Boutique uniforme et équipements (jeune)

Ensemble - NOUVEAU aux CASTORS
140 $

Prix forfaitaire pour les articles OBLIGATOIRES suivants:


- Chemise Scout verte (Uniforme Castors)

- Badge d'Unité + 61e Verchères

- Badge du district de la Montérégie

- Insigne de branche Castors

- Foulard du 61e Verchères (régulier)

- Noeud bouton-pression (foulard)

- Pochette scoute

- Ceinture

- Corde à noeud (6 pieds)

- Mousqueton (2 X)

- Sifflet

- Livre de progression (Castors)

- Cartes castors

Ensemble - NOUVEAU aux LOUVETEAUX
130 $

Prix forfaitaire pour les articles OBLIGATOIRES suivants:


- Chemise Scout verte (Uniforme Louveteaux)

- Badge d'Unité + 61e Verchères

- Badge du district de la Montérégie

- Insigne de branche Louveteaux

- Foulard du 61e Verchères (régulier)

- Noeud bouton-pression (foulard)

- Pochette scoute

- Ceinture

- Corde à noeud (6 pieds)

- Mousqueton (2 X)

- Sifflet

- Livre de progression (Louveteaux)

Ensemble - MONTÉE aux LOUVETEAUX
70 $

Prix forfaitaire pour les articles OBLIGATOIRES suivants:


- Chemise Scout verte (Uniforme Louveteaux)

- Badge d'Unité + 61e Verchères

- Badge du district de la Montérégie

- Insigne de branche Louveteaux

- Livre de progression (Louveteaux)

Ensemble - NOUVEAU aux AVENTURIERS
155 $

Prix forfaitaire pour les articles OBLIGATOIRES suivants:


- Chemise Scout rouge (Uniforme Aventuriers)

- Badge d'Unité + 61e Verchères

- Badge du district de la Montérégie

- Foulard du 61e Verchères (Grand)

- Noeud bouton-pression (foulard)

- Pochette scoute

- Ceinture

- Corde à noeud (6 pieds)

- Mousqueton (2 X)

- Sifflet

- Kit de survie de départ (valeur + de 20$)

Ensemble - MONTÉE aux AVENTURIERS
95 $

Prix forfaitaire pour les articles OBLIGATOIRES suivants:


- Chemise Scout rouge (Uniforme Aventuriers)

- Badge d'Unité + 61e Verchères

- Badge du district de la Montérégie

- Kit de survie de départ (valeur + de 20$)

Foulard du 61e Verchères
15 $

Format régulier

Foulard du 61e Verchères (Grand)
20 $
Pantalon Scout (jeune)
38 $

(Facultatif)

Taille 6 à 16

Poncho
35 $

(Facultatif) Traditionnellement utilisé pour afficher les badges de camp.
Mesures: 50" de large x 32" de haut (ou 64" déplié) et doté d’un col de 4".
Personalisation: Nom brodé.
Disponible presque toutes les couleurs/motifs.


Livre : De notre mieux
10 $

(Facultatif)

Le livre “De notre mieux” est un livre scout dans lequel on retrouve des chansons, des bans, un recueil de codes, un recueil de nœuds et des techniques (abri, orientation et plus encore!).

T-Shirt Scout vert enfant (coton)
15 $

(Facultatif) Quantité limité *DÉMO*

Taille 6 à 12


T-Shirt vert enfant (sport)
20 $

(Facultatif)

Taille 6 à 14

Boussole
8 $
Chemise Scoute verte
60 $

Uniforme Castors et Louveteaux

Taille : 6 à 24 (TG)

Badge d'Unité + 61e Verchères
5 $
Badge du district de la Montérégie
5 $
Bouclier de promesse argent métallique
10 $

Pour remplacement

(Aventuriers)

Badge scout
4 $

Divers petits badges de remplacement

Ceinture
10 $

Taille ajustable

(20 à 26), (28 à 36) ou (28 à 48)

Pochette scoute
16 $
Corde à noeud
4 $

(6 pieds)

Noeud bouton-pression
4 $

pour le foulard

Mousqueton
5 $
Sifflet
2 $
Livre de progression : Castors
22 $
Cartes Castors
5 $
Livre de progression : Louveteaux
10 $
Trousse de survie de départ
20 $

Aventuriers

Trousse d'une valeur de + de 20$ qui sera remise tout au long de l'année.

Image à titre indicatif seulement.

