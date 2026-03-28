Club de handball de Lévis

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Club de handball de Lévis

À propos de cette boutique

Boutique Handball Lévis 2025-2026

Tee-shirt échauffement item
Tee-shirt échauffement item
Tee-shirt échauffement
60 $

HUMMEL MATCH LEAGUE JERSEY S/S

  • Coupe régulière
  • Tissu léger
  • Col ras du cou
  • Manches courtes raglan
  • Manches contrastées
  • Détails en chevron sur les épaules
  • logo hummel sur la poitrine
  • Coupe : Classique

Coloris disponible : bleu/jaune

Taille Adulte : XS au 4XL

Taille Enfant : 116 - 164


Choix taille à faire à l'étape suivante

Short item
Short item
Short
33 $

HUMMEL ESSENTIAL SHORTS

  • Polyester recyclé
  • Technologie BEECOOL®
  • Tissu interlock avec surface lisse
  • Coupe regular
  • Logo imprimé
  • Coupe : Classique

Coloris disponible : bleu

Taille homme : S au 4XL

Taille femme : XS au 2XL

Taille Enfant : 104 - 164


Choix taille et coupe à faire à l'étape suivante

Jogging échauffement ou gardien item
Jogging échauffement ou gardien item
Jogging échauffement ou gardien
95 $

HUMMEL CORE 2.0 SWEAT PANTS

  • 80% Polyester, 20% Elasthanne
  • Tissu doux et confortable
  • Taille élastique avec cordon de serrage interne
  • Jambes droites avec ouvertures aux chevilles
  • chevrons hummel sur les côtés
  • logo hummel sur la jambe

Coloris disponible : noir

Taille adulte : XS au 3XL

Taille enfant : 116 - 164


Choix taille et coupe à faire à l'étape suivante

Veste zippée hummel item
Veste zippée hummel item
Veste zippée hummel
100 $

HUMMEL CORE 2.0 TRACK ZIP JACKET

  • 100% polyester
  • Tissu performant avec une bonne gestion de l'humidité et un effet antistatique
  • Coupe régulière
  • Passepoil décoratif
  • Poches latérales pour plus de rangement et de confort
  • La fermeture à glissière protège le menton des frottements.
  • Poignets côtelés pour un ajustement confortable

Coloris disponible : bleu/jaune

Taille Adulte : XS au 4XL

Taille Enfant : 116 - 164


Choix taille à faire à l'étape suivante

Polo Hummel item
Polo Hummel item
Polo Hummel item
Polo Hummel
76 $

HUMMEL GO 2.0 CHEVRON POLO

  • 100% coton
  • Col polo côtelé
  • Patte de boutonnage
  • Logo Hummel imprimé sur la poitrine
  • Design classique et sportif

Coloris disponible : bleu et gris

Taille homme : S au 4XL

Taille femme : XS au 2XL


Choix taille et coupe à faire à l'étape suivante

Hoodie item
Hoodie item
Hoodie item
Hoodie
52 $

Molleton à capuchon Heavy Blend™ - 18500

  • 13,5 oz, 50 % coton, 50 % polyester, prérétréci
  • 60 % polyester, 40 % coton pour les couleurs cendré sport
  • Tricot molletonné
  • Coupe classique
  • Capuchon à doublure double
  • Taille et poignets à piqûre double
  • Poche kangourou
  • Tissu tourné d’un quart de tour
  • Côtelé renforcé avec spandex 1x1
  • Cordon assorti
  • Étiquette détachable
  • Fier membre de le U.S. Cotton Trust Protocol
  • Fabriqué avec des teintes à faible impact certifiées OEKO-TEX

3 coloris disponible : Gris, marin ou royal

Taille Adulte : S au 5XL

Taille Enfant : XS au XL


Choix couleur et taille à faire à l'étape suivante


Possibilité d'avoir le logo coeur ou le logo au centre (plus gros)

Hoodie bi-couleur 100% polyester item
Hoodie bi-couleur 100% polyester item
Hoodie bi-couleur 100% polyester
75 $

ATC CHANDAIL À CAPUCHON EN MOLLETON VarCITY PTECHMD. F2201

  • 12 oz, tricot molleton à mailles double 100 % polyester performance
  • Panneaux de couleur contrastante sur le capuchon, aux emmanchures et sur les côtés
  • Capuchon doublé en jersey 100% polyester avec cordon
  • Anti-transpirant
  • Respirant
  • Coupe classique

Coloris disponible : Marine/jaune

Taille Adulte uniquement : S au 4XL


Choix taille à faire à l'étape suivante

Crewneck item
Crewneck item
Crewneck item
Crewneck
42,50 $

Molleton à col rond Heavy Blend™ - 18000

  • 13,3 oz, 50 % coton, 50 % polyester
  • Tricot molletonné prérétréci
  • Coupe classique
  • Taille et poignets à piqûre double
  • Tissu tourné d’un quart de tour
  • 1x1 tricot côtelé avec spandex
  • Étiquette détachable
  • Fier membre de le U.S. Cotton Trust Protocol
  • Fabriqué avec des teintes à faible impact certifiées OEKO-TEX

3 coloris disponible : Gris, marin ou royal

Taille Adulte : S au 5XL

Taille Enfant : XS au XL


Choix couleur et taille à faire à l'étape suivante

Tee-shirt Coton item
Tee-shirt Coton item
Tee-shirt Coton item
Tee-shirt Coton
20 $

T-shirt DryBlend® - Coton et Polyester

  • 9,2 oz, 50 % coton, 50 % polyester, prérétréci
  • Tissu qui absorbe l’humidité
  • Ourlets de manche et du bas à piqûre double
  • Bande de recouvrement aux épaules et au col
  • Col sans couture
  • Tissu tourné d’un quart de tour pour éliminer le pli central
  • Étiquette détachable
  • Fier membre de le U.S. Cotton Trust Protocol
  • Fabriqué avec des teintes à faible impact certifiées OEKO-TEX

3 coloris disponible : Gris, marin ou royal

Taille Adulte : S au 5XL

Taille Enfant : XS au XL


Choix couleur et taille à faire à l'étape suivante

Tee-shirt 100% polyester item
Tee-shirt 100% polyester item
Tee-shirt 100% polyester
32 $

ATC T-SHIRT HOME & AWAY PRO TEAM. S3519

  • 6,3 oz, 100 %interlock polyester performance avec technologie contre la transpiration
  • Tissu sans migration (NBF) concu avec un procédé de colorant cationique unique pour faciliter l'impression
  • Panneaux de couleur contrastante aux épaules et sur les côtés
  • Respirant
  • Coutures plates
  • Sans étiquette
  • Coupe classique

coloris disponible : Marine/jaune


Taille Adulte uniquement : S au 4XL


Choix taille à faire à l'étape suivante

Tee-shirt Manche longue coton item
Tee-shirt Manche longue coton item
Tee-shirt Manche longue coton item
Tee-shirt Manche longue coton
30 $

T-shirt Heavy Cotton™ à manches longues unisexe - Coton

  • 8,8 oz, 100 % coton jersey knit, prérétréci
  • Bande de recouvrement aux épaules et à l’encolure
  • Col et ourlets du bas piqués à double aiguilles
  • Tissu tourné d’un quart de tour pour éliminer le pli central
  • (Sport grey 10% polyester, graphite cendré 50% polyester)
  • Étiquette détachable
  • Fier membre de le U.S. Cotton Trust Protocol
  • Fabriqué avec des teintes à faible impact certifiées OEKO-TEX

3 coloris disponible : Gris, marin ou royal

Taille Adulte : S au 3XL

Taille Enfant : XS au XL


Choix couleur et taille à faire à l'étape suivante

Ballon Hummel Energizer item
Ballon Hummel Energizer item
Ballon Hummel Energizer
55 $

Ballons pour la pratique du handball dans les catégories minime et benjamin (couleur à titre indicatif) Vous pourrez choisir votre taille à la prochaine étape: #0: maternelle à 3e année #1: 4e année à 2e secondaire

Casquette (5 panneaux) item
Casquette (5 panneaux)
30 $

Casquette 5 panneaux aux couleurs du Club de handball de Lévis. Taille unique.

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