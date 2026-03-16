Boutiques des Rebelles des Laurentides

À propos de cette boutique
Bas tube de baseball aux couleurs des Rebelles pour compléter votre uniforme!
Casquette stylisée "fan club" aux couleurs des Rebelles. Nouveau style avec lettrage à l'envers pour avoir de la "DRIP"!!!
Casquette d'équipe aux couleurs des Rebelles, portée par vos joueuses préférées!
Hoodie à manches courtes à tissu léger pour grandeur jeune aux couleurs des Rebelles
Hoodie à manches courtes à tissu léger pour grandeur adulte aux couleurs des Rebelles
Chandail pour pratique au bâton (batting practice jacket) en tissue léger grandeur jeune aux couleurs des Rebelles
Chandail pour pratique au bâton (batting practice jacket) en tissue léger grandeur adulte aux couleurs des Rebelles
T-Shirt avec logo des Rebelles des Laurentides
T-Shirt avec logo des Rebelles des Laurentides -
Hoodie en coton ouaté de couleur NOIR avec logo des Rebelles
Hoodie en coton ouaté de couleur NOIR avec logo des Rebelles
Short gris - modèle pour femme grandeur jeune
Short gris - modèle pour femme grandeur adulte
Short gris - modèle pour homme grandeur jeune
Short gris - modèle pour homme grandeur adulte
Pin de crocs à l'unité (VOIR ITEM SUIVANT POUR PRIX POUR ACHAT DE DEUX À LA FOIS)
Pin de crocs vendu par 2 unités - prix pour l'achat de deux pin. Chaque item sélectionné compte pour 2 pins
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