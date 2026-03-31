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Boutique - Porte Parole

Grains, par Annabel Soutar item
Grains, par Annabel Soutar
20 $

Soutar, Annabel (2014). Grains: Mosento contre Schmeiser. Traduction par Fanny Britt (2014). Montréal : Écosociété.

J'aime Hydro, par Christine Beaulieu item
J'aime Hydro, par Christine Beaulieu
31,50 $

Beaulieu, Christine (2019). J'aime Hydro. Montréal : Atelier 10.

Projet Polytechnique, par M-J Boucher et J-M Dalphond item
Projet Polytechnique, par M-J Boucher et J-M Dalphond
20 $

Boucher, Marie-Joanne et Dalphond, Jean-Marc. (2024). Projet Polytechnique. Montréal: Atelier 10.

Seeds, par Annabel Soutar item
Seeds, par Annabel Soutar
20 $

Soutar, Annabel (2012). Seeds. Vancouver : Talonbooks

The Watershed, par Annabel Soutar item
The Watershed, par Annabel Soutar
20 $

Soutar, Annabel (2016). The Watershed. Vancouver : Talonbooks

Rose et la Machine, par Maude Laurendeau item
Rose et la Machine, par Maude Laurendeau
19 $

Laurendeau, Maude (2022). Rose et la Machine. Longueuil : L'instant même

Tout Inclus (Tome 1), par François Grisé item
Tout Inclus (Tome 1), par François Grisé
17 $

Grisé, François (2021). Tout Inclus. Tome 1. Montréal : Atelier 10

Tout Inclus (Tome 2), par François Grisé (Copier) item
Tout Inclus (Tome 2), par François Grisé (Copier)
18 $

Grisé, François (2022). Tout Inclus. Tome 2. Montréal : Atelier 10

Macarons - Club sandwich mayonnaise item
Macarons - Club sandwich mayonnaise
3 $
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