Boutique solidaire Maison d'Hébergement d'Anjou

À propos de cette boutique
Offrez à une mère et à son bébé les essentiels pour une semaine : couches, lait et produits de base. 45 $
Offrez un nouveau départ.
Permettez à une mère et à ses enfants qui quittent la Maison d’hébergement d’Anjou de faire leur première épicerie en toute dignité : 200 $
Offrez un moment de répit et de joie.
Permettez à une mère et à ses enfants hébergés chez nous de vivre une activité familiale : 60 $
Un sac d’école rempli de possibilités.
Offrez à un enfant les effets scolaires essentiels pour la rentrée : 75 $
Recommencer, pas à pas.
Votre contribution permet à une mère et à ses enfants de s’équiper des essentiels pour leur nouveau chez-soi : 50 $
Des gestes simples, une dignité préservée.
Offrez à une mère et à ses enfants les produits d’hygiène de base nécessaires au quotidien : 50 $
Rebâtir sa vie ne devrait pas dépendre d’un statut.
Votre contribution soutient les démarches juridiques en immigration pour une femme : 50 $
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