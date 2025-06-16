Boutique Handicap Soleil, Votre marché solidaire et accessible

Offert par
À propos de cette boutique
Crème à main hydratante faite au Québec, 75ml : "Pour des mains plus douces et d'apparence plus saine. Protège et atténue les gerçures par la peau sèche. Procure une hydratation essentielle pour les mains rudes et sèches".
500ml
9 sachets pyramidaux biodégradables, sans caféine et sans sucre.
9 sachets pyramidaux biodégradables, sans théine.
9 sachets pyramidaux biodégradables
9 sachets pyramidaux biodégradables
9 sachets pyramidaux
9 sachets pyramidaux biodégradables
9 sachets pyramidaux biodégradables
9 sachets de thé pyramidaux
9 sachets de thé pyramidaux biodégradables.
Ces sous-verres sont offerts dans le blanc, le noir et le orange. Le pied est offert dans le noir et le orange.
Ils sont fabriqués directement chez Handicaps Soleil par nos membres grâce à nos imprimantes 3D.
Ce support pour pâte à dents facilite le moment du brossage puisqu'il permet de pousser la pâte dans le tube en tournant la manivelle.
Ils sont fabriqués directement chez Handicaps Soleil par les membres grâce à nos imprimantes 3D.
Ce porte-clé est offerts dans le noir et le gris.
Il est fabriqué directement chez Handicaps Soleil par les membres grâce à nos imprimantes 3D.
Il est fabriqué directement chez Handicaps Soleil par les membres grâce à nos imprimantes 3D.
Il est fabriqué directement chez Handicaps Soleil par les membres grâce à nos imprimantes 3D.
Cet objet s'attache à votre zip de veste ou de manteau. Comme il est plus gros qu'un zip régulier, il vient faciliter la préhension.
Il est fabriqué directement chez Handicaps Soleil par les membres grâce à nos imprimantes 3D.
Il est fabriqué directement chez Handicaps Soleil par les membres grâce à nos imprimantes 3D.
Ce drôle de bonhomme sert à tenir votre téléphone celluaire. Très pratiques pour le travail de bureau, notre équipe l'approuve!
Il est disponible dans toutes les couleurs. Il peut être d'une ou deux couleurs.
Il est fabriqué directement chez Handicaps Soleil par les membres grâce à nos imprimantes 3D.
Cet article, imprimé avec nos imprimantes 3D, sert à faciliter la préhension du crayon.
1 mèche
1 mèche
1 mèche
3 mèches
3 mèches
3 mèches
3 mèches
3 mèches
3 mèches
3 mèches
3 mèches
3 mèches
3 mèches
*ajouter histoire des artistes*
*ajoutez l'histoire des artistes*
*ajoutez l'histoire des artistes*
*ajoutez l'histoire des artistes*
*ajoutez l'histoire des artistes*
*ajoutez l'histoire des artistes et dimensions*
*ajoutez l'histoire des artistes et dimensions*
*ajoutez l'histoire des artistes et dimensions*
*ajoutez l'histoire des artistes et dimensions*
*ajoutez l'histoire des artistes*
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!