La Boutique qui a de la classe!

Commencez la journée du bon pied avec notre magnifique tasse à l’image de l’École Trilingue Vision Rivière-du-Loup!
Son design épuré, avec sa base effet terre cuite et son fini moucheté, en fait un choix chic et chaleureux pour savourer votre café, thé ou chocolat chaud préféré. Fabriquée pour durer, cette tasse allie style et fonctionnalité. Que vous soyez parent, membre du personnel ou simplement amoureux de Vision, cette tasse deviendra rapidement votre complice du quotidien!
Capacité généreuse
Design inspirant et écoresponsable
Un cadeau parfait ou un petit luxe personnel
Restez bien hydraté tout au long de la journée avec notre bouteille Vision au design coloré et ludique!
Parfaite pour les élèves, les enseignants et les parents actifs, elle est dotée d’un bouchon sport pratique, d’un intérieur en acier inoxydable et d’un look qui reflète l’énergie de notre école trilingue.
Sans BPA – sécurité et durabilité
Format parfait pour le sac à dos ou le bureau
Graphismes joyeux qui donnent le sourire
Écrivez vos idées les plus brillantes avec élégance!
Le stylo Vision est un indispensable du quotidien : léger, fluide, ergonomique et arborant fièrement notre logo. Que ce soit pour prendre des notes lors d’une réunion ou griffonner un mot doux, ce stylo est le parfait compagnon.
Encre à séchage rapide
Design sobre et professionnel
Idéal comme petit cadeau pour enseignants, collègues ou partenaires
Affichez vos couleurs Vision avec fierté, tout en vous protégeant du soleil!
Notre casquette classique, au look sobre et professionnel, est parfaite pour les sorties scolaires, les événements ou simplement pour compléter une tenue décontractée. Ajustable et confortable, elle convient aussi bien aux grands enfants qu’aux adultes.
Taille unique avec attache réglable
Logo Vision brodé – durable et distinctif
Pour les jours d'école comme les weekends d'aventure!
Couleur : Éveil naturel
Quand les températures chutent, notre tuque Vision devient votre meilleure alliée!
Disponible en plusieurs couleurs chaleureuses, elle est douce, extensible et doublée de confort. Que ce soit pour l’arrivée à l’école ou une balade hivernale, elle gardera petits et grands bien au chaud… avec style!
Tricot souple et confortable
3 couleurs inspirées de notre univers Vision
Format unisexe, parfait pour toute la famille
Couleur : Vert explorateur
Couleur : Caramel voyageur
Portez votre carte, vos clés ou votre badge avec style et fierté grâce à notre lanière Vision recto-verso!
Imprimée sur les deux côtés, elle se démarque par ses couleurs vives, son design soigné et son confort au cou. Que ce soit pour les enseignants, les élèves ou les parents impliqués, c’est l’accessoire indispensable pour représenter notre école avec éclat.
Mousqueton métallique solide et sécuritaire
Modèle classique et éclaté
Parfait pour les sorties, les événements et le quotidien scolaire
Le compagnon parfait pour vos journées bien remplies!
Ce sac réutilisable à l’effigie de l’École Vision est spacieux, léger et conçu pour vous accompagner au quotidien : que ce soit pour transporter des livres, des collations ou des projets créatifs. Avec sa couleur profonde et son grand logo, il vous permet d'afficher fièrement vos valeurs écoresponsables… et trilingues!
Tissu résistant et lavable
Format généreux et pratique
Idéal pour l’école, l’épicerie ou les sorties pédagogiques
Élégant, fonctionnel et absolument adorable!
Ce sac à lunch de couleur crème, orné de notre logo trilingue coloré, est parfait pour garder les repas de vos enfants (ou les vôtres!) au frais. Léger, isolé et facile à nettoyer, il combine style et praticité dans un format compact.
Intérieur isotherme
Facile à nettoyer, poche extérieure pratique
Parfait pour les petits appétits bien organisés
La version foncée de notre sac à lunch isotherme, pour un look plus sobre mais tout aussi stylé!
Avec sa teinte vert forêt, ce modèle plaît autant aux élèves plus âgés qu’aux adultes. Solide, fonctionnel et compact, il est conçu pour vous suivre partout – de la classe au bureau, en passant par les pique-niques de fin d’année.
Design neutre et intemporel
Intérieur isolant – repas frais garantis
Format idéal pour sacs à dos Vision
Ajoutez une touche de Vision partout où vous allez!
Nos autocollants aux couleurs de l’École Vision sont parfaits pour personnaliser vos effets personnels avec style : Chromebook, casque d'écoute, bouteille, carnet de notes ou même votre plante de bureau!
Deux formats pratiques pour tous les usages :
🔹 Mini (1.25 x 1.15 po) – discret mais percutant
🔸 Maxi (2.5 x 3 po) – pour afficher fièrement vos couleurs!
Résistants, durables et faciles à coller
Fini mat anti-rayures
L’accessoire idéal pour les élèves, enseignants et parents engagés
Laissez vos idées fleurir en trois langues!
Ce carnet ligné, compact et inspirant vous accompagne partout : réunions, classes, projets, listes de tâches ou petits mots doux. À l’image de l’École Vision, il stimule la créativité, l’organisation… et le multilinguisme!
Format pratique pour sac ou bureau
Papier de qualité avec lignes fines
Parfait pour les élèves, le personnel ou les parents planificateurs
Vous êtes trop loin pour venir chercher votre commande en personne?
Aucun souci : choisissez cette option une seule fois dans votre panier, et nous vous ferons parvenir vos articles par la poste!
📦 Frais fixe de 25 $ ajouté à votre commande
🚚 Expédition rapide et soignée
📍 Valide pour les commandes livrées au Canada
Merci de soutenir notre école, peu importe la distance! 💛
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!