Observatoire d'Oiseaux de Rimouski

Offert par

Observatoire d'Oiseaux de Rimouski

À propos de cette boutique

Boutique OOR

Autocollant x1
3 $

Autocollant ou Écusson logo OOR

Autocollant x3
6 $

Spécial 3 pour 2 : Autocollants ou Écussons logo OOR (vous pouvez prendre un mélange de stickers et écussons)

T-shirt ENFANT
25 $

T-Shirt avec le logo de l'OOR au coeur en gros. Rien dans le dos. Couleurs enfant

T-Shirt ADULTE
35 $

T-Shirt avec le logo de l'OOR au coeur et Forillon au dos.

Hoodie
70 $

Hoodie avec le logo de l'OOR au coeur et Forillon au dos.

Tuque Simple
20 $

Tuque simple avec broderie logo OOR

Tuque Doublée
25 $

Tuque doublée avec broderie logo OOR

Carte postale x1
6 $
Carte postale x2
10 $

Économisez à l'achat de deux cartes postales !

Ajouter un don pour Observatoire d'Oiseaux de Rimouski

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!