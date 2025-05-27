eventClosed

Boutique en ligne des Condors Printemps - Été 2025

# 1 Adidas - Chandail à manches courtes
CA$50

Couleur vert et orange. Coupe : Homme ou femme Grandeurs disponibles : X-Small à XX-Large

# 3 Adidas - Chandail coton ouaté avec capuchon
CA$75

Couleur vert et orange. Coupe : Homme ou femme Grandeurs disponibles : X-Small à XX-Large

# 4 Adidas - Pantalon court
CA$48

Couleur vert et orange. Coupe : Homme ou femme Grandeurs disponibles : X-Small à XX-Large

# 9 Pantalon "jogger"
CA$42

Couleur : gris. Coupe : Homme ou femme Grandeurs disponibles :(enfant) Youth large et X-Large Grandeurs disponibles : (adulte) X-Small à XX-Large

# 10 Manteau coupe-vent
CA$72

Couleur : vert et blanc Coupe : Homme ou femme Grandeurs disponibles : (adulte) X-Small à XXX-Large

# 11 Manteau chaud doublé
CA$82

Couleur : vert et gris Grandeurs disponibles : (adulte) X-Small à XX-Large

# 12 Pantalon court noir masculin
CA$25

Grandeurs disponibles :(enfant) Youth large Grandeurs disponibles : (adulte) Small à XXX-Large

# 13 Pantalon court noir féminin
CA$38

Grandeurs disponibles : (adulte) X-Small à X-Large

# 14 Chandail coton à manches courtes
CA$22

Couleur : noir Grandeurs disponibles :(enfant) Youth Large et youth X-Large Grandeurs disponibles : (adulte) Small à XXX-Large

# 15 Chandail coton à manches longues
CA$26

Couleur : vert. Grandeurs disponibles : (adulte) Small à XXX-Large

# 16 Chandail coton ouaté avec capuchon
CA$45

Couleur : vert Grandeurs disponibles : (adulte) Small à XXX-Large

# 17 Chandail coton ouaté "crew neck"
CA$40

Couleur : noir Grandeurs disponibles : (adulte) Small à XXX-Large

# 18 Sac à dos (Adidas)
CA$58

Couleur : noir

# 19 Tuque
CA$35

Couleur : vert Taille unique

# 20 Casquette (Adidas)
CA$35

Couleur : noir Taille unique

# 21 Sac de sport (Adidas)
CA$52

Couleur : noir

# 22 Sac à cordons (Adidas)
CA$28

Couleur : noir

# 23 Bucket hat
CA$36

Couleur : noir Taille unique

# 24 Main clap clap
CA$6
# 25 Pin à Croc
CA$6
#26 Chandail avec glissière 1/4 en micropolar
CA$50

Couleur : orange Grandeurs disponibles : (adulte) X-Small à XXXX-Large

#27 Chandail avec glissière 1/4 en molleton
CA$28

Couleur : Vert Grandeurs disponibles : (adulte) X-Small à XXXX-Large

#28 Siège pour gradin
CA$40

Résistant à l’eau - Sangles réglables pour contrôler l’angle du fauteuil - Format fermé: 16 1/4" x 16 1/2" x 1"

#29 Coussin de gradin
CA$30

Extérieur en nylon et intérieur en polyfil - Format: 15"x15"x1"

#30 Couverture en peluche
CA$45

Couverture en peluche, ultra douce 100% polyester Dimensions: 50" X 60"

#31 Boucles d’oreilles des Condors
CA$12

Matériaux: acier inoxydable et verre Dimensions : 12 mm Fait par JoMâ Créations jomacreations.com

