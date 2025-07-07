Boutique Mamie-Lait

Les oursons thérapeutiques de Béké-Bobo soulagent rapidement les otites, les migraines, les poussées dentaires, les coliques et les maux de ventre.
Le Béké-Bobo est recommandé entre autres pour les femmes qui allaitent. Lorsqu’ils sont mis au congélateur et appliqués sur le sein, ils contribuent à réduire l'inflammation et ainsi désengorger les canaux de lait et diminuer la douleur. Lorsqu'on le chauffe, on peut l'appliquer sur une ampoule de lait et ainsi aider à la ramollir avant la tétée.
Cadeau parfait pour la future maman. Elle pourra l'utiliser pour acheter ou louer du matériel d'allaitement selon ses besoins.
La carte cadeau est utilisable sur place seulement. Aucune date limite d'utilisation.
Contient : 2 contenants stériles 10ml et 2 seringues de récupération du colostrum 1ml.
Référez-vous au document d'information sur l'expression manuelle de colostrum en fin de grossesse pour des renseignements supplémentaires et valider que la pratique convient à votre situation.
Convient pour la location du moteur de grade hospitalier Medela Symphony.
Attention : Vérifier la disponibilité avant de passer la commande en composant le 418-847-1957 poste 2.
Convient pour les moteur de location AMEDA, compatible au modèle à l'achat Mya Joy.
Attention : Vérifier la disponibilité avant de passer la commande en composant le 418-847-1957 poste 2.
Convient pour les modèles AMEDA Pearl, Finesse, Élite et Mya Joy.
Attention : Vérifier la disponibilité avant de passer la commande en composant le 418-847-1957 poste 2.
Tire-lait pour expression électrique, double. Pour usage occasionnelà fréquent. Modèle automatisé à 2 phases d’expression, léger et compact.
Contient : Tire-lait, coupoles et manchons 25mm (2) et 28,5mm (2), bouteilles 150ml (2) et fil de recharge.
Tire-lait pour expression manuelle, simple. Pour usage occasionnel et en situation d'engorgement passager. Modèle ultra-compact et fiable.
Contient : tire-lait, coupole flex 24mm (1), bouteille 150ml (1), support (1), valve (1), membranes (2), guide d’utilisation.
Tire-lait pour expression électrique, double. Pour usage régulier (plusieurs fois par jour, convient au tire-allaitement). Modèle automatisé à 2 phases d’expression, possibilité de fonctionner à batteries AA en situation de dépannage sur la route.
Contient : tire-lait, coupoles flex 24mm (2) et 21mm (2), bouteilles 150ml (2), tubulure, fil de branchement électrique.
Tire-lait pour expression électrique double pour usage régulier (plusieurs fois par jour). Modèle automatisé à 2 phases d’expression, léger et ultra-compact. Batterie rechargeable USB et moteur très silencieux. Peut-être utilisé pour exprimer du lait en mode main-libre. Technologie Bluetooth pour synchroniser avec l’application cellulaire MyMedela.
Contient : tire-lait, kit mains-libres avec coupole 21mm et 24mm, fil de recharge USB, application gratuite MyMedela.
Autonomie de la batterie 4 heures.
**Il est fortement suggéré d'acheter le kit d'expression traditionnel pour maximiser le drainage des seins et maintenir une bonne production de lait lorsque vous en faites un usage en tire-allaitement exclusif ou mixte. Le kit d'expression traditionnel est à 50$.
Lorsque vous éprouvez de la douleur ou que vous tirez moins de lait que les besoins quotidien de votre bébé, nous pouvons planifier un rendez-vous individuel pour optimiser vos séances de tire-allaitement.
Appelez nous pour planifier votre rendez-vous
418-847-1957 poste 3
Vendu à l'unité.
Attention : Pour le modèle Ameda, l'achat de l'adapteur est nécessaire (2,50$/unité).
Vente finale, aucun échange ou remboursement.
Vendu à l'unité. S'adapte à la coupole Maymom.
Vente finale, aucun échange ou remboursement.
Vendu à l'unité.
Compatble aux coupoles de marque Ameda et Medela.
*Nous ne garantissons pas la compatibilité sur les autres marques de tire-lait*
Vente finale, aucun échange ou remboursement.
Vendu en paquet de 2.
Attention : La grandeur de la téterelle n'est pas la même que votre grandeur de coupole de tire-lait.
Vente finale, aucun échange ou remboursement.
Comprend: 2 coupoles, 2 connecteurs et valves, 2 bouteille 150ml
Paquet de 50 compresses.
Paquet de 50 sacs.
Incluant 5 sacs Quick clean pour désinfection au micro-ondes.
Compatible avec Medela et Ameda
Soutien-gorge noir d'allaitement respirant de nuit. Contrôle de la température, pas d'agraphes et conception cache-coeur pour faciliter l'allaitement. Technologie de séchage rapide et zones de respiration avec matériau doux et élastique. Composition: 95% nylon / 5% spandex/élasthanne (bandeau inférieur : 92% nylon / 8% spandex/élasthanne)
Restez au frais avec le soutien-gorge d'allaitement et de maternité respirant Medela Keep Cool qui vous garde au frais tout en vous offrant un soutien doux à modéré tout au long de votre grossesse et de votre allaitement.
Technologie à séchage rapide : 2 zones de respiration sur l'encolure gardent votre corps au frais tout au long de la journée
Confort et polyvalence : sangles réglables et design sans fil pour un ajustement parfait et une sensation de légèreté
Doux au toucher : technologie élastique adaptative pour un matériau doux sur la peau, respirant qui grandit avec votre corps changeant
S'ouvre entièrement : les bonnets dépliables offrent un accès facile à l'allaitement ou un contact peau à peau avec le bébé
Type de tissu
92 % nylon, 8 % Spandex
Instructions d'entretien
Laver à la machine
Type de fermeture
Agrafe
Type d'armature
Sans armature
Soutien-gorge noir convient à l'allaitement au sein, à l'expression de lait avec tire-lait conventionnel et à l'expression de lait avec tire-lait dans le soutien-gorge. Pour exprimer son lait en mode mains-libre.
Compatible avec tous les tire-laits Medela, Ameda et la plupart des autres marques.
Confortable et souple, composition: 84% Nylon / 16% Spandex/Élasthanne
Le tissu Bravado Designs Eco-Adapt™, fabriqué avec du nylon recyclé, s'étire à 360° pour un étirement équilibré qui soutient un corps en constante évolution
Sans couture et sans fil pour que rien ne s'enfonce
Inserts en mousse amovibles profilés et perforés pour une meilleure respirabilité et une meilleure évacuation de l'humidité, vous gardant au frais et à l'aise.
Dos en tricot piqué pour un soutien et un lissage supplémentaire
Bonnets de soutien-gorge entièrement rabattables pour un maximum de contact peau à peau
Construit en évacuant l'humidité et résistant aux pilules
STANDARD 100 by OEKO-TEX® certifie que ce produit (fabriqué avec 70 % de nylon recyclé, 20 % de nylon vierge, 10 % de spandex) et ses composants ont été testés pour vous protéger, vous et votre famille, des substances nocives (19.HUS.90934 , Hohenstein HTTI)
Corps principal : 70 % nylon recyclé, 20 % nylon vierge, 10 % élasthanne
Bande inférieure : 69 % nylon recyclé, 18 % nylon vierge, 13 % élasthanne
Doublure insert en mousse : 100 % polyester
Mousse : 100 % polyuréthane
Couleur noir.
IMPORTANT de prévoir un achat d'un point au-dessus de votre taille habituelle (voir guide des tailles en photo), un bustier trop serré pourrait entraîner de l'inconfort et rendre moins efficace la séance d'expression. Les canaux lactifères trop comprimés peuvent rendre difficile le transfert de lait et peuvent éventuellement mener à un canal bouché.
Taille XXL. Convient pour les tailles 48B jusqu'à 48H.
Motifs et coloris variable.
Vendu en paquet de 2.
Vendu en paquet de 2.
Chaque paquet contient 2 coupoles.
Vendu en paquet de 2.
Compatible aux modèles : Freestyle flex, pump in style, swing maxi, swing solo.
Convient aux conversion des modèles handsfree de Medela.
Comprend : ensemble complet de pièces et la tubulure, en 2 tailles (21mm et 24mm).
Compatible aux modèles Freestyle flex, Pumpin style ou Swing maxi.
Compatible aux modèles : Freestyle flex, Hands free, pump in style et swing maxi.
Souvent, les anciens moteurs Medela sont de couleurs jaune.
Appelez-nous 418-847-1957 poste 2, option 2
-Nous vérifirons si la pièce est disponible ou discontinuée et s’il est possible d’acheter la pièce d’un modèle récent et compatible au vôtre.
Le PöpNgo est un porte-bébé structuré spécialement conçu pour les bébés de 0 à 18 mois. Ce modèle compact et léger se distingue par sa facilité d’utilisation et ses multiples options de portage ergonomique. Conçu pour offrir un soutien optimal dès la naissance, il comprend un coussin rehausseur qui permet de porter les nouveau-nés de manière confortable et sécuritaire. Le PöpNgo propose jusqu’à six positions de portage différentes, y compris le portage ventral, dorsal, sur la hanche et même face vers le monde.
Grâce à ses bretelles ajustables et à son système de sangles polyvalent, il s’adapte parfaitement à toutes les morphologies de porteurs, assurant un confort maximal pour les longues randonnées, les voyages, ou les activités quotidiennes. Le support de tête intégré se range facilement et peut être ajusté pour protéger la tête du bébé lorsqu’il s’endort ou simplement pour offrir une protection contre le soleil.
Fait de coton certifié Oeko-Tex, le PöpNgo est respectueux de la peau délicate de bébé et est équipé de rembourrages confortables sous les cuisses pour un soutien supplémentaire. Le PöpNgo inclut également un sac de transport pratique, ce qui en fait un compagnon idéal pour les parents en déplacement qui recherchent un porte-bébé à la fois léger, ergonomique, et facile à utiliser.
CARACTÉRISTIQUES
FORMAT DU PRODUIT
