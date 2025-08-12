NOURRI-SOURCE - LAURENTIDES

NOURRI-SOURCE - LAURENTIDES

Matériel et vêtements d'allaitement

Tire-lait MyaJoy PLUS Ameda item
Tire-lait MyaJoy PLUS Ameda
230 $

Rechargeable. Silencieux. Puissant.
Le Mya Joy PLUS d’Ameda combine les performances d’un tire-lait hospitalier que les mamans exigent avec un tire-lait incroyablement petit et portable. Le Mya Joy PLUS apporte tout ce que vous aimez de l’original Mya Joy, avec des caractéristiques supplémentaires.

  • Adaptateur CA avec cordon de charge USB-C
  • Ensemble de collecte de lait double HygieniKit®
  • Manchons CustomFit™ (25mm et 28,5mm)
  • 2 valves extras & 2 diaphragmes extras (pour le HygieniKit®)
  • Mode d’emploi (version de démarrage rapide)

Pour récupérer votre produit :

  • Gratuit : Cueillette au bureau situé au 485 rue Labelle, Saint-Jérôme.
  • Livraison à vos frais : Les frais de livraison (minimum 15$) vous seront facturés suite à votre achat.
    (L’équipe de Nourri-Source Laurentides travaille fort pour automatiser le tout!)
Bouteilles de conservation du lait maternel
14 $
  • Paquet de 4 bouteilles
  • Compatibles avec tous les tire-laits Ameda

Pour récupérer votre produit :

  • Gratuit : Cueillette au bureau situé au 485 rue Labelle, Saint-Jérôme.
  • Livraison à vos frais : Les frais de livraison (minimum 15$) vous seront facturés suite à votre achat.
    (L’équipe de Nourri-Source Laurentides travaille fort pour automatiser le tout!)
CleanEase Sacs de désinfection à vapeur pour micro-ondes
19 $

Les sacs de nettoyage à la vapeur Ameda CleanEase pour micro-ondes sont un moyen pratique et efficace pour s’assurer que les pièces du tire-lait sont parfaitement désinfectées en quelques minutes.

Ils permettent de désinfecter en toute sécurité les pièces du kit de tire-lait telles que les manchons, les inserts, le diaphragme et les valves*. Les sacs peuvent également être utilisés pour désinfecter les accessoires Ameda tels que les téterelles, les boucliers de sein, les biberons, les anneaux de fermeture et les couvercles.

*Il n’est pas nécessaire de nettoyer la tubulure, l’adaptateur de tubulure et le capuchon.

Le paquet contient 7 sacs. Chaque sac peut être utilisé jusqu’à 20 fois.

Pour récupérer votre produit :

  • Gratuit : Cueillette au bureau situé au 485 rue Labelle, Saint-Jérôme.
  • Livraison à vos frais : Les frais de livraison (minimum 15$) vous seront facturés suite à votre achat.
    (L’équipe de Nourri-Source Laurentides travaille fort pour automatiser le tout!)
Comfort Gel Ameda - Compresses d'hydrogel item
Comfort Gel Ameda - Compresses d'hydrogel
35 $
  • Compresses d’hydrogel à utilisation prolongée
  • Apaise, rafraîchit et aide les mamelons endoloris
  • Soulagement immédiat au contact
  • La plus durable sur le marché : jusqu’à 6 jours de réutilisation

Pour récupérer votre produit :

  • Gratuit : Cueillette au bureau situé au 485 rue Labelle, Saint-Jérôme.
  • Livraison à vos frais : Les frais de livraison (minimum 15$) vous seront facturés suite à votre achat.
    (L’équipe de Nourri-Source Laurentides travaille fort pour automatiser le tout!)
Diaphragmes de silicone item
Diaphragmes de silicone
15 $
  • Paquet de 2 diaphragmes de silicone
  • Les diaphragmes en silicone pour tire-lait Ameda sont conçus pour être utilisés avec les tire-lait électroniques Ameda

Pour récupérer votre produit :

  • Gratuit : Cueillette au bureau situé au 485 rue Labelle, Saint-Jérôme.
  • Livraison à vos frais : Les frais de livraison (minimum 15$) vous seront facturés suite à votre achat.
    (L’équipe de Nourri-Source Laurentides travaille fort pour automatiser le tout!)
Embout d'adapteur - paquet de 2 item
Embout d'adapteur - paquet de 2
6 $
  • Paquet de 2 capuchons
  • Compatible avec les produits Ameda

Pour récupérer votre produit :

  • Gratuit : Cueillette au bureau situé au 485 rue Labelle, Saint-Jérôme.
  • Livraison à vos frais : Les frais de livraison (minimum 15$) vous seront facturés suite à votre achat.
    (L’équipe de Nourri-Source Laurentides travaille fort pour automatiser le tout!)
Coussin d'allaitement NSL item
Coussin d'allaitement NSL item
Coussin d'allaitement NSL
54,99 $

Coussin d’allaitement créé par la compagnie Laurentienne Le petit hérisson. Sa créatrice, marraine d’allaitement, a choisit un matériel doux et confortable pour le bébé. Nourri-Source Laurentides a fait broder son logo sur le coussin, afin de rappeler l’importance et la présence de la marraine d’allaitement à chaque tétée.
Aucune livraison, cueillette sur rendez-vous à notre bureau situé à Saint-Jérôme.

Composition: 100% polyester


Pour récupérer votre produit :

  • Cueillette au bureau situé au 485 rue Labelle, Saint-Jérôme.
  • Livraison à vos frais. Les frais de livraison (minimum 15$) vous seront facturés suite à votre achat.
    (L’équipe de Nourri-Source Laurentides travaille fort pour automatiser le tout!)
Ensemvle bouteille double HygieniKit 25 mm item
Ensemvle bouteille double HygieniKit 25 mm
30 $

Emballage stérile préassemblé pour patiente unique avec manchons de 25mm.

Ce kit stérile est nécessaire pour la bonne utilisation de notre tire-lait en location Ameda Elite Pro et tous les autres produits Ameda, comme le tire-lait électrique double MyaJoy.

Pour récupérer votre produit :

  • Gratuit : Cueillette au bureau situé au 485 rue Labelle, Saint-Jérôme.
  • Livraison à vos frais : Les frais de livraison (minimum 15$) vous seront facturés suite à votre achat.
    (L’équipe de Nourri-Source Laurentides travaille fort pour automatiser le tout!)
Inserts de réduction Ameda (13 mm) item
Inserts de réduction Ameda (13 mm)
16 $

L’insert réducteur Ameda est conçu pour être utilisé lorsqu’une taille du manchon plus petite est nécessaire pour un pompage confortable et efficace. L’insert s’adapte au manchon standard de 25 mm et réduit l’entonnoir à 13 mm pour les mamelons de plus petite taille.

  • À utiliser avec les tire-laits Ameda.
  • Comprend deux (2) inserts

Compatible avec tous les kits d’hygiène Ameda.
Sans BPA

Pour récupérer votre produit :

  • Gratuit : Cueillette au bureau situé au 485 rue Labelle, Saint-Jérôme.
  • Livraison à vos frais : Les frais de livraison (minimum 15$) vous seront facturés suite à votre achat.
    (L’équipe de Nourri-Source Laurentides travaille fort pour automatiser le tout!)
Inserts de réduction Ameda (19 mm) item
Inserts de réduction Ameda (19 mm)
16 $

L’insert réducteur Ameda est conçu pour être utilisé lorsqu’une taille du manchon plus petite est nécessaire pour un pompage confortable et efficace. L’insert s’adapte au manchon standard de 25 mm et réduit l’entonnoir à 19 mm pour les mamelons de plus petite taille.

  • À utiliser avec les tire-laits Ameda.
  • Comprend deux (2) inserts

Compatible avec tous les kits d’hygiène Ameda.
Sans BPA

Pour récupérer votre produit :

  • Gratuit : Cueillette au bureau situé au 485 rue Labelle, Saint-Jérôme.
  • Livraison à vos frais : Les frais de livraison (minimum 15$) vous seront facturés suite à votre achat.
    (L’équipe de Nourri-Source Laurentides travaille fort pour automatiser le tout!)
Insert de réduction Ameda (22,5 mm) item
Insert de réduction Ameda (22,5 mm)
8 $

L’insert réducteur Ameda est conçu pour être utilisé lorsqu’une taille du manchon plus petite est nécessaire pour un pompage confortable et efficace. L’insert s’adapte au manchon standard de 25 mm et réduit l’entonnoir à 22,5 mm pour les mamelons de plus petite taille.

  • À utiliser avec les tire-laits Ameda.
  • Comprend un (1) insert

Compatible avec tous les kits d’hygiène Ameda.
Sans BPA

Pour récupérer votre produit :

  • Gratuit : Cueillette au bureau situé au 485 rue Labelle, Saint-Jérôme.
  • Livraison à vos frais : Les frais de livraison (minimum 15$) vous seront facturés suite à votre achat.
    (L’équipe de Nourri-Source Laurentides travaille fort pour automatiser le tout!)
Inserts de réduction MayMom (14 mm) item
Inserts de réduction MayMom (14 mm)
8 $

L’insert réducteur est conçu pour être utilisé lorsqu’une taille du manchon plus petite est nécessaire pour un pompage confortable et efficace. L’insert s’adapte au manchon standard de 25 mm et réduit l’entonnoir à 14 mm pour les mamelons de plus petite taille.

  • Comprend deux (2) inserts

Sans BPA

À stériliser avant utilisation.


Pour récupérer votre produit :

  • Gratuit : Cueillette au bureau situé au 485 rue Labelle, Saint-Jérôme.
  • Livraison à vos frais : Les frais de livraison (minimum 15$) vous seront facturés suite à votre achat.
    (L’équipe de Nourri-Source Laurentides travaille fort pour automatiser le tout!)
Inserts de réduction MayMom (15 mm) item
Inserts de réduction MayMom (15 mm)
8 $

L’insert réducteur est conçu pour être utilisé lorsqu’une taille du manchon plus petite est nécessaire pour un pompage confortable et efficace. L’insert s’adapte au manchon standard de 25 mm et réduit l’entonnoir à 15 mm pour les mamelons de plus petite taille.

  • Comprend deux (2) inserts

Sans BPA

À stériliser avant utilisation.


Pour récupérer votre produit :

  • Gratuit : Cueillette au bureau situé au 485 rue Labelle, Saint-Jérôme.
  • Livraison à vos frais : Les frais de livraison (minimum 15$) vous seront facturés suite à votre achat.
    (L’équipe de Nourri-Source Laurentides travaille fort pour automatiser le tout!)
Inserts de réduction MayMom (16 mm) item
Inserts de réduction MayMom (16 mm)
8 $

L’insert réducteur est conçu pour être utilisé lorsqu’une taille du manchon plus petite est nécessaire pour un pompage confortable et efficace. L’insert s’adapte au manchon standard de 25 mm et réduit l’entonnoir à 16 mm pour les mamelons de plus petite taille.

  • Comprend deux (2) inserts

Sans BPA

À stériliser avant utilisation.


Pour récupérer votre produit :

  • Gratuit : Cueillette au bureau situé au 485 rue Labelle, Saint-Jérôme.
  • Livraison à vos frais : Les frais de livraison (minimum 15$) vous seront facturés suite à votre achat.
    (L’équipe de Nourri-Source Laurentides travaille fort pour automatiser le tout!)
Inserts de réduction MayMom (17 mm) item
Inserts de réduction MayMom (17 mm)
8 $

L’insert réducteur est conçu pour être utilisé lorsqu’une taille du manchon plus petite est nécessaire pour un pompage confortable et efficace. L’insert s’adapte au manchon standard de 25 mm et réduit l’entonnoir à 17 mm pour les mamelons de plus petite taille.

  • Comprend deux (2) inserts

Sans BPA

À stériliser avant utilisation.


Pour récupérer votre produit :

  • Gratuit : Cueillette au bureau situé au 485 rue Labelle, Saint-Jérôme.
  • Livraison à vos frais : Les frais de livraison (minimum 15$) vous seront facturés suite à votre achat.
    (L’équipe de Nourri-Source Laurentides travaille fort pour automatiser le tout!)
Inserts de réduction Maymom (18 mm) item
Inserts de réduction Maymom (18 mm)
8 $

L’insert réducteur est conçu pour être utilisé lorsqu’une taille du manchon plus petite est nécessaire pour un pompage confortable et efficace. L’insert s’adapte au manchon standard de 25 mm et réduit l’entonnoir à 18 mm pour les mamelons de plus petite taille.

  • Comprend deux (2) inserts

Sans BPA

À stériliser avant utilisation.


Pour récupérer votre produit :

  • Gratuit : Cueillette au bureau situé au 485 rue Labelle, Saint-Jérôme.
  • Livraison à vos frais : Les frais de livraison (minimum 15$) vous seront facturés suite à votre achat.
    (L’équipe de Nourri-Source Laurentides travaille fort pour automatiser le tout!)
Inserts de réduction MayMom (19 mm) item
Inserts de réduction MayMom (19 mm)
8 $

L’insert réducteur est conçu pour être utilisé lorsqu’une taille du manchon plus petite est nécessaire pour un pompage confortable et efficace. L’insert s’adapte au manchon standard de 25 mm et réduit l’entonnoir à 19 mm pour les mamelons de plus petite taille.

  • Comprend deux (2) inserts

Sans BPA

À stériliser avant utilisation.


Pour récupérer votre produit :

  • Gratuit : Cueillette au bureau situé au 485 rue Labelle, Saint-Jérôme.
  • Livraison à vos frais : Les frais de livraison (minimum 15$) vous seront facturés suite à votre achat.
    (L’équipe de Nourri-Source Laurentides travaille fort pour automatiser le tout!)
Inserts de réduction MayMom (20 mm) item
Inserts de réduction MayMom (20 mm)
8 $

L’insert réducteur est conçu pour être utilisé lorsqu’une taille du manchon plus petite est nécessaire pour un pompage confortable et efficace. L’insert s’adapte au manchon standard de 25 mm et réduit l’entonnoir à 20 mm pour les mamelons de plus petite taille.

  • Comprend deux (2) inserts

Sans BPA

À stériliser avant utilisation.


Pour récupérer votre produit :

  • Gratuit : Cueillette au bureau situé au 485 rue Labelle, Saint-Jérôme.
  • Livraison à vos frais : Les frais de livraison (minimum 15$) vous seront facturés suite à votre achat.
    (L’équipe de Nourri-Source Laurentides travaille fort pour automatiser le tout!)
Inserts de réduction MayMom (21 mm) item
Inserts de réduction MayMom (21 mm)
8 $

L’insert réducteur est conçu pour être utilisé lorsqu’une taille du manchon plus petite est nécessaire pour un pompage confortable et efficace. L’insert s’adapte au manchon standard de 25 mm et réduit l’entonnoir à 21 mm pour les mamelons de plus petite taille.

  • Comprend deux (2) inserts

Sans BPA

À stériliser avant utilisation.


Pour récupérer votre produit :

  • Gratuit : Cueillette au bureau situé au 485 rue Labelle, Saint-Jérôme.
  • Livraison à vos frais : Les frais de livraison (minimum 15$) vous seront facturés suite à votre achat.
    (L’équipe de Nourri-Source Laurentides travaille fort pour automatiser le tout!)
Mamivac Téterelle - boîte de 2 item
Mamivac Téterelle - boîte de 2
18 $
  • Taille conique : Small (18 mm) – Medium (20 mm) – Large (28 mm)
  • Taille « cherry » : Small (18 mm) – Medium (22 mm)
  • Application en cas de mamelons sensibles, irrités et douloureux
  • Les protège-mamelons bien adhérents sont fabriqués à partir d’un silicone mince transparent, agréable pour la peau et sans goût.
  • Peuvent être stérilisés et bouillis

Pour déterminer la taille de la téterelle appropriée pour vous, nous recommandons l’utilisation du Mamillomètre mamivac®

Pour récupérer votre produit :

  • Gratuit : Cueillette au bureau situé au 485 rue Labelle, Saint-Jérôme.
  • Livraison à vos frais : Les frais de livraison (minimum 15$) vous seront facturés suite à votre achat.
    (L’équipe de Nourri-Source Laurentides travaille fort pour automatiser le tout!)
Mamivac Téterelle à l'unité item
Mamivac Téterelle à l'unité
6 $
  • Taille conique : Small (18 mm) – Medium (20 mm) – Large (28 mm)
  • Taille « cherry » : Small (18 mm) – Medium (22 mm)
  • Application en cas de mamelons sensibles, irrités et douloureux
  • Les protège-mamelons bien adhérents sont fabriqués à partir d’un silicone mince transparent, agréable pour la peau et sans goût.
  • Peuvent être stérilisés et bouillis

Pour déterminer la taille de la téterelle appropriée pour vous, nous recommandons l’utilisation du Mamillomètre mamivac®

Pour récupérer votre produit :

  • Gratuit : Cueillette au bureau situé au 485 rue Labelle, Saint-Jérôme.
  • Livraison à vos frais : Les frais de livraison (minimum 15$) vous seront facturés suite à votre achat.
    (L’équipe de Nourri-Source Laurentides travaille fort pour automatiser le tout!)
Manchons CustomFit L-XL (32,5 mm/36 mm) item
Manchons CustomFit L-XL (32,5 mm/36 mm)
25 $

Le kit de manchons du tire-lait Ameda CustomFit aide à rendre le tire-lait confortable et aide la maman à tirer plus de lait lorsque l’ajustement est parfait. Le manchon du tire-lait est la pièce en forme d’entonnoir qui enserre votre sein.

Pour récupérer votre produit :

  • Gratuit : Cueillette au bureau situé au 485 rue Labelle, Saint-Jérôme.
  • Livraison à vos frais : Les frais de livraison (minimum 15$) vous seront facturés suite à votre achat.
    (L’équipe de Nourri-Source Laurentides travaille fort pour automatiser le tout!)
Raccord double item
Raccord double
6 $
  • Ces adaptateurs sont compatibles avec tous les systèmes de collecte de lait Ameda® HygieniKit
  • Paquet de 2 raccords
  • Les adaptateurs de tubulure relient la tubulure des systèmes de collecte de lait HygieniKit® au corps du tire-lait électrique.

Pour récupérer votre produit :

  • Gratuit : Cueillette au bureau situé au 485 rue Labelle, Saint-Jérôme.
  • Livraison à vos frais : Les frais de livraison (minimum 15$) vous seront facturés suite à votre achat.
    (L’équipe de Nourri-Source Laurentides travaille fort pour automatiser le tout!)
Stimulateur d'aréole Flexishield item
Stimulateur d'aréole Flexishield
30 $

Insert de silicone doux correspond au manchon de sein standard Ameda. Réduit la taille du manchon de sein standard (25mm) à 21 mm pour l’efficacité maximale pour les petits mamelons.

*Paquet de 2

Pour récupérer votre produit :

  • Gratuit : Cueillette au bureau situé au 485 rue Labelle, Saint-Jérôme.
  • Livraison à vos frais : Les frais de livraison (minimum 15$) vous seront facturés suite à votre achat.
    (L’équipe de Nourri-Source Laurentides travaille fort pour automatiser le tout!)
Téterelle contact Ameda item
Téterelle contact Ameda
12 $
  • Téterelle contact
  • Emballée individuellement, non stérile
  • Inclut (1) téterelle
  • Grandeur disponible: 16mm, 20mm ou 24mm.

Pour récupérer votre produit :

  • Gratuit : Cueillette au bureau situé au 485 rue Labelle, Saint-Jérôme.
  • Livraison à vos frais : Les frais de livraison (minimum 15$) vous seront facturés suite à votre achat.
    (L’équipe de Nourri-Source Laurentides travaille fort pour automatiser le tout!)
Tubulure - paquet de 2 item
Tubulure - paquet de 2
25 $
  • Paquet de 2 tubulures
  • Compatible avec les produits Ameda

Pour récupérer votre produit :

  • Gratuit : Cueillette au bureau situé au 485 rue Labelle, Saint-Jérôme.
  • Livraison à vos frais : Les frais de livraison (minimum 15$) vous seront facturés suite à votre achat.
    (L’équipe de Nourri-Source Laurentides travaille fort pour automatiser le tout!)
Valves (2) item
Valves (2)
9 $
  • Améliorez le rendement de votre tire-lait en remplaçant les pièces au besoin.
  • Pièces de rechange originales compatibles avec tous les tire-lait Ameda

Pour récupérer votre produit :

  • Gratuit : Cueillette au bureau situé au 485 rue Labelle, Saint-Jérôme.
  • Livraison à vos frais : Les frais de livraison (minimum 15$) vous seront facturés suite à votre achat.
    (L’équipe de Nourri-Source Laurentides travaille fort pour automatiser le tout!)
NatureBond item
NatureBond
10 $

La pompe à succion Naturebond (™) permet de récupérer en toute simplicité le lait maternel directement du sein lorsque vous allaitez votre enfant avec l’autre sein.

Bien que cette pompe à succion ne permet pas une extraction complète du sein, il saura certainement aider à désengorger vos seins en toute simplicité.

Conçue à partir de silicone alimentaire sans BPA, le Naturebond est sans risque pour vous et votre bébé.

Pour plus d’informations, vous pouvez visiter le https://ca.naturebondglobal.com/


Pour récupérer votre produit :

  • Gratuit : Cueillette au bureau situé au 485 rue Labelle, Saint-Jérôme.
  • Livraison à vos frais : Les frais de livraison (minimum 15$) vous seront facturés suite à votre achat.
    (L’équipe de Nourri-Source Laurentides travaille fort pour automatiser le tout!)
PumpEase - Soutien-gorge pour tire-allaitement item
PumpEase - Soutien-gorge pour tire-allaitement
40 $

Couleur : Tuxedo (noir et blanc)

Taille disponible : Large et X-Large

Pour récupérer votre produit :

  • Gratuit : Cueillette au bureau situé au 485 rue Labelle, Saint-Jérôme.
  • Livraison à vos frais : Les frais de livraison (minimum 15$) vous seront facturés suite à votre achat.
    (L’équipe de Nourri-Source Laurentides travaille fort pour automatiser le tout!)
Momzelle - Camisole d'allaitement item
Momzelle - Camisole d'allaitement
15 $

Pour récupérer votre produit :

  • Gratuit : Cueillette au bureau situé au 485 rue Labelle, Saint-Jérôme.
  • Livraison à vos frais : Les frais de livraison (minimum 15$) vous seront facturés suite à votre achat.
    (L’équipe de Nourri-Source Laurentides travaille fort pour automatiser le tout!)
Momzelle - Soutien-gorge d'allaitement item
Momzelle - Soutien-gorge d'allaitement
25 $

Pour récupérer votre produit :

  • Gratuit : Cueillette au bureau situé au 485 rue Labelle, Saint-Jérôme.
  • Livraison à vos frais : Les frais de livraison (minimum 15$) vous seront facturés suite à votre achat.
    (L’équipe de Nourri-Source Laurentides travaille fort pour automatiser le tout!)
