Brampton Caledon Community Living

Organisé par

Brampton Caledon Community Living

Tournoi de golf de collecte de fonds de Brampton Caledon Community Living

15731 Peel Regional Rd 50

Bolton, ON L7E 3H9, Canada

Admission générale
240 $
Profitez du programme complet avec accès à toutes les activités principales.
Foursome
900 $

Foursome Includes:

Four golfers + cart

Four X continental breakfast

Four X lunch



Diamond Sponsorship
7 500 $
  • Foursome
  • Foursome breakfast
  • Foursome lunch
  • Your banner displayed at registration and lunch
  • Logo on score cards and host badges
  • 2 X hole sponsor signs with course representation/ product placement
  • Unlimited branded items in welcome bag
  • Speaking opportunity at award luncheon
  • Social media recognition pre and post tournament
  • Full-page advertisement in the program booklet
  • Logo on registration website
Platinum Sponsorship
6 000 $
  • Foursome
  • Foursome breakfast
  • Foursome lunch
  • 2 X hole sponsor signs with course representation/product
  • Unlimited branded items in welcome bag
  • Social media recognition pre and post tournament
  • Full-page advertisement in the program booklet
  • Logo on registration website
Gold Sponsorship
5 000 $
  • Foursome
  • Foursome breakfast
  • Foursome lunch
  • Signage at one hole with course representation/product
  • Program booklet half-page advertisement
  • Logo on registration website
  • Social media recognition pre and post tournament
Silver Sponsorship
4 000 $
  • Two golfers
  • Two X breakfast
  • Two X lunch
  • One branded welcome bag item
  • One hole sponsorship sign
  • Program booklet half-page advertisement
  • Social media recognition pre and post tournament
  • Logo on registration website
Bronze Sponsorship
3 000 $
  • One branded welcome bag item
  • One hole sponsor
  • Program booklet half page advertisement
  • Social media recognition pre and post tournament
  • Logo on registration website
Golf Cart Sponsorship
3 000 $
  • Your logo on all golf carts
  • Option to provide one branded item to the welcome bag
  • Program booklet golf cart advertisement
  • Social Media recognition pre and post tournament
Welcome Bag Sponsorship
3 000 $


  • Logo on all welcome bags
  • Option to provide two additional branded items
  • Social Media recognition pre and post tournament
Putting Contest Sponsorship
3 000 $
  • Signage at putting contest
  • Branded golf balls at contest with your logo
  • Bring your banner to display at putting contest
  • Option to provide one additional branded item
  • Social Media recognition pre and post tournament
Refreshment Cart Sponsorship
2 500 $
  • Logo on drink cozy in the welcome bag
  • Logo on golf cart refreshment drink
  • Logo on refreshment cart
  • Option to provide two additional branded items
  • Social Media recognition pre and post tournament
Happy Gilmore Hole Sponsorship
1 500 $
  • Logo on a Happy Gilmore sign at the contest hole
  • Option to provide one branded item
  • Social media recognition pre and post tournament
Trophy Sponsorship
1 500 $
  • Your LOGO displayed on the trophy table
  • Option to provide one branded item on the trophy table
  • Social media recognition pre and post tournament
Driving Range
1 500 $
  • Your LOGO signage at the driving range
  • Option to provide one branded item
  • Social media recognition pre and post tournament
Hole Sponsorship 1 of 14
500 $
  • Your promotional sign at one hole
  • Social media recognition pre and post tournament
Hole Sponsorship 2 of 14
500 $

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Hole Sponsorship 3 of 14
500 $

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Hole Sponsorship 4 of 14
500 $

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Hole Sponsorship 5 of 14
500 $

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Hole Sponsorship 6 of 14
500 $

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Hole Sponsorship 7 of 14
500 $

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Hole Sponsorship 8 of 14
500 $

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Hole Sponsorship 9 of 14
500 $

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Hole Sponsorship 10 of 14
500 $

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Hole Sponsorship 11 of 14
500 $

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Hole Sponsorship 12 of 14
500 $

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Hole Sponsorship 13 of 14
500 $

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Hole Sponsorship 14 of 14
500 $

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