Boutique Mamie-Lait

Le PöpNgo est un porte-bébé structuré spécialement conçu pour les bébés de 0 à 18 mois. Ce modèle compact et léger se distingue par sa facilité d’utilisation et ses multiples options de portage ergonomique. Conçu pour offrir un soutien optimal dès la naissance, il comprend un coussin rehausseur qui permet de porter les nouveau-nés de manière confortable et sécuritaire. Le PöpNgo propose jusqu’à six positions de portage différentes, y compris le portage ventral, dorsal, sur la hanche et même face vers le monde.

Grâce à ses bretelles ajustables et à son système de sangles polyvalent, il s’adapte parfaitement à toutes les morphologies de porteurs, assurant un confort maximal pour les longues randonnées, les voyages, ou les activités quotidiennes. Le support de tête intégré se range facilement et peut être ajusté pour protéger la tête du bébé lorsqu’il s’endort ou simplement pour offrir une protection contre le soleil.

Fait de coton certifié Oeko-Tex, le PöpNgo est respectueux de la peau délicate de bébé et est équipé de rembourrages confortables sous les cuisses pour un soutien supplémentaire. Le PöpNgo inclut également un sac de transport pratique, ce qui en fait un compagnon idéal pour les parents en déplacement qui recherchent un porte-bébé à la fois léger, ergonomique, et facile à utiliser.

CARACTÉRISTIQUES

Âge : 0 - 18 mois Poids : Convient aux nouveau-nés à partir de 8 lbs (3.6 kg) et aux bébés jusqu'à 35 lbs (15 kg). 6 positions de portage : Permet de placer le bébé dans 6 positions de portage ergonomiques. Double système d'attaches : Adapté pour être confortable selon la position du bébé, sa taille et celle du porteur. Coussin rehausseur inclus : Permet d'asseoir le nouveau-né 8 lbs (3.6 Kg) jusqu’à 12 lbs (5.5 kg) de façon ergonomique et sécuritaire. Réglage facile et polyvalent : Plusieurs options d'ajustement des sangles permettent un portage facile dans toutes les positions. Les bretelles peuvent être portées croisées ou parallèles pour s’adapter à tous les porteurs. Support de tête : Intégré au porte-bébé. Ajustable. Se range avec des boutons. Sert aussi pour protéger du soleil. Soutien au cou : Cordon de serrage à la hauteur du cou pour soutenir la nuque du bébé près du porteur. Rembourrage confortable : Coussin de mousse de polyester sous les cuisses du bébé. Matériaux écologique : Fait de coton certifié Oeko Tex standard 100 Sac de transport inclus

FORMAT DU PRODUIT