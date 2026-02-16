J'me fais une place en garderie

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J'me fais une place en garderie

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Boutique J'me fais une place

Sac fourre-tout item
Sac fourre-tout
20 $

En feutre recyclé gris, matériaux durables, 22 L, poignées noires robustes.

Dimension 23'' H x 14'' L x 7'' P

Sac banane item
Sac banane
25 $

Bleu foncé. Extérieur doux et moelleux, matelassé. Sangle réglable.

Dimension 6'' H X 8,5'' L X 2,2'' P

Chandail à capuche BLEU - Petit item
Chandail à capuche BLEU - Petit item
Chandail à capuche BLEU - Petit
45 $

Chandail à manches longues avec capuche. Couleur bleu marine.


Taille Petit : 20'' Largeur X 27'' Hauteur X 34'' Longueur des manches

Chandail à capuche BLEU - Moyen item
Chandail à capuche BLEU - Moyen item
Chandail à capuche BLEU - Moyen
45 $

Chandail à manches longues avec capuche. Couleur bleu marine.


Taille Moyen : 22'' Largeur X 28'' Hauteur X 35'' Longueur des manches

Chandail à capuche BLEU - Large item
Chandail à capuche BLEU - Large item
Chandail à capuche BLEU - Large
45 $

Chandail à manches longues avec capuche. Couleur bleu marine.


Taille Large : 24'' Largeur X 29'' Hauteur X 36'' Longueur des manches

Chandail à capuche VERT - Petit item
Chandail à capuche VERT - Petit item
Chandail à capuche VERT - Petit
45 $

Chandail à manches longues avec capuche. Couleur vert foncé.


Taille Petit : 20'' Largeur X 27'' Hauteur X 34'' Longueur des manches

Chandail à capuche VERT - Moyen item
Chandail à capuche VERT - Moyen item
Chandail à capuche VERT - Moyen
45 $

Chandail à manches longues avec capuche. Couleur vert foncé.


Taille Moyen : 22'' Largeur X 28'' Hauteur X 35'' Longueur des manches

Chandail à capuche VERT - Large item
Chandail à capuche VERT - Large item
Chandail à capuche VERT - Large
45 $

Chandail à manches longues avec capuche. Couleur vert foncé.


Taille Large : 24'' Largeur X 29'' Hauteur X 36'' Longueur des manches

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