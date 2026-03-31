BOUTIQUE - TOO (soirée B)

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L'effet Lisa - Tuque de couleur bourgogne
** Il va toujours y avoir de la neige au mois de janvier ... **
- fait au Québec par Ecogriffe
Taxes incluses.
L'effet Lisa - Tuque de couleur noir
** Il va toujours y avoir de la neige au mois de janvier... **
- fait au Québec par Ecogriffe
Taxes incluses.
L'effet Lisa - T-shirt unisexe de couleur noir
** L'effet que tu me fais... **
- fait à Montréal par le Studio Intik
Taxes incluses.
L'effet Lisa - Crewneck unisexe de couleur bourgogne
** Coudonc...tu m'aimes-tu?... **
- fait à Montréal par le Studio Intik
Taxes incluses.
L'effet Lisa - Sous-verre en bois
** L'arbre le plus payant, c'est celui dans lequel tu fais des violoncelles... **
- fait au Québec par Gravure Ademir
Taxes incluses.
L'effet Lisa - Chandelle cire de soya odeur de feu de bois
** Si l'feu pogne, j'sors par ou... **
- fait à Montréal par Les Savons Frais
Taxes incluses.
Stylo à encre bleu
** Des étoiles plein les yeux! **
Taxes et livraison incluses.
Stylo à encre bleu
** Coudonc... tu m'aimes-tu? **
Taxes et livraison incluses.
Stylo à encre noir
** Vous faire rire c'est ma vie! **
Taxes et livraison incluses.
Carnet de note.
Taxes incluses.
Album CD du spectacle La Géante.
Taxes et frais de livraison inclus.
Programme deluxe du spectacle La Géante, incluant des entrevues et image inédite de la création.
Taxes et frais de livraison inclus.
Carnet de note
** Des fleurs d'enfants pour grandes personnes... **
Taxes incluses.
Programme deluxe du spectacle Clémence, des fleurs d'enfants pour grandes personnes, incluant des entrevues et image inédite de la création.
Taxes et frais de livraison inclus.
Programme deluxe du spectacle La Corriveau, la soif des corbeaux, incluant des entrevues et image inédite de la création.
Taxes et frais de livraison inclus.
Album CD du spectacle La Corriveau.
Taxes et frais de livraison inclus.
Programme deluxe du spectacle Belmont, incluant des entrevues et image inédite de la création.
Taxes et frais de livraison inclus.
DUO stylo + carnet
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