Frais
Taxes incluses.
Carnet de note
** - L'effet que tu me fais... **
Stylo encre noir
** Coudonc... tu m'aimes-tu? **
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