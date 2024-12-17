Boutique en ligne - Empire Pagaille

*NOUVEAUTÉ* La CCF GYM TECHNIQUE est un atelier de perfectionnement en jeu clownesque pour clowns professionnels. Nous y travaillerons un aspect précis du jeu clownesque selon la thématique choisie. Tout en gardant la formule de jeux de groupe et d'improvisations dirigées, l'enseignant.e de la CCF GYM TECHNIQUE transmettera en plus des notions de jeu. Cet atelier est un cours avancé, il est donc essentiel d'avoir déjà suivi une formation en jeu clownesque. Afin d'assurer un enseignement personnalisé, les groupes seront intimes. Préalable: Artiste ayant une formation en jeu clownesque Durée: 2 h 30 /séance Matériel requis: Nez de clown et vêtements confortables. Lieu: Le JIM, 1419 rue Moncalm (Montréal) Tarif: 40$ + tx/ séance (45,99$ tx incl) *Le prix de l'article inclus les taxes. Pour plus d'infos sur la CCF GYM: https://www.facebook.com/events/1687128451851880/1687128485185210/

*NOUVEAUTÉ* La CCF GYM TECHNIQUE est un atelier de perfectionnement en jeu clownesque pour clowns professionnels. Nous y travaillerons un aspect précis du jeu clownesque selon la thématique choisie. Tout en gardant la formule de jeux de groupe et d'improvisations dirigées, l'enseignant.e de la CCF GYM TECHNIQUE transmettera en plus des notions de jeu. Cet atelier est un cours avancé, il est donc essentiel d'avoir déjà suivi une formation en jeu clownesque. Afin d'assurer un enseignement personnalisé, les groupes seront intimes. Préalable: Artiste ayant une formation en jeu clownesque Durée: 2 h 30 /séance Matériel requis: Nez de clown et vêtements confortables. Lieu: Le JIM, 1419 rue Moncalm (Montréal) Tarif: 40$ + tx/ séance (45,99$ tx incl) *Le prix de l'article inclus les taxes. Pour plus d'infos sur la CCF GYM: https://www.facebook.com/events/1687128451851880/1687128485185210/

seeMoreDetailsMobile