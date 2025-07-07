La Boutique qui a de la classe!

Commencez la journée du bon pied avec notre magnifique tasse à l’image de l’École Trilingue Vision Rivière-du-Loup!





Son design épuré, avec sa base effet terre cuite et son fini moucheté, en fait un choix chic et chaleureux pour savourer votre café, thé ou chocolat chaud préféré. Fabriquée pour durer, cette tasse allie style et fonctionnalité. Que vous soyez parent, membre du personnel ou simplement amoureux de Vision, cette tasse deviendra rapidement votre complice du quotidien!





Capacité généreuse

Design inspirant et écoresponsable

Un cadeau parfait ou un petit luxe personnel