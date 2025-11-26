Boutique Regroupement TDL Québec (Levée de fonds)

Porte-Clés Enfant Fille

Cette version représente toutes les petites filles qui vivent avec un trouble développemental du langage. Leur réalité est souvent discrète, mais bien présente. Elles apprennent, grandissent et développent leurs forces à leur rythme. Ce porte-clé rappelle que chaque enfant gagne à être compris et soutenu, parce que le TDL accompagne l’enfant au quotidien, même s’il est invisible.

PRENDRE NOTE : il n’est pas possible de choisir parmi toutes les versions de porte-clés. Pour simplifier le processus, nous vous ferons parvenir le porte-clé correspondant à l’âge et au groupe sélectionné lors de votre commande.