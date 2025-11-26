Boutique Les Pirates V2

PRECOMMANDE



Manteau trois saisons parfait - léger avec un matelassage sportif et une capuche amovible à boutons-pression. Température évaluée à 5-50 degrés F (-15 à 10 degrés C). Coquille matelassée 100 % polyester. Les caractéristiques comprennent une capuche à bouton-pression amovible, une poche poitrine gauche conçue pour la broderie, des poches avant zippées, une bordure élastique au poignet et un cordon de serrage à l'ourlet. Résistant à l'eau.