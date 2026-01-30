Boutique en ligne - Complexe sportif François-Bourrin

À propos de cette boutique
Vinyle résistant. Parfait pour votre ordinateur, votre gourde ou votre voiture. Affichez votre appui au projet partout ! (Image à titre indicatif)
Idéal pour les cours, les croquis ou préparer vos plans de match. Aux couleurs officielles de l'école. (Image à titre indicatif)
Pratique et robuste pour l'épicerie, les livres ou transporter votre équipement léger. Un classique indémodable. (Image à titre indicatif)
Celle que tient notre mascotte ! Restez hydraté sur le terrain comme dans les gradins. Design ergonomique, sans BPA. (Image à titre indicatif)
Le confort ultime pour afficher votre soutien. Chaud, de qualité supérieure et arborant le logo « Fier Supporteur ». (Image à titre indicatif)
Découvrez les athlètes et moments marquants de l'histoire sportive de l'école. (Image à titre indicatif)
Le kit complet pour le vrai fan ! Inclut les 5 essentiels : le Chandail + la Gourde + le Sac + le Cahier + l'Autocollant. (Image à titre indicatif)
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!