Maison d'hébergement d'Anjou

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Boutique solidaire Maison d'Hébergement d'Anjou

Les essentiels pour un bébé hébergé chez nous item
Les essentiels pour un bébé hébergé chez nous
45 $

Offrez à une mère et à son bébé les essentiels pour une semaine : couches, lait et produits de base. 45 $

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Offrez une première épicerie pour une famille item
Offrez une première épicerie pour une famille
200 $

Offrez un nouveau départ.

Permettez à une mère et à ses enfants qui quittent la Maison d’hébergement d’Anjou de faire leur première épicerie en toute dignité : 200 $

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Une activité pour une mère et ses enfants item
Une activité pour une mère et ses enfants
60 $

Offrez un moment de répit et de joie.

Permettez à une mère et à ses enfants hébergés chez nous de vivre une activité familiale : 60 $

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Les effets scolaires pour la rentrée pour un enfant item
Les effets scolaires pour la rentrée pour un enfant
75 $

Un sac d’école rempli de possibilités.

Offrez à un enfant les effets scolaires essentiels pour la rentrée : 75 $

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Produits d'entretien essentiels item
Produits d'entretien essentiels
50 $

Recommencer, pas à pas.

Votre contribution permet à une mère et à ses enfants de s’équiper des essentiels pour leur nouveau chez-soi : 50 $

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Produits d'hygiène personnelle de base item
Produits d'hygiène personnelle de base
50 $

Des gestes simples, une dignité préservée.

Offrez à une mère et à ses enfants les produits d’hygiène de base nécessaires au quotidien : 50 $

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Participez à notre fonds humanitaire en immigration item
Participez à notre fonds humanitaire en immigration
50 $

Rebâtir sa vie ne devrait pas dépendre d’un statut.

Votre contribution soutient les démarches juridiques en immigration pour une femme : 50 $

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