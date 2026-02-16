Boutique J'me fais une place

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En feutre recyclé gris, matériaux durables, 22 L, poignées noires robustes.
Dimension 23'' H x 14'' L x 7'' P
Bleu foncé. Extérieur doux et moelleux, matelassé. Sangle réglable.
Dimension 6'' H X 8,5'' L X 2,2'' P
Chandail à manches longues avec capuche. Couleur bleu marine.
Taille Petit : 20'' Largeur X 27'' Hauteur X 34'' Longueur des manches
Chandail à manches longues avec capuche. Couleur bleu marine.
Taille Moyen : 22'' Largeur X 28'' Hauteur X 35'' Longueur des manches
Chandail à manches longues avec capuche. Couleur bleu marine.
Taille Large : 24'' Largeur X 29'' Hauteur X 36'' Longueur des manches
Chandail à manches longues avec capuche. Couleur vert foncé.
Taille Petit : 20'' Largeur X 27'' Hauteur X 34'' Longueur des manches
Chandail à manches longues avec capuche. Couleur vert foncé.
Taille Moyen : 22'' Largeur X 28'' Hauteur X 35'' Longueur des manches
Chandail à manches longues avec capuche. Couleur vert foncé.
Taille Large : 24'' Largeur X 29'' Hauteur X 36'' Longueur des manches
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