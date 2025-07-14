Boutique - Créations artisanales - Été 2025

Intégration TSA

Macramé - Jardinière
Macramé - Jardinière
15 $

En fonction de la saisonnalité

Bougie
Bougie
18 $

En fonction de la saisonnalité

Allume-feu
Allume-feu
5 $

En fonction de la saisonnalité

Recette en pot
Recette en pot
5 $

En fonction de la saisonnalité

Chiffons
Chiffons
5 $

En fonction de la saisonnalité

Lingettes réutilisables (paquet)
Lingettes réutilisables (paquet)
3 $

En fonction de la saisonnalité

Macramé - Porte-serviette
Macramé - Porte-serviette
10 $

En fonction de la saisonnalité

Sac à collations
Sac à collations
3 $

En fonction de la saisonnalité

Sac à collations - 2 pour 5 $
Sac à collations - 2 pour 5 $
5 $

En fonction de la saisonnalité

Macramé - Ornement simple
Macramé - Ornement simple
3 $

En fonction de la saisonnalité

Macramé - Ornement simple - 2 pour 5 $
Macramé - Ornement simple - 2 pour 5 $
5 $

En fonction de la saisonnalité

Macramé - Porte-clé
Macramé - Porte-clé
5 $

En fonction de la saisonnalité

Libellule pour verre à vin — 2
Libellule pour verre à vin — 2
2 $

En fonction de la saisonnalité

Libellule pour verre à vin — 4
Libellule pour verre à vin — 4
4 $

En fonction de la saisonnalité

Choux à cadeaux
Choux à cadeaux
1 $

En fonction de la saisonnalité

