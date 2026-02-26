Boutique SEIA

SOLIDARITÉ ENFANTS D'ICI ET D'AILLEURS

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GRANDIR AU QUÉBEC (SANS LIVRAISON) item
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GRANDIR AU QUÉBEC (SANS LIVRAISON)
20 $

Grandir au Québec – Mon projet d’avenir

Un ouvrage collectif vibrant signé par les jeunes de Solidarité Enfants d’ici et d’ailleurs (SEIA).

À travers leurs textes, ils célèbrent la langue française, partagent leurs rêves et affirment leur identité dans un Québec pluriel et inspirant.

Un livre porteur d’espoir, de leadership et de fierté francophone.

En vous procurant cet ouvrage, vous contribuez directement au financement des projets d’art oratoire et d’écriture destinés aux jeunes, afin de renforcer leur confiance, leur expression et leur réussite en français.

GRANDIR AU QUÉBEC (AVEC LIVRAISON) item
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GRANDIR AU QUÉBEC (AVEC LIVRAISON)
29 $

Grandir au Québec – Mon projet d’avenir

Un ouvrage collectif vibrant signé par les jeunes de Solidarité Enfants d’ici et d’ailleurs (SEIA).

À travers leurs textes, ils célèbrent la langue française, partagent leurs rêves et affirment leur identité dans un Québec pluriel et inspirant.

Un livre porteur d’espoir, de leadership et de fierté francophone.

En vous procurant cet ouvrage, vous contribuez directement au financement des projets d’art oratoire et d’écriture destinés aux jeunes, afin de renforcer leur confiance, leur expression et leur réussite en français.

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