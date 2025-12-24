Boutique VocalAide

Offert par
À propos de cette boutique
💙 Comment fonctionne le don ?
Pour chaque T-shirt vendu, 60 % du montant total est automatiquement reversé sous forme de don à VocalAide. Cela signifie que votre achat n’est pas seulement un vêtement : il devient aussi un geste concret de solidarité et un moyen de financer nos projets.
Vos dons, même indirects à travers l’achat de ce T-shirt, nous permettent de :
👉 Porter un T-shirt VocalAide, c’est afficher votre soutien, contribuer à la mission et devenir un ambassadeur de notre cause. Ensemble, nous pouvons faire la différence, un geste à la fois.
✏️ Stylo VocalAide – Écrire pour soutenir
Le stylo VocalAide est offert au prix de 4 $ et permet de soutenir directement la mission de VocalAide. Simple, utile et engagé, il accompagne le quotidien tout en contribuant à une bonne cause.
Sur chaque stylo vendu, un montant de 2,38 $ est remis en don à VocalAide.
Le montant restant est entièrement versé à VocalAide afin de soutenir ses projets éducatifs.
En choisissant le stylo VocalAide, vous posez un geste concret pour appuyer une organisation à but non lucratif dédiée à l’aide des personnes ayant un trouble du langage ou une déficience intellectuelle.
Écrire peut aussi être un geste solidaire 💙
— VocalAide
🔑 Porte-clés VocalAide – Un petit geste qui fait la différence
Le porte-clés VocalAide est un objet simple, pratique et engagé, conçu pour soutenir directement la mission de VocalAide au quotidien.
Sur chaque porte-clés vendu, un montant de 2,45 $ est remis en don à VocalAide. Ce don contribue au financement de projets éducatifs et d’outils adaptés pour les personnes ayant un trouble du langage ou une déficience intellectuelle.
Le montant remis est entièrement dédié au soutien de la mission de VocalAide, permettant le développement de ressources accessibles, inclusives et utiles pour la communauté.
En choisissant le porte-clés VocalAide, vous participez concrètement à une cause importante, tout en posant un geste solidaire au quotidien.
Un petit objet, un grand impact 💙
— VocalAide
Nous sommes extrêmement fiers d’annoncer l’arrivée d’un contenu exceptionnel sur VocalAide :👉 « Un être humain malgré tout – La déficience intellectuelle », un documentaire d’envergure produit en collaboration avec CréativyTV, maintenant en ligne.
🌍 C’est le plus grand projet audiovisuel jamais diffusé sur VocalAide depuis la création de la page vidéo. Un documentaire avec un regard humain, sensible et profondément respectueux sur la réalité des personnes vivant avec une déficience intellectuelle. Ce documentaire a pour objectif d’éveiller les consciences, de valoriser la dignité des personnes concernées et de nourrir les discussions dans les classes, les équipes-écoles et au-delà.
💬 Témoignages puissants, visuels impressionnants, trame sonore soignée : tout y est pour faire de cette œuvre un outil pédagogique inspirant, accessible et profondément touchant.
🎁 Nouveauté : Carte cadeau VocalAide !
Offrez l’apprentissage en cadeau ! La carte cadeau VocalAide permet d’accéder à du matériel éducatif, des fiches, des présentations et bien plus. Idéale pour soutenir un jeune dans son parcours scolaire, à offrir en toute occasion !
Disponible dès maintenant sur notre site 💙
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!