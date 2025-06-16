Handicaps Soleil Inc.

Offert par

Handicaps Soleil Inc.

À propos de cette boutique

Boutique Handicap Soleil, Votre marché solidaire et accessible

Crème à main item
Crème à main
4 $

Crème à main hydratante faite au Québec, 75ml : "Pour des mains plus douces et d'apparence plus saine. Protège et atténue les gerçures par la peau sèche. Procure une hydratation essentielle pour les mains rudes et sèches".

Gel désinfectant pour les mains item
Gel désinfectant pour les mains
5 $

500ml

Sachets de thé - citron exotiques et rooibos item
Sachets de thé - citron exotiques et rooibos item
Sachets de thé - citron exotiques et rooibos
10,50 $

9 sachets pyramidaux biodégradables, sans caféine et sans sucre.


Tisane aux herbes item
Tisane aux herbes item
Tisane aux herbes
10,50 $

9 sachets pyramidaux biodégradables, sans théine.


Tisane : La romantique item
Tisane : La romantique item
Tisane : La romantique
10,50 $

9 sachets pyramidaux biodégradables

Tisane : Pomme canneberge item
Tisane : Pomme canneberge item
Tisane : Pomme canneberge
10,50 $

9 sachets pyramidaux biodégradables

Thé vert : Pêche et jasmin item
Thé vert : Pêche et jasmin item
Thé vert : Pêche et jasmin
10,50 $

9 sachets pyramidaux

Thé vert : Antidote item
Thé vert : Antidote item
Thé vert : Antidote
10,50 $

9 sachets pyramidaux biodégradables

Tisane : pêche estragon item
Tisane : pêche estragon item
Tisane : pêche estragon
10,50 $

9 sachets pyramidaux biodégradables

Tisane : No stress item
Tisane : No stress item
Tisane : No stress
10,50 $

9 sachets de thé pyramidaux

Thé noir item
Thé noir item
Thé noir
10,50 $

9 sachets de thé pyramidaux biodégradables.

Sous-verre en balles de golf item
Sous-verre en balles de golf
10 $

Ces sous-verres sont offerts dans le blanc, le noir et le orange. Le pied est offert dans le noir et le orange.


Ils sont fabriqués directement chez Handicaps Soleil par nos membres grâce à nos imprimantes 3D.

Support pour pâte à dents item
Support pour pâte à dents
5 $

Ce support pour pâte à dents facilite le moment du brossage puisqu'il permet de pousser la pâte dans le tube en tournant la manivelle.


Ils sont fabriqués directement chez Handicaps Soleil par les membres grâce à nos imprimantes 3D.

Porte-clé : voiturette de golf item
Porte-clé : voiturette de golf
3 $

Ce porte-clé est offerts dans le noir et le gris.


Il est fabriqué directement chez Handicaps Soleil par les membres grâce à nos imprimantes 3D.

Porte-clé : cochon item
Porte-clé : cochon
3 $

Il est fabriqué directement chez Handicaps Soleil par les membres grâce à nos imprimantes 3D.

Porte-clé : bateau item
Porte-clé : bateau
3 $

Il est fabriqué directement chez Handicaps Soleil par les membres grâce à nos imprimantes 3D.

Zip item
Zip
3 $

Cet objet s'attache à votre zip de veste ou de manteau. Comme il est plus gros qu'un zip régulier, il vient faciliter la préhension.


Il est fabriqué directement chez Handicaps Soleil par les membres grâce à nos imprimantes 3D.

Porte-clé : Handicaps Soleil item
Porte-clé : Handicaps Soleil
3 $

Il est fabriqué directement chez Handicaps Soleil par les membres grâce à nos imprimantes 3D.

Porte cellulaire item
Porte cellulaire
10 $

Ce drôle de bonhomme sert à tenir votre téléphone celluaire. Très pratiques pour le travail de bureau, notre équipe l'approuve!


Il est disponible dans toutes les couleurs. Il peut être d'une ou deux couleurs.


Il est fabriqué directement chez Handicaps Soleil par les membres grâce à nos imprimantes 3D.

Poignée pour crayon item
Poignée pour crayon
3 $

Cet article, imprimé avec nos imprimantes 3D, sert à faciliter la préhension du crayon.

Petite chandelle - Crème d'amande item
Petite chandelle - Crème d'amande
10 $

1 mèche

Petite chandelle - Biscuit au sucre item
Petite chandelle - Biscuit au sucre
10 $

1 mèche

Petite chandelle - Lueur polaire item
Petite chandelle - Lueur polaire
10 $

1 mèche

Grosse chandelle - Latté citrouille item
Grosse chandelle - Latté citrouille
20 $

3 mèches

Grosse chandelle - Doux verger item
Grosse chandelle - Doux verger
20 $

3 mèches

Grosse chandelle - Chaï Latté item
Grosse chandelle - Chaï Latté
20 $

3 mèches

Grosse chandelle - Fraîcheur d'hiver item
Grosse chandelle - Fraîcheur d'hiver
20 $

3 mèches

Grosse chandelle - Sentier d'automne item
Grosse chandelle - Sentier d'automne
20 $

3 mèches

Grosse chandelle : Pina Colada item
Grosse chandelle : Pina Colada
20 $

3 mèches

Grosse chandelle : Doux coton item
Grosse chandelle : Doux coton
20 $

3 mèches

Grosse chandelle : Bubbly Margrita item
Grosse chandelle : Bubbly Margrita
20 $

3 mèches

Grosse chandelle : Flocons de vanille item
Grosse chandelle : Flocons de vanille
20 $

3 mèches

Grosse chandelle : Limonade melon item
Grosse chandelle : Limonade melon
20 $

3 mèches

Grande oeuvre à thématique d'espace item
Grande oeuvre à thématique d'espace
15 $

*ajouter histoire des artistes*

Oeuvre à thématique plage item
Oeuvre à thématique plage
10 $

*ajoutez l'histoire des artistes*

Oeuvre à thématique champ de fleurs item
Oeuvre à thématique champ de fleurs
15 $

*ajoutez l'histoire des artistes*

Oeuvre à thématique champ de fleurs item
Oeuvre à thématique champ de fleurs
15 $

*ajoutez l'histoire des artistes*

Oeuvre à thématique champ de fleurs item
Oeuvre à thématique champ de fleurs
15 $

*ajoutez l'histoire des artistes*

Oeuvre abstraite #1 item
Oeuvre abstraite #1
10 $

*ajoutez l'histoire des artistes et dimensions*

Petite oeuvre à thématique espace item
Petite oeuvre à thématique espace
10 $

*ajoutez l'histoire des artistes et dimensions*

Oeuvre abstraite #2 item
Oeuvre abstraite #2
10 $

*ajoutez l'histoire des artistes et dimensions*

Oeuvre à thématique Boho item
Oeuvre à thématique Boho
10 $

*ajoutez l'histoire des artistes et dimensions*

Bol en papier item
Bol en papier item
Bol en papier item
Bol en papier
15 $

*ajoutez l'histoire des artistes*

Ajouter un don pour Handicaps Soleil Inc.

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!