Boutique Handball Lévis 2025-2026

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HUMMEL MATCH LEAGUE JERSEY S/S
Coloris disponible : bleu/jaune
Taille Adulte : XS au 4XL
Taille Enfant : 116 - 164
Choix taille à faire à l'étape suivante
HUMMEL ESSENTIAL SHORTS
Coloris disponible : bleu
Taille homme : S au 4XL
Taille femme : XS au 2XL
Taille Enfant : 104 - 164
Choix taille et coupe à faire à l'étape suivante
HUMMEL CORE 2.0 SWEAT PANTS
Coloris disponible : noir
Taille adulte : XS au 3XL
Taille enfant : 116 - 164
Choix taille et coupe à faire à l'étape suivante
HUMMEL CORE 2.0 TRACK ZIP JACKET
Coloris disponible : bleu/jaune
Taille Adulte : XS au 4XL
Taille Enfant : 116 - 164
Choix taille à faire à l'étape suivante
HUMMEL GO 2.0 CHEVRON POLO
Coloris disponible : bleu et gris
Taille homme : S au 4XL
Taille femme : XS au 2XL
Choix taille et coupe à faire à l'étape suivante
Molleton à capuchon Heavy Blend™ - 18500
3 coloris disponible : Gris, marin ou royal
Taille Adulte : S au 5XL
Taille Enfant : XS au XL
Choix couleur et taille à faire à l'étape suivante
Possibilité d'avoir le logo coeur ou le logo au centre (plus gros)
ATC CHANDAIL À CAPUCHON EN MOLLETON VarCITY PTECHMD. F2201
Coloris disponible : Marine/jaune
Taille Adulte uniquement : S au 4XL
Choix taille à faire à l'étape suivante
Molleton à col rond Heavy Blend™ - 18000
3 coloris disponible : Gris, marin ou royal
Taille Adulte : S au 5XL
Taille Enfant : XS au XL
Choix couleur et taille à faire à l'étape suivante
T-shirt DryBlend® - Coton et Polyester
3 coloris disponible : Gris, marin ou royal
Taille Adulte : S au 5XL
Taille Enfant : XS au XL
Choix couleur et taille à faire à l'étape suivante
ATC T-SHIRT HOME & AWAY PRO TEAM. S3519
coloris disponible : Marine/jaune
Taille Adulte uniquement : S au 4XL
Choix taille à faire à l'étape suivante
T-shirt Heavy Cotton™ à manches longues unisexe - Coton
3 coloris disponible : Gris, marin ou royal
Taille Adulte : S au 3XL
Taille Enfant : XS au XL
Choix couleur et taille à faire à l'étape suivante
Ballons pour la pratique du handball dans les catégories minime et benjamin (couleur à titre indicatif) Vous pourrez choisir votre taille à la prochaine étape: #0: maternelle à 3e année #1: 4e année à 2e secondaire
Casquette 5 panneaux aux couleurs du Club de handball de Lévis. Taille unique.
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