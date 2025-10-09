Boutique Regroupement TDL Québec (Campagne)

Cette version représente toutes les petites filles qui vivent avec un trouble développemental du langage. Leur réalité est souvent discrète, mais bien présente. Elles apprennent, grandissent et développent leurs forces à leur rythme. Ce porte-clés rappelle que chaque enfant gagne à être compris et soutenu, parce que le TDL accompagne l’enfant au quotidien, même s’il est invisible.
Cette version rend hommage aux petits garçons pour qui le TDL se manifeste de manière unique. Certains ont besoin de plus de temps pour s’exprimer, d’autres pour comprendre ou organiser leurs idées. Ce porte-clé vise à sensibiliser à cette diversité et à rappeler que chaque enfant doit pouvoir évoluer dans un environnement bienveillant où l’on reconnaît ses forces avant ses défis.
Cette version représente les adolescentes et les femmes qui vivent avec un TDL souvent méconnu et trop peu reconnu. Grandir avec un TDL demande de l’adaptation constante, de la créativité et beaucoup de courage. Ce porte-clés met en lumière la réalité d’un TDL qui continue au secondaire, aux études, au travail et dans la vie de tous les jours.
Cette version symbolise les adolescents, les jeunes hommes et les hommes pour qui le trouble développemental du langage est rarement visible mais toujours présent. Le TDL peut influencer la communication, les relations et les apprentissages, et pourtant il reste souvent camouflé. Ce porte- clés invite à reconnaître leur parcours, leurs efforts et leur détermination.
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!