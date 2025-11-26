Association de hockey mineur Lorraine-Rosemère

Organisé par

Association de hockey mineur Lorraine-Rosemère

À propos de cet événement

Boutique Les Pirates V2

325 Chemin de la Grande-Côte

Rosemère, QC, Canada

TUQUE item
TUQUE
20 $

Grandeur unique

CASQUETTE item
CASQUETTE
20 $

Grandeur unique

T-SHIRT performance junior item
T-SHIRT performance junior
25 $
T-SHIRT performance adulte item
T-SHIRT performance adulte
25 $
MANTEAU 3 saisons item
MANTEAU 3 saisons
100 $

PRECOMMANDE


Manteau trois saisons parfait - léger avec un matelassage sportif et une capuche amovible à boutons-pression. Température évaluée à 5-50 degrés F (-15 à 10 degrés C). Coquille matelassée 100 % polyester. Les caractéristiques comprennent une capuche à bouton-pression amovible, une poche poitrine gauche conçue pour la broderie, des poches avant zippées, une bordure élastique au poignet et un cordon de serrage à l'ourlet. Résistant à l'eau.

MANTEAU Équipe CCM item
MANTEAU Équipe CCM
80 $

Logo Pirates

PANTALON Équipe CCM item
PANTALON Équipe CCM
70 $

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!