Boutique MOMENTA

*Le prix inclut les taxes et les frais de livraison





Pour sa 17e édition, intitulée Quand la nature ressent, MOMENTA Biennale d'art contemporain nous presse humblement de considérer la justice environnementale et ses croisements avec la justice sociale en tant que manière de sentir et de ressentir, mais aussi d’analyser et de militer. Bien que la science soit plus que jamais nécessaire – ne serait-ce que pour s’attaquer à l’urgence climatique –, notre assemblage planétaire de multiplicités désire ardemment des formes de connaissance, de sensibilité et d’action qui donnent lieu à des agencements de coexistence différents.





Une soif de vivre-ensemble – d’amour – résonne avec insistance dans les expositions tout comme dans ce livre, qui nous invitent à imaginer d’autres manières de façonner le monde. Les artistes et les auteur·e·s nous incitent à nouer des affinités intimes avec des vies et des mondes non humains. Elles, iels, ils nous proposent d’écouter – d’observer, de sentir, de toucher – le territoire, l’eau et l’air, de leur adresser la parole, non pas pour les interpréter à distance ni pour nous en emparer ou les exploiter, mais avec l’intention de leur faire écho, de vibrer et de communier avec eux. Ou peut-être, sans objectif du tout. Leurs œuvres et leurs écrits font place à des récits qui habitent les frontières estompées entre technologies et sagesses ancestrales, entrelaçant des formes de savoir humaines et non humaines. Elles, iels, ils célèbrent nos relations avec la nature, le fait que nous sommes cette nature.

Entièrement illustré en couleurs, le catalogue d’exposition regroupe trois essais, des textes d’artistes et des portfolios sur chacun·e des 51 artistes participant à cette édition.





Commissaires : Stefanie Hessler, en collaboration avec Camille Georgeson-Usher, Maude Johnson et Himali Singh Soin

Auteur·e·s : Jen Bervin, Anne-Marie Dubois, Léuli Eshrāghi, Camille Georgeson-Usher, Stefanie Hessler, Maude Johnson, Alexis Rider, Julia Roberge Van Der Donckt, Silverbear, Himali Singh Soin, Joce TwoCrows Tremblay, T’uy’t’tanat-Cease Wyss

Langues : Français ou anglais

Nombre de pages : 168

Date de parution : 2021

Co-édition MOMENTA / Kerber Verlag





Publication imprimée

Aucun échange ou remboursement