Boutique en ligne - Empire Pagaille

La CCF GYM- gym de l'imaginaire pour clowns professionnels propose des séances d'entraînements pour se muscler la créativité clownesque et se rassembler.
Une séance d'entraînement est composée de jeux de groupes et d'improvisations dirigées.
Préalable: Artiste ayant complété au moins un stage de clown
Durée: 2 h 30 /séance
Matériel requis: Nez de clown et vêtements confortables. Pas besoin de costume. Aucune préparation nécessaire.
Lieu: Le JIM, 1419 rue Moncalm (Montréal)
Tarif: 25$ + tx/ séance (28,74$ tx incl)
*Le prix de l'article inclus les taxes.
Pour plus d'infos sur la CCF GYM: https://www.facebook.com/events/1687128451851880/1687128485185210/
CCF GYM - 17 février 2025
CA$28.74
CCF GYM - 24 février 2025
CA$28.74
CCF GYM - LE RYTHME - 17 mars 2025
CA$45.99
*NOUVEAUTÉ*
La CCF GYM TECHNIQUE est un atelier de perfectionnement en jeu clownesque pour clowns professionnels. Nous y travaillerons un aspect précis du jeu clownesque selon la thématique choisie. Tout en gardant la formule de jeux de groupe et d'improvisations dirigées, l'enseignant.e de la CCF GYM TECHNIQUE transmettera en plus des notions de jeu.
Cet atelier est un cours avancé, il est donc essentiel d'avoir déjà suivi une formation en jeu clownesque. Afin d'assurer un enseignement personnalisé, les groupes seront intimes.
Préalable: Artiste ayant une formation en jeu clownesque
Durée: 2 h 30 /séance
Matériel requis: Nez de clown et vêtements confortables.
Lieu: Le JIM, 1419 rue Moncalm (Montréal)
Tarif: 40$ + tx/ séance (45,99$ tx incl)
*Le prix de l'article inclus les taxes.
Pour plus d'infos sur la CCF GYM: https://www.facebook.com/events/1687128451851880/1687128485185210/
CCF GYM - 24 mars 2025
CA$28.74
CCF GYM - 31 mars 2025
CA$28.74
CCF GYM - 7 avril 2025
CA$28.74
CCF GYM - 14 avril 2025
CA$28.74
CCF GYM - 28 avril 2025
CA$28.74
CCF GYM - L' ÉCOUTE - 5 mai 2025
CA$45.99
*NOUVEAUTÉ*
La CCF GYM TECHNIQUE est un atelier de perfectionnement en jeu clownesque pour clowns professionnels. Nous y travaillerons un aspect précis du jeu clownesque selon la thématique choisie. Tout en gardant la formule de jeux de groupe et d'improvisations dirigées, l'enseignant.e de la CCF GYM TECHNIQUE transmettera en plus des notions de jeu.
Cet atelier est un cours avancé, il est donc essentiel d'avoir déjà suivi une formation en jeu clownesque. Afin d'assurer un enseignement personnalisé, les groupes seront intimes.
Préalable: Artiste ayant une formation en jeu clownesque
Durée: 2 h 30 /séance
Matériel requis: Nez de clown et vêtements confortables.
Lieu: Le JIM, 1419 rue Moncalm (Montréal)
Tarif: 40$ + tx/ séance (45,99$ tx incl)
*Le prix de l'article inclus les taxes.
Pour plus d'infos sur la CCF GYM: https://www.facebook.com/events/1687128451851880/1687128485185210/
CCF GYM - 12 mai 2025
CA$28.74
