Sexualité – PDF

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Ce guide, entièrement revu, vise à éclairer et à soutenir des adolescents et des adultes autistes qui pourraient avoir des préoccupations dans le domaine de la sexualité ou qui souhaiteraient s’informer et s’éduquer. La puberté, l’hygiène, l’identité de genre, l’orientation sexuelle, les sentiments amoureux et les relations sexuelles sont des sujets présentés de façon concrète et simplifiée. De plus, divers thématiques sont abordées, comme l’aspect juridique de la sexualité, dont le consentement, le harcèlement, les agressions sexuelles, les enjeux liés aux médias sociaux, etc.