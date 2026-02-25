Ligue Des Cadets De L'air Du Canada - Escadron 518 Rosemont

Offert par

Ligue Des Cadets De L'air Du Canada - Escadron 518 Rosemont

À propos de cette boutique

Boutique - Escadron 518

Jeton (Coin) officiel item
Jeton (Coin) officiel
25 $

Jeton (Coin) officiel de l'escadron 518 Rosemont.

Jeton (Coin) officiel + Livraison à domicile item
Jeton (Coin) officiel + Livraison à domicile
30 $

Coin officiel de l'escadron 518 Rosemont.

Livré directement à votre domicile.

Crest brodé item
Crest brodé
5 $

Crest officiel de l'escadron 518 Rosemont

Nametag (Plaquette d'identification) item
Nametag (Plaquette d'identification) item
Nametag (Plaquette d'identification) item
Nametag (Plaquette d'identification)
5 $

Détails du produit


* Cet article doit faire l'objet d'une commande séparée pour permettre le suivi de son expédition.


* Les commandes seront regroupées et expédiées dès qu'il y aura au moins une dizaine de commande de nametag (plaquette d'identification) à traiter.

Stylo item
Stylo
5 $

Stylo officiel avec logo imprimé.

Jeton (Coin) officiel - 75e anniversaire item
Jeton (Coin) officiel - 75e anniversaire
25 $

Jeton (Coin) officiel de l'escadron 518 Rosemont - 75e anniversaire

Épinglette officielle - 75e anniversaire item
Épinglette officielle - 75e anniversaire
15 $

Épinglette officielle de l'escadron 518 Rosemont - 75e anniversaire

Ajouter un don pour Ligue Des Cadets De L'air Du Canada - Escadron 518 Rosemont

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!