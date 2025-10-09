Boutique Regroupement TDL Québec (Campagne)

Cette version représente les adolescentes et les femmes qui vivent avec un TDL souvent méconnu et trop peu reconnu. Grandir avec un TDL demande de l’adaptation constante, de la créativité et beaucoup de courage. Ce porte-clés met en lumière la réalité d’un TDL qui continue au secondaire, aux études, au travail et dans la vie de tous les jours.