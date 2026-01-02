Boutique Perfo

Offert par

Camisole
20 $

Élément obligatoire pour le national mais disponible pour tous.

Casque de bain CLUB (bleu avec logo)
15 $

Obligatoire (tous)

Casque de bain CLUB (blanc avec logo)
15 $

Obligatoire (national seulement)

Casque de bain (blanc SANS logo)
12 $

Obligatoire (provincial seulement)

Vêtement du club (chandail manche courte)
60 $

Obligatoire (tous)

Maillot bleu JOLYN (National)
120 $

Obligatoire (national seulement)

Exclusif au national

Planches aquatiques rigides
18 $

Obligatoire (tous)

Pince-nez (Speedo)
9 $
Pince-nez (régulier)
5 $
Pince-nez (TYR)
8 $
Pull Buoy
8 $
Tubbing
15 $
Vêtement du club (veste)
110 $

Obligatoire (tous)

Casque de bain (noir)
12 $

Non obligatoire

Vêtement du club (hoodie - ADULTE)
46 $
Vêtement du club (hoodie - ENFANT)
46 $
Vêtement du club (hoodie - SPORTS-ÉTUDES)
50 $

Réservé aux athlètes du Sports-Études

Vêtement du club (t-shirt FEMME NON-ATHLÈTE)
25 $

Pour parents et amis souhaitant soutenir le club

Vêtement du club (t-shirt HOMME NON-ATHLÈTE)
25 $

Pour parents et amis souhaitant soutenir le club

Lunettes blanches (SPEEDO)
20 $

Entraînement seulement

Non admissible en compétition

Lunettes noires (SPEEDO)
30 $

Admissible en compétition

Vêtement du club (Parka)
140 $

Non obligatoire - athlète seulement

Broderie du nom manche droite non inclus

Broderie du logo du club non inclus

Vêtement du club (Parka - broderie logo du club)
15 $

Parka vendu séparément

Vêtement du club (Parka - broderie nom athlète)
10 $

Broderie appliqués sur la manche droite

Sac à dos de natation (Speedo)
80 $

Broderie logo du club non inclus

Sac à dos de natation (Broderie logo du club)
15 $
