Boutique Patriotes

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Drapeau Patriote en nylon 200 deniers de 90 x 135 cm (36'' x 54'')
Paquet de 25 drapeaux patriotes (format 4''x8'' pouces), tige en polyéthylène recyclé et 100 % recyclable.
⚜️ Fièrement fait au Québec ⚜️
Ceinture fléchée bleue
⚜️ Fièrement fait au Québec ⚜️
Ceinture fléchée rouge
⚜️ Fièrement fait au Québec ⚜️
Épinglette métallique représentant le territoire du Québec aux couleurs des patriotes avec la mention « Patriotes » et « 1837-1838 ».
⚜️ Fièrement fait au Québec ⚜️
Épinglette métallique représentant un drapeau patriote flottant au vent.
⚜️ Fièrement fait au Québec ⚜️
Taille unisexe. 100 % coton.
Fièrement fabriqué au Québec ⚜
Taille unisexe. 100 % coton.
Fièrement fabriqué au Québec ⚜
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