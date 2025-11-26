Boutique MARDI JE DONNE

Taxes incluses





Un abécédaire ludique pour s’exprimer par le mouvement et découvrir la danse, pour les 4 ans et +. Facile à utiliser, ce jeu de cartes ludique et créatif est l’occasion idéale pour faire entrer la danse dans la vie de vos enfants.



Contenu de la boîte du jeu réédité (2020) :

• 26 cartes à danser + 2 nouvelles cartes

• 1 carte joker

• mode d’emploi

• codes d’accès aux compléments numériques (26 capsules vidéo et trame sonore de 29 pistes musicales)

• affiche 12 po x 18 po

• balloune

• 2 tatouages temporaires

• plein de fous rires