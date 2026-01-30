Fondation François-Bourrin

Offert par

Fondation François-Bourrin

Boutique en ligne - Complexe sportif François-Bourrin

🏷️ Autocollant officiel « Fier Supporteur »
5 $

Vinyle résistant. Parfait pour votre ordinateur, votre gourde ou votre voiture. Affichez votre appui au projet partout ! (Image à titre indicatif)

📓 Cahier de notes du Complexe item
10 $

Idéal pour les cours, les croquis ou préparer vos plans de match. Aux couleurs officielles de l'école. (Image à titre indicatif)

🛍️ Sac fourre-tout (« Tote bag ») en toile item
20 $

Pratique et robuste pour l'épicerie, les livres ou transporter votre équipement léger. Un classique indémodable. (Image à titre indicatif)

💧 Gourde sport « Édition Bâtisseur » item
30 $

Celle que tient notre mascotte ! Restez hydraté sur le terrain comme dans les gradins. Design ergonomique, sans BPA. (Image à titre indicatif)

🧥 Chandail à capuchon (Hoodie) officiel item
60 $

Le confort ultime pour afficher votre soutien. Chaud, de qualité supérieure et arborant le logo « Fier Supporteur ». (Image à titre indicatif)

🃏 Paquet de cartes de collection (Série Limitée) item
15 $

Découvrez les athlètes et moments marquants de l'histoire sportive de l'école. (Image à titre indicatif)

🌟 Le Lot ultime « Fier Supporteur » (Kit 5 articles) item
100 $

Le kit complet pour le vrai fan ! Inclut les 5 essentiels : le Chandail + la Gourde + le Sac + le Cahier + l'Autocollant. (Image à titre indicatif)

