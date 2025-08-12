Matériel et vêtements d'allaitement

Offert par
Rechargeable. Silencieux. Puissant.
Le Mya Joy PLUS d’Ameda combine les performances d’un tire-lait hospitalier que les mamans exigent avec un tire-lait incroyablement petit et portable. Le Mya Joy PLUS apporte tout ce que vous aimez de l’original Mya Joy, avec des caractéristiques supplémentaires.
Pour récupérer votre produit :
Pour récupérer votre produit :
Les sacs de nettoyage à la vapeur Ameda CleanEase pour micro-ondes sont un moyen pratique et efficace pour s’assurer que les pièces du tire-lait sont parfaitement désinfectées en quelques minutes.
Ils permettent de désinfecter en toute sécurité les pièces du kit de tire-lait telles que les manchons, les inserts, le diaphragme et les valves*. Les sacs peuvent également être utilisés pour désinfecter les accessoires Ameda tels que les téterelles, les boucliers de sein, les biberons, les anneaux de fermeture et les couvercles.
*Il n’est pas nécessaire de nettoyer la tubulure, l’adaptateur de tubulure et le capuchon.
Le paquet contient 7 sacs. Chaque sac peut être utilisé jusqu’à 20 fois.
Pour récupérer votre produit :
Pour récupérer votre produit :
Pour récupérer votre produit :
Pour récupérer votre produit :
Coussin d’allaitement créé par la compagnie Laurentienne Le petit hérisson. Sa créatrice, marraine d’allaitement, a choisit un matériel doux et confortable pour le bébé. Nourri-Source Laurentides a fait broder son logo sur le coussin, afin de rappeler l’importance et la présence de la marraine d’allaitement à chaque tétée.
Aucune livraison, cueillette sur rendez-vous à notre bureau situé à Saint-Jérôme.
Composition: 100% polyester
Pour récupérer votre produit :
Emballage stérile préassemblé pour patiente unique avec manchons de 25mm.
Ce kit stérile est nécessaire pour la bonne utilisation de notre tire-lait en location Ameda Elite Pro et tous les autres produits Ameda, comme le tire-lait électrique double MyaJoy.
Pour récupérer votre produit :
L’insert réducteur Ameda est conçu pour être utilisé lorsqu’une taille du manchon plus petite est nécessaire pour un pompage confortable et efficace. L’insert s’adapte au manchon standard de 25 mm et réduit l’entonnoir à 13 mm pour les mamelons de plus petite taille.
Compatible avec tous les kits d’hygiène Ameda.
Sans BPA
Pour récupérer votre produit :
L’insert réducteur Ameda est conçu pour être utilisé lorsqu’une taille du manchon plus petite est nécessaire pour un pompage confortable et efficace. L’insert s’adapte au manchon standard de 25 mm et réduit l’entonnoir à 19 mm pour les mamelons de plus petite taille.
Compatible avec tous les kits d’hygiène Ameda.
Sans BPA
Pour récupérer votre produit :
L’insert réducteur Ameda est conçu pour être utilisé lorsqu’une taille du manchon plus petite est nécessaire pour un pompage confortable et efficace. L’insert s’adapte au manchon standard de 25 mm et réduit l’entonnoir à 22,5 mm pour les mamelons de plus petite taille.
Compatible avec tous les kits d’hygiène Ameda.
Sans BPA
Pour récupérer votre produit :
L’insert réducteur est conçu pour être utilisé lorsqu’une taille du manchon plus petite est nécessaire pour un pompage confortable et efficace. L’insert s’adapte au manchon standard de 25 mm et réduit l’entonnoir à 14 mm pour les mamelons de plus petite taille.
Sans BPA
À stériliser avant utilisation.
Pour récupérer votre produit :
L’insert réducteur est conçu pour être utilisé lorsqu’une taille du manchon plus petite est nécessaire pour un pompage confortable et efficace. L’insert s’adapte au manchon standard de 25 mm et réduit l’entonnoir à 15 mm pour les mamelons de plus petite taille.
Sans BPA
À stériliser avant utilisation.
Pour récupérer votre produit :
L’insert réducteur est conçu pour être utilisé lorsqu’une taille du manchon plus petite est nécessaire pour un pompage confortable et efficace. L’insert s’adapte au manchon standard de 25 mm et réduit l’entonnoir à 16 mm pour les mamelons de plus petite taille.
Sans BPA
À stériliser avant utilisation.
Pour récupérer votre produit :
L’insert réducteur est conçu pour être utilisé lorsqu’une taille du manchon plus petite est nécessaire pour un pompage confortable et efficace. L’insert s’adapte au manchon standard de 25 mm et réduit l’entonnoir à 17 mm pour les mamelons de plus petite taille.
Sans BPA
À stériliser avant utilisation.
Pour récupérer votre produit :
L’insert réducteur est conçu pour être utilisé lorsqu’une taille du manchon plus petite est nécessaire pour un pompage confortable et efficace. L’insert s’adapte au manchon standard de 25 mm et réduit l’entonnoir à 18 mm pour les mamelons de plus petite taille.
Sans BPA
À stériliser avant utilisation.
Pour récupérer votre produit :
L’insert réducteur est conçu pour être utilisé lorsqu’une taille du manchon plus petite est nécessaire pour un pompage confortable et efficace. L’insert s’adapte au manchon standard de 25 mm et réduit l’entonnoir à 19 mm pour les mamelons de plus petite taille.
Sans BPA
À stériliser avant utilisation.
Pour récupérer votre produit :
L’insert réducteur est conçu pour être utilisé lorsqu’une taille du manchon plus petite est nécessaire pour un pompage confortable et efficace. L’insert s’adapte au manchon standard de 25 mm et réduit l’entonnoir à 20 mm pour les mamelons de plus petite taille.
Sans BPA
À stériliser avant utilisation.
Pour récupérer votre produit :
L’insert réducteur est conçu pour être utilisé lorsqu’une taille du manchon plus petite est nécessaire pour un pompage confortable et efficace. L’insert s’adapte au manchon standard de 25 mm et réduit l’entonnoir à 21 mm pour les mamelons de plus petite taille.
Sans BPA
À stériliser avant utilisation.
Pour récupérer votre produit :
Pour déterminer la taille de la téterelle appropriée pour vous, nous recommandons l’utilisation du Mamillomètre mamivac®
Pour récupérer votre produit :
Pour déterminer la taille de la téterelle appropriée pour vous, nous recommandons l’utilisation du Mamillomètre mamivac®
Pour récupérer votre produit :
Le kit de manchons du tire-lait Ameda CustomFit aide à rendre le tire-lait confortable et aide la maman à tirer plus de lait lorsque l’ajustement est parfait. Le manchon du tire-lait est la pièce en forme d’entonnoir qui enserre votre sein.
Pour récupérer votre produit :
Pour récupérer votre produit :
Insert de silicone doux correspond au manchon de sein standard Ameda. Réduit la taille du manchon de sein standard (25mm) à 21 mm pour l’efficacité maximale pour les petits mamelons.
*Paquet de 2
Pour récupérer votre produit :
Pour récupérer votre produit :
Pour récupérer votre produit :
Pour récupérer votre produit :
La pompe à succion Naturebond (™) permet de récupérer en toute simplicité le lait maternel directement du sein lorsque vous allaitez votre enfant avec l’autre sein.
Bien que cette pompe à succion ne permet pas une extraction complète du sein, il saura certainement aider à désengorger vos seins en toute simplicité.
Conçue à partir de silicone alimentaire sans BPA, le Naturebond est sans risque pour vous et votre bébé.
Pour plus d’informations, vous pouvez visiter le https://ca.naturebondglobal.com/
Pour récupérer votre produit :
Couleur : Tuxedo (noir et blanc)
Taille disponible : Large et X-Large
Pour récupérer votre produit :
Pour récupérer votre produit :
Pour récupérer votre produit :
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!