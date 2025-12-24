Boutique VocalAide

💙 Comment fonctionne le don ?





Pour chaque T-shirt vendu, 60 % du montant total est automatiquement reversé sous forme de don à VocalAide. Cela signifie que votre achat n’est pas seulement un vêtement : il devient aussi un geste concret de solidarité et un moyen de financer nos projets.

Par exemple, si un T-shirt coûte 25 $ , alors 15,00 $* sont directement versés à VocalAide.

Ces fonds serviront à financer la création de nouvelles fiches éducatives, la mise en ligne de vidéos, le développement de programmes et l’amélioration continue de nos services.





✨ Pourquoi c’est important ?

Vos dons, même indirects à travers l’achat de ce T-shirt, nous permettent de :





Maintenir l’accès gratuit à plusieurs ressources éducatives.

Développer des projets innovants pour l’apprentissage et la sensibilisation.

Continuer à soutenir notre communauté d’apprenants, de familles et de professeurs.





👉 Porter un T-shirt VocalAide, c’est afficher votre soutien, contribuer à la mission et devenir un ambassadeur de notre cause. Ensemble, nous pouvons faire la différence, un geste à la fois.