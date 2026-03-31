Boutique - Porte Parole

À propos de cette boutique
Soutar, Annabel (2014). Grains: Mosento contre Schmeiser. Traduction par Fanny Britt (2014). Montréal : Écosociété.
Beaulieu, Christine (2019). J'aime Hydro. Montréal : Atelier 10.
Boucher, Marie-Joanne et Dalphond, Jean-Marc. (2024). Projet Polytechnique. Montréal: Atelier 10.
Soutar, Annabel (2012). Seeds. Vancouver : Talonbooks
Soutar, Annabel (2016). The Watershed. Vancouver : Talonbooks
Laurendeau, Maude (2022). Rose et la Machine. Longueuil : L'instant même
Grisé, François (2021). Tout Inclus. Tome 1. Montréal : Atelier 10
Grisé, François (2022). Tout Inclus. Tome 2. Montréal : Atelier 10
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