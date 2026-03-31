Théâtre de l'Oeil Ouvert

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Théâtre de l'Oeil Ouvert

BOUTIQUE - TOO (soirée B)

Tuque bourgogne - Il va toujours y avoir... item
Tuque bourgogne - Il va toujours y avoir...
32 $

L'effet Lisa - Tuque de couleur bourgogne

** Il va toujours y avoir de la neige au mois de janvier ... **

- fait au Québec par Ecogriffe

Taxes incluses.

0
Tuque noire - Il va toujours y avoir... item
Tuque noire - Il va toujours y avoir...
32 $

L'effet Lisa - Tuque de couleur noir

** Il va toujours y avoir de la neige au mois de janvier... **

- fait au Québec par Ecogriffe
Taxes incluses.

0
T-shirt - L'effet que tu me fais... item
T-shirt - L'effet que tu me fais...
40 $

L'effet Lisa - T-shirt unisexe de couleur noir

** L'effet que tu me fais... **

- fait à Montréal par le Studio Intik
Taxes incluses.

0
Crewneck - Coudonc... tu m'aimes tu? item
Crewneck - Coudonc... tu m'aimes tu?
50 $

L'effet Lisa - Crewneck unisexe de couleur bourgogne

** Coudonc...tu m'aimes-tu?... **

- fait à Montréal par le Studio Intik
Taxes incluses.

0
Sous-verre en bois - L'arbre le plus payant... item
Sous-verre en bois - L'arbre le plus payant...
12 $

L'effet Lisa - Sous-verre en bois

** L'arbre le plus payant, c'est celui dans lequel tu fais des violoncelles... **

- fait au Québec par Gravure Ademir
Taxes incluses.

0
Chandelle cire de soya - Si l'feu pogne... item
Chandelle cire de soya - Si l'feu pogne...
26 $

L'effet Lisa - Chandelle cire de soya odeur de feu de bois

** Si l'feu pogne, j'sors par ou... **

- fait à Montréal par Les Savons Frais
Taxes incluses.

0
Stylo - Théâtre de l'Oeil Ouvert item
Stylo - Théâtre de l'Oeil Ouvert
7 $

Stylo à encre bleu

** Des étoiles plein les yeux! **
Taxes et livraison incluses.

0
Stylo - L'effet Lisa item
Stylo - L'effet Lisa
7 $

Stylo à encre bleu

** Coudonc... tu m'aimes-tu? **
Taxes et livraison incluses.

0
Stylo - La Géante item
Stylo - La Géante
7 $

Stylo à encre noir

** Vous faire rire c'est ma vie! **
Taxes et livraison incluses.

0
Carnet de notes - L'effet Lisa item
Carnet de notes - L'effet Lisa
7 $

Carnet de note.
Taxes incluses.

0
Album CD - La Géante item
Album CD - La Géante
20 $

Album CD du spectacle La Géante.

Taxes et frais de livraison inclus.

0
Programme deluxe - La Géante item
Programme deluxe - La Géante
15 $

Programme deluxe du spectacle La Géante, incluant des entrevues et image inédite de la création.
Taxes et frais de livraison inclus.

0
Carnet de notes - Clémence, des fleurs... item
Carnet de notes - Clémence, des fleurs...
12 $

Carnet de note

** Des fleurs d'enfants pour grandes personnes... **
Taxes incluses.

0
Programme deluxe - Clémence, des fleurs... item
Programme deluxe - Clémence, des fleurs...
15 $

Programme deluxe du spectacle Clémence, des fleurs d'enfants pour grandes personnes, incluant des entrevues et image inédite de la création.
Taxes et frais de livraison inclus.

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Programme deluxe - La Corriveau - La soif... item
Programme deluxe - La Corriveau - La soif...
15 $

Programme deluxe du spectacle La Corriveau, la soif des corbeaux, incluant des entrevues et image inédite de la création.
Taxes et frais de livraison inclus.

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Album CD - La Corriveau - La soif... item
Album CD - La Corriveau - La soif...
20 $

Album CD du spectacle La Corriveau.

Taxes et frais de livraison inclus.

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Programme deluxe - Belmont item
Programme deluxe - Belmont
15 $

Programme deluxe du spectacle Belmont, incluant des entrevues et image inédite de la création.
Taxes et frais de livraison inclus.

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DUO - Stylo et carnet
12 $

DUO stylo + carnet

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