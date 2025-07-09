Boutique MOMENTA

Offert par
*Le prix inclut les taxes et les frais de livraison
Procurez-vous un sac à l'effigie de MOMENTA! Fabriqué à Montréal, ce sac vous accompagne tant dans vos visites d'exposition que vos activités quotidiennes.
Dimensions : 16 x 15 ¾ po (hauteur x largeur)
Matériel : 100 % coton
Fabriqué à Montréal, dans les ateliers de l'entreprise Petites Mains
Dans un monde saturé d’images, certaines font singulièrement défaut. Cette édition de MOMENTA ouvre des perspectives d’expérimentation et de spéculation autour de la nature, des usages et de la production de ces images manquantes. Éloges de l’image manquante interroge aussi bien les enjeux contemporains de l’image que les conséquences actuelles des dynamiques complexes de construction des récits. Quelles histoires sont racontées, comment le sont-elles et par qui ?
Cette publication réunit un texte de la commissaire invitée, les présentations des 22 expositions de la Biennale et une série exclusive de partitions graphiques de l’artiste Lou Sheppard. Avec leurs essais inédits, les autrices Françoise Vergès et Yaniya Lee enrichissent et élargissent les réflexions inhérentes à la proposition de Marie-Ann Yemsi : la première se demande comment faire entendre les récits des « images manquantes » dans l’image, alors que la seconde suggère de s’éloigner de la représentation et d’adopter plutôt des méthodologies de libération alternatives.
Commissaire invitée : Marie-Ann Yemsi
Autrices : Yaniya Lee, Françoise Vergès, Marie-Ann Yemsi
Langues : Français ou anglais
Nombre de pages : 132
Date de parution : 2025
Co-édition MOMENTA / Kerber Verlag
Publication imprimée
Cette publication réunit les présentations de chacune des expositions, un essai sur le potentiel métamorphique de la « conscience-peau » par Anne Anlin Cheng, une suite photographique inédite de Chris Curreri ainsi qu’un texte de la commissaire Ji-Yoon Han qui propose une réflexion sur la notion d’image à travers le prisme de la thématique.
Commissaire : Ji-Yoon Han
Auteur·e·s : Anne Anlin Cheng, Ji-Yoon Han
Langues : Français ou anglais
Nombre de pages : 139
Date de parution : 2023
Co-édition MOMENTA / Kerber Verlag
Publication imprimée
Pour sa 17e édition, intitulée Quand la nature ressent, MOMENTA Biennale d'art contemporain nous presse humblement de considérer la justice environnementale et ses croisements avec la justice sociale en tant que manière de sentir et de ressentir, mais aussi d’analyser et de militer. Bien que la science soit plus que jamais nécessaire – ne serait-ce que pour s’attaquer à l’urgence climatique –, notre assemblage planétaire de multiplicités désire ardemment des formes de connaissance, de sensibilité et d’action qui donnent lieu à des agencements de coexistence différents.
Une soif de vivre-ensemble – d’amour – résonne avec insistance dans les expositions tout comme dans ce livre, qui nous invitent à imaginer d’autres manières de façonner le monde. Les artistes et les auteur·e·s nous incitent à nouer des affinités intimes avec des vies et des mondes non humains. Elles, iels, ils nous proposent d’écouter – d’observer, de sentir, de toucher – le territoire, l’eau et l’air, de leur adresser la parole, non pas pour les interpréter à distance ni pour nous en emparer ou les exploiter, mais avec l’intention de leur faire écho, de vibrer et de communier avec eux. Ou peut-être, sans objectif du tout. Leurs œuvres et leurs écrits font place à des récits qui habitent les frontières estompées entre technologies et sagesses ancestrales, entrelaçant des formes de savoir humaines et non humaines. Elles, iels, ils célèbrent nos relations avec la nature, le fait que nous sommes cette nature.
Entièrement illustré en couleurs, le catalogue d’exposition regroupe trois essais, des textes d’artistes et des portfolios sur chacun·e des 51 artistes participant à cette édition.
Commissaires : Stefanie Hessler, en collaboration avec Camille Georgeson-Usher, Maude Johnson et Himali Singh Soin
Auteur·e·s : Jen Bervin, Anne-Marie Dubois, Léuli Eshrāghi, Camille Georgeson-Usher, Stefanie Hessler, Maude Johnson, Alexis Rider, Julia Roberge Van Der Donckt, Silverbear, Himali Singh Soin, Joce TwoCrows Tremblay, T’uy’t’tanat-Cease Wyss
Langues : Français ou anglais
Nombre de pages : 168
Date de parution : 2021
Co-édition MOMENTA / Kerber Verlag
Publication imprimée
La production massive d’objets tend aujourd’hui à redéfinir la frontière entre les choses matérielles, prétendument inertes et passives, et l’être humain, considéré comme l’unique sujet doté d’agentivité. Loin d’être imperméable à cette redéfinition, l’image s’épand désormais hors de l’espace bidimensionnel : elle devient un objet en soi. Les artistes, auteures et auteurs du présent ouvrage s’intéressent ainsi aux univers qui se construisent entre les individus et leur environnement matériel, mettant en relief les rapports de réciprocité qui s’opèrent entre sujet et objet.
Commissaires : María Wills Londoño, en collaboration avec Audrey Genois et Maude Johnson
Contributeur·trice·s : Amanda de la Garza, Anne-Marie Dubois, Kapwani Kiwanga, Sara Knelman, Maryse Larivière et Dominique Quessada
Langues : Français ou anglais
Nombre de pages : 168
Date de parution : 2019
Co-édition MOMENTA / Kerber Verlag
Publication imprimée
L’omniprésence des images est devenue insidieuse à un point tel que leur nature s’en trouve oblitérée. Que sont devenus en conséquence ces jadis marqueurs de réalité ? À l’heure où les images du monde sont captées par tous et à tout moment, que disent-elles désormais ? En traitant du contenu et du sens des images fixes et en mouvement, les artistes et les auteurs du présent ouvrage invitent les spectateurs à porter un regard critique sur les témoignages qu’elles apportent.
Commissaires : Ami Barak
Contributeur·trice·s : Mara Ambrozič, Mirna Boyadjian, Françoise Docquiert, Sophie Hackett, Bénédicte Ramade et l’artiste Micah Lexier
Langues : Français ou anglais
Nombre de pages : 176
Date de parution : 2017
Co-édition MOMENTA / Kerber Verlag
Publication imprimée
