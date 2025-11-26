Boutique Regroupement TDL Québec (Levée de fonds)

Regroupement TDL Québec

Porte-clés Enfant Fille
Porte-Clés Enfant Fille 
Cette version représente toutes les petites filles qui vivent avec un trouble développemental du langage. Leur réalité est souvent discrète, mais bien présente. Elles apprennent, grandissent et développent leurs forces à leur rythme. Ce porte-clé rappelle que chaque enfant gagne à être compris et soutenu, parce que le TDL accompagne l’enfant au quotidien, même s’il est invisible. 

 

PRENDRE NOTE :  il n’est pas possible de choisir parmi toutes les versions de porte-clés. Pour simplifier le processus, nous vous ferons parvenir le porte-clé correspondant à l’âge et au groupe sélectionné lors de votre commande. 

Porte-clés Enfant Garçon
Porte-Clés Enfant Garçon 
Cette version rend hommage aux petits garçons pour qui le TDL se manifeste de manière unique. Certains ont besoin de plus de temps pour s’exprimer, d’autres pour comprendre ou organiser leurs idées. Ce porte-clé vise à sensibiliser à cette diversité et à rappeler que chaque enfant doit pouvoir évoluer dans un environnement bienveillant où l’on reconnaît ses forces avant ses défis. 

 

PRENDRE NOTE :  il n’est pas possible de choisir parmi toutes les versions de porte-clés. Pour simplifier le processus, nous vous ferons parvenir le porte-clé correspondant à l’âge et au groupe sélectionné lors de votre commande. 

Porte-clés Adolescente Femme
Porte-Clés Adolescente - Femme 
Cette version représente les adolescentes et les femmes qui vivent avec un TDL souvent méconnu et trop peu reconnu. Grandir avec un TDL demande de l’adaptation constante, de la créativité et beaucoup de courage. Ce porte-clé met en lumière la réalité d’un TDL qui continue au secondaire, aux études, au travail et dans la vie de tous les jours. 

 

PRENDRE NOTE :  il n’est pas possible de choisir parmi toutes les versions de porte-clés. Pour simplifier le processus, nous vous ferons parvenir le porte-clé correspondant à l’âge et au groupe sélectionné lors de votre commande. 

Porte-clés Adolescent Homme
Porte-Clés Adolescent - Homme 

Cette version symbolise les adolescents, les jeunes hommes et les hommes pour qui le trouble développemental du langage est rarement visible mais toujours présent. Le TDL peut influencer la communication, les relations et les apprentissages, et pourtant il reste souvent camouflé. Ce porte- clé invite à reconnaître leur parcours, leurs efforts et leur détermination. 

 

PRENDRE NOTE :  il n’est pas possible de choisir parmi toutes les versions de porte-clés. Pour simplifier le processus, nous vous ferons parvenir le porte-clé correspondant à l’âge et au groupe sélectionné lors de votre commande. 

