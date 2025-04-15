Boutique Francopreneurs

Jeu linguistique amusant, engageant, et adapté à tous les niveaux de français. Créé par des élèves de l'École Collines-d'or et de l'École secondaire francophone de Kamloops. *Pour les achats locaux : Vous pouvez récupérer votre commande à l’association ou on peut vous les livrés. Pour les commandes hors de Kamloops, veuillez nous contacter au 250-376-6060. *Lors de l'achat du jeu, cliquez sur « Ajouter », sélectionnez la quantité, puis «Finaliser». Zeffy ajoutera ensuite un montant pour soutenir la plateforme. Vous pouvez enlever ce montant en cliquant sur la flèche déroulante à droite, puis sur « Autre » et en saisissant 0 $.