Boutique en ligne

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T-shirt — S item
T-shirt — S
24 $

T-shirt disponible dans six tailles et une couleur

  • Gildan 64000CVC Softstyle
  • 60/40 coton/polyester, 30 fils simples         
  • Tissu en coton filé à anneaux et en mélange de coton doux à haute densité de points
  • Le polyester donne un toucher drapé et doux
  • Coupe classique moderne
  • Largeur étroite, col côtelé
  • Col et épaules scellés pour plus de confort et de durabilité
  • Étiquette détachable
  • Imprimé chez Printeez, une entreprise locale située à Granby au Québec
  • Taxes et livraison incluses au Canada
T-shirt — M item
T-shirt — M
24 $

T-shirt disponible dans six tailles et une couleur

  • Gildan 64000CVC Softstyle
  • 60/40 coton/polyester, 30 fils simples         
  • Tissu en coton filé à anneaux et en mélange de coton doux à haute densité de points
  • Le polyester donne un toucher drapé et doux
  • Coupe classique moderne
  • Largeur étroite, col côtelé
  • Col et épaules scellés pour plus de confort et de durabilité
  • Étiquette détachable
  • Imprimé chez Printeez, une entreprise locale située à Granby au Québec
  • Taxes et livraison incluses au Canada
T-shirt — L item
T-shirt — L
24 $

T-shirt disponible dans six tailles et une couleur

  • Gildan 64000CVC Softstyle
  • 60/40 coton/polyester, 30 fils simples         
  • Tissu en coton filé à anneaux et en mélange de coton doux à haute densité de points
  • Le polyester donne un toucher drapé et doux
  • Coupe classique moderne
  • Largeur étroite, col côtelé
  • Col et épaules scellés pour plus de confort et de durabilité
  • Étiquette détachable
  • Imprimé chez Printeez, une entreprise locale située à Granby au Québec
  • Taxes et livraison incluses au Canada
T-shirt — XL item
T-shirt — XL
24 $

T-shirt disponible dans six tailles et une couleur

  • Gildan 64000CVC Softstyle
  • 60/40 coton/polyester, 30 fils simples         
  • Tissu en coton filé à anneaux et en mélange de coton doux à haute densité de points
  • Le polyester donne un toucher drapé et doux
  • Coupe classique moderne
  • Largeur étroite, col côtelé
  • Col et épaules scellés pour plus de confort et de durabilité
  • Étiquette détachable
  • Imprimé chez Printeez, une entreprise locale située à Granby au Québec
  • Taxes et livraison incluses au Canada
T-shirt — 2XL item
T-shirt — 2XL
24 $

T-shirt disponible dans six tailles et une couleur

  • Gildan 64000CVC Softstyle
  • 60/40 coton/polyester, 30 fils simples         
  • Tissu en coton filé à anneaux et en mélange de coton doux à haute densité de points
  • Le polyester donne un toucher drapé et doux
  • Coupe classique moderne
  • Largeur étroite, col côtelé
  • Col et épaules scellés pour plus de confort et de durabilité
  • Étiquette détachable
  • Imprimé chez Printeez, une entreprise locale située à Granby au Québec
  • Taxes et livraison incluses au Canada
T-shirt — 3XL item
T-shirt — 3XL
24 $

T-shirt disponible dans six tailles et une couleur

  • Gildan 64000CVC Softstyle
  • 60/40 coton/polyester, 30 fils simples         
  • Tissu en coton filé à anneaux et en mélange de coton doux à haute densité de points
  • Le polyester donne un toucher drapé et doux
  • Coupe classique moderne
  • Largeur étroite, col côtelé
  • Col et épaules scellés pour plus de confort et de durabilité
  • Étiquette détachable
  • Imprimé chez Printeez, une entreprise locale située à Granby au Québec
  • Taxes et livraison incluses au Canada
Sac à souliers item
Sac à souliers
12 $

Sac à souliers ou fourre-tout

  • Les cordons de serrage permettent de le porter en sac à dos
  • Fabriqué en polyester 210D
  • Bretelle d'épaule en nylon doux et réglable qui sert également de fermeture à cordon
  • Tolérance de poids recommandé : 20 kg/44 lbs
  • Taille du produit : 15" L x 18" H
  • Couleur : bleu marine
  • Taxes et livraison incluses au Canada
Duo d'autocollants (jaune et aubergine) – Logo RQF item
Duo d'autocollants (jaune et aubergine) – Logo RQF
5 $

Duo d’autocollants (jaune et aubergine)

  • Taille : 3 × 3 po
  • Matériau : Plastique blanc (BOPP)
  • Jaune : rond, glacé
  • Aubergine : carré arrondi, effet velours
  • Taxes et livraison incluses au Canada
Duo d'autocollants jaunes – Logo RQF item
Duo d'autocollants jaunes – Logo RQF
5 $

Duo d’autocollants jaunes

  • Taille : 3 x 3 po
  • Forme : Rond
  • Fini : Glacé
  • Matériau : Plastique blanc (BOPP)
  • Taxes et livraison incluses au Canada
Autocollant jaune rond – Logo RQF item
Autocollant jaune rond – Logo RQF
3 $

Autocollant jaune

  • Taille : 3 x 3 po
  • Forme : Rond
  • Fini : Glacé
  • Matériau : Plastique blanc (BOPP)
  • Taxes et livraison incluses au Canada
Duo d'autocollants aubergine carré arrondi – Logo RQF item
Duo d'autocollants aubergine carré arrondi – Logo RQF
5 $

Duo d'autocollants aubergine

  • Taille : 3 x 3 po
  • Forme : Carré arrondi
  • Fini : Effet velours
  • Matériau : Plastique blanc (BOPP)
  • Taxes et livraison incluses au Canada
Autocollant aubergine carré arrondi – Logo RQF item
Autocollant aubergine carré arrondi – Logo RQF
3 $

Autocollant aubergine

  • Taille : 3 x 3 po
  • Forme : Carré arrondi
  • Fini : Effet velours
  • Matériau : Plastique blanc (BOPP)
  • Taxes et livraison incluses au Canada
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